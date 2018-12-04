Елка раздора: за что расплачивается Америка

Граждане США узнали о стоимости праздничной ели, которую зажег Дональд Трамп перед Белым домом — в этом году на спорную световую инсталляцию и ее охрану потратили более $141 тысячи. Само праздничное дерево всем президентам традиционно достается безвозмездно, а за всеми расходами по украшению пристально следят. В этом году счет за главное дерево страны из Белого дома вырос на $2 тысячи по сравнению с 2017-м.

Фоторепортаж: Елки, подарки и дети президента __is_photorep_included12076447: 1

Большая часть средств была потрачена на службы по организации мероприятий ($115 тысяч), еще в $14 тысяч обошлась аренда звуковой системы, а

оставшиеся $12 тысяч, по информации федеральных органов, были потрачены на бронестекло — Трампы явно больше не питают иллюзий относительно народной любви.

В стоимость не вошли даже «кровавые» композиции от Меланьи Трамп, которая уже второй год подверглась критике за жутковатое оформление своей официальной резиденции. Первая леди декорировала вход в западное крыло Белого дома «елями» из веток красных ягод, чем спровоцировала небольшое соревнование в остроумии среди пользователей твиттера.

Фоторепортаж: Меланья Трамп украсила Белый дом к Рождеству __is_photorep_included12073093: 1

В социальной сети появилось бесчисленное количество мемов с участием коридора красных деревьев — вспомнили костюмы актеров из нашумевшего сериала «Рассказ служанки» и холл заброшенного отеля из эпического ужастика «Сияние» с призраками маленьких девочек-близнецов.

В прошлом году авторские украшения Меланьи сравнили с декорациями фильма «Хроники Нарнии», а точнее — с замком Белой колдуньи. Тогда эффект был достигнут с помощью подсветки голых белых ветвей деревьев холодным белым светом, а сама бывшая модель выглядела королевой этого царства холода и отторжения из-за подобранной в тон одежды. Так что совмещение атмосферы зимней сказки и семейного праздника с модными трендами пока остается неподвластным для жены Трампа искусством.

Реклама

Своими елками в этом году недовольны не только американцы — 3 декабря жители Рима получили свое 20-метровое дерево в несколько разобранном виде. Ель, которая должна была украсить столицу Италии и загладить вину местных властей перед горожанами — предыдущие несколько лет деревья им доставались откровенно потрепанные — прибыла к зданию Капитолия без доброй половины ветвей.

Неудачи преследовали любителей праздников в Италии еще с 2016 года, когда главная ель страны получила звание самого уродливого рождественского дерева в мире.

В 2017 главная елка страны обошлась налогоплательщикам почти в €50 тысяч — но вполне заслуженно сравнивалась с туалетным ершиком. К тому же к концу декабря ее признали мертвой — за неделю до Рождества дерево, которое изначально было не слишком пушистым, высохло. Позже специалисты объяснили, что дерево погибло в процессе перевозки из родных Доломитовых Альп в другой части страны.

Той ели итальянцы даже дали имя Спелачио («Лысик»): дереву завели аккаунт в твиттере, где и по сей день продолжают шутливо комментировать происходящее в Риме, который все никак не может достойно встретить праздник — сейчас у него более 8 тысяч подписчиков.

По словам очевидцев, как только в этом году установили очередную ель, прохожие кричали: «Опять?! Серьезно?» 3 декабря «Спелачио» защищал своего преемника перед толпой разъяренных пользователей из Италии: «Разборка и сборка с реактивной задержкой. Я бы на вас посмотрел после такой бурной ночи».

Новое дерево тоже сочли нужным несколько очеловечить — теперь на центральной площади Piazza Venezia стоит Спезачио — в переводе с итальянского имя означает «сломанный». В этот раз подарить жителям Рима праздник решила корпорация Netflix — она и выступила спонсором этого дерева.

Представители компании, ответственной за установку, заявили, что некоторые ветви пришлось отрезать для нормальной транспортировки масштабного дерева, но их прикрепят обратно к 8 декабря, когда ее торжественно зажжет мэр города. Планируется украсить ель 60 тысячами энергосберегающих огней, но жители полушутливо переживают, что дерево до своего срока может и не дожить, а если и доживет, то огней может оказаться слишком много для «бедного Спезачио».