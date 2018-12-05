Америка прощается с президентом. ОНЛАЙН

Утром, в преддверии похорон, Дональд Трамп написал в своем твиттере, что ждет возможности встретиться с Бушами и назвал сегодняшний день «празднованием в честь великого человека». «Ожидаю момента, когда смогу провести время с семьей Буш. Это не похороны, это день чествования великого человека, который прожил долгую и заслуженную жизнь. По нему будут скучать!»

Комментаторы поста попросили президента все же не забывать о том, что он будет присутствовать на похоронах.