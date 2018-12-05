Америка прощается с президентом. ОНЛАЙН

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Утром, в преддверии похорон, Дональд Трамп написал в своем твиттере, что ждет возможности встретиться с Бушами и назвал сегодняшний день «празднованием в честь великого человека». «Ожидаю момента, когда смогу провести время с семьей Буш. Это не похороны, это день чествования великого человека, который прожил долгую и заслуженную жизнь. По нему будут скучать!»
Комментаторы поста попросили президента все же не забывать о том, что он будет присутствовать на похоронах.
17 апреля 2018 года на 93-м году жизни скончалась жена Джорджа Буша Барбара. Долгое время бывшая первая леди США, которую любили все родные и побаивались подчиненные, болела обструктивной болезнью легких и сердечной недостаточности. Вместо продолжения лечения в больнице она предпочла умереть дома в Техасе. Она говорила: «Люди любят меня, потому что я честная, люблю детей и обожаю своего мужа».
В 10.00 по местному времени гроб с телом покойного отправится из Капитолия в Вашингтонский национальный собор, где пройдет поминальная служба — она запланирована на 11.00. В ожидании церемонии расскажем, что похороны президентов в США проходят на государственном уровне, их планируют заблаговременно, а семье покойного оказывают поддержку военные. Из пяти президентов, скончавшихся за последние 30 лет, лишь один не удостоился чести лежать на Капитолии. Это был Ричард Никсон — поминальная церемония прошла в его собственной библиотеке в Калифорнии. Члены семьи Никсона сочли, что устраивать государственные похороны будет неуважением по отношению к самому Никсону, который подал в отставку с президентского поста.
На похоронах в Вашингтоне ожидают действующего президента Дональда Трампа в сопровождении супруги — Белый дом сделал заявление о том, что президентская чета будет присутствовать на поминальной службе в Национальном соборе Вашингтона. Ожидается прибытие и бывших президентов США Барака Обамы, Билла Клинтона и Джимми Картера вместе с женами. Помимо американцев, проститься с президентом, который за время всего одного срока успел наладить массу дипломатических отношений, приедут другие мировые лидеры. Король Иордании Абдулла II, австралийский генерал-губернатор Питер Косгроув, канцлер Германии Ангела Меркель и многие другие.
Время президентства Джорджа Буша-ст. — он управлял с 1989 по 1993 год — пришлось на эпоху перемен. Падение Берлинской стены, вторжение Ирака в Кувейт, мощные политические процессы во всей Восточной Европы — в конце концом, при нем произошел распад СССР. О том, чем славен был Джордж Буш-ст., можно подробно прочесть в некрологе отдела «Политика» «Газеты.Ru».
Джордж Буш-ст., напомним, скончался в возрасте 94 лет в Техасе поздним вечером пятницы, 30 ноября. В последние несколько дней гроб с его телом, накрытый, по традиции, флагом США, находится в Капитолии — сюда приходят прощаться коллеги, друзья, родные и соратники. Одним из самых трогательных моментов стало прощание с президентом бывшего сенатора-республиканца, 95-летнего Боба Доула: для того, чтобы отдать дань памяти соратнику, он смог приподняться из инвалидного кресла.
Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня Америка прощается с 41 президентом Джорджем Бушем-ст.: в стране объявлен национальный траур, флаги приспущены не только в США, но и в соседней Канаде. Отдать дань памяти американскому лидеру, провозгласившему конец «холодной войны», приедут лидеры — и нынешние, и бывшие — многих стран нескольких континентов.