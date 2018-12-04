Елизавета II, Иванка, Бейонсе: самые влиятельные женщины мира

Опра Уинфри (20 место)

Jordan Strauss/Invision/AP Опра Уинфри во время церемонии вручения премии «Золотой глобус» в Беверли-Хиллз, январь 2018 года

Знаменитая американская телеведущая попадает в список самых влиятельных женщин мира по версии Forbes далеко не первый год.

Этому способствовали невероятная популярность передачи The Oprah Winfrey Show, выходящей с 1986 года, состояние, оцениваемое на сегодня в $2,7 млрд, усилия в области благотворительности и, возможно, теплые отношения с Бараком Обамой и его супругой Мишель, у которых Опра не раз брала интервью.

В этом году 64-летняя телеведущая попала на 20 место списка благодаря состоянию, долгосрочному партнерскому контракту с Apple, росту акций компании Weight Watchers, который она представляет (с 2015 года стоимость ее доли в компании возросла с $43,5 млн до $400 млн). Кроме того, составители списка отметили, что Опра получила в этом году на церемонии «Золотой глобус» премию Сесила Би ДеМилла — за достижения, — где произнесла проникновенную речь о правах женщин.

Реклама

Richard Pohle/Reuters Королева Елизавета II на церемонии введения в состав флота авианосца «Королева Елизавета», 7 декабря 2017 года

Королева Великобритании в списке Forbes — по совокупности заслуг. 92-летняя Елизавета II уже стала монархом, который правит в истории Великобритании дольше всех — 66 лет. Она до сих пор не отошла от своих монарших обязанностей, принимая гостей в Букингемском дворце и Виндзорском замке, а в этом году посетила два масштабных семейных праздника — свадьбу внука, принца Гарри, и церемонию бракосочетания внучки, принцессы Евгении.

Во многом благодаря радостным событиям в королевской семье Елизавета II в этом году одной из самых популярных героинь светской хроники: публика следит за тем, как она общается с внуками и их невестками и позволяет им иногда нарушать королевский протокол.

Сумма состояния Елизаветы II доподлинно не известна, зато Forbes указывает источник — инвестиции и недвижимость.

Jacquelyn Martin/AP Иванка Трамп

Вероятно, самая политически одаренная дочь президента США Иванка Трамп стала 24-й в рейтинге Forbes. Она является официальным советником Дональда Трампа и во многом исполняет обязанности первой леди государства из-за того, что супруга президента Меланья не желает быть в центре всеобщего внимания.

На протяжении нескольких лет Иванка занималась развитием собственного бизнеса в индустрии моды, но в 2018 году ее компания закрылась — старшая дочь президента Трампа решила посвятить всю себя политике, а заодно избежать конфликта интересов.

Степень ее влияния на отца пока остается загадкой, но в круг ее интересов входят такие общественные задачи, как продвижение женщин в научной сфере и введение оплачиваемого семейного отпуска. Несмотря на неплохую карьеру в политике, ее ключевым источником дохода называют недвижимость.

Анна Винтур (48 место)

Carlo Allegri/Reuters

48 строчку заняла бессменный главный редактор американской версии журнала Vogue и креативный директор издательского дома Conde Nast. Совсем недавно по модной индустрии прокатились слухи, что 69-летняя журналистка покинет свой пост после выхода главного выпуска года — сентябрьского — но опасения не подтвердились. В августе 2018 года генеральный директор Conde Nast заявил, что Анна останется у руля «на неопределенный срок».

В список обязанностей Дамы-командора Британской империи — ей Винтур стала в 2017 году — входит организация ежегодного бала Института костюма MET в Нью-Йорке. Самое модное мероприятие года традиционно проходит в первый понедельник мая.

События 2018 года вынудили госпожу Винтур принять решение об увольнении своих близких друзей фотографов Брюса Вебера и Марио Тестино после того, как им были предъявлены обвинения в сексуальных домогательствах. Вебер и Тестино проработали в Vogue дольше 20 лет. Также она решила пресечь все дальнейшее недопонимание в отношениях моделей и фотографов изданием регламента норм поведения.

В начале года журнал The New York Times сообщил, что издательство Conde Nast закончило 2017 год с убытками в размере $120 млн.

Бейонсе (50 место)

@beyonce/Instagram.com Спустя месяц после рождения близнецов, Бейонсе поделилась первым фото с детьми. Мальчику дали имя — Сэр Картер, а девочке — Руми Картер

В 2018 году, заработав $60 млн, Бейонсе стала третьей в списке самых высокооплачиваемых певиц по версии Forbes — сейчас в списке самых влиятельных женщин она заняла 50 место.

Ее тур On The Run II с Jay-Z собрал около $5 млн всего за одну ночь, а в общей сложности — более $250 млн.

37-летняя Бейонсе настолько влиятельна, что, согласившись сниматься для обложки сентябрьского номера Vogue, полностью контролировала каждый шаг при съемке, выборе фотографий и написании статьи. Также она отыскала афроамериканского фотографа, 23-летнего Тайлера Митчелла, чтобы он снял обложку, которая вошла в историю журнала.

Тейлор Свифт (68 место)

Chris Pizzello/AP Тейлор Свифт

Тур 28-летней певицы Тэйлор Свифт «Reputation», который прошел в 2018 году, официально является самым успешным туром в истории США: кассовые сборы от него составили $266,1 млн. Кроме того, в этом году она заключила одну из самых значительных сделок в истории с Universal Music Group, в рамках которой обязана разделить со своими музыкантами выручку от возможной продажи своей доли в Spotify в размере $1 млрд. Также она объявляла Spotify бойкот из-за скудного списка исполнителей и критиковала Apple Music, что побудило компании изменить свою политику.

Приянка Чопра (94 место)

Evan Agostini/Invision/AP Актриса Приянка Чопра на ужине ассоциации корреспондентов при Белом доме

Индийская модель и актриса, которая на прошедших выходных стала женой экс-солиста группы Jonas Brothers, в нулевые она была одной из самых высокооплачиваемых актрис Болливуда — ее гонорар достигал бешеной по местным меркам суммы в $1 млн.

Актерский дебют Приянки в Голливуде состоялся в 2017 году в перезапуске сериала «Спасатели Малибу».

Чопра стала первой индийской актрисой, которая сыграла главную роль в драматическом американском сериале «Куантико».

Также 36-летней актрисе принадлежит продюсерская компания Purple Pebble, которая базируется в Мумбаи и занимается продвижением местных режиссеров и поиском талантов в Индии.

В 2018 году к числу ее заслуг прибавились инвестиции в сфере технологий — она вложила деньги в развитие приложения для знакомств Bumble и обучающего центра по разработке программного обеспечения.

Приянка Чопра является Послом доброй воли UNICEF и ведет дела собственного фонда, который занимается вопросами здоровья и образования.