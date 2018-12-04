Конец легенды: Адриана Лима больше не ангел

Фанаты бренда Victoria's Secret в трауре: с подиума уходит легендарная модель Адриана Лима. 37-летняя бразильянка официально заявила, что больше не будет принимать участие в шоу Victoria's Secret после после 20 лет сотрудничества, в течение которых она приняла участие в 18-ти шоу.

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В минувшее воскресенье, когда состоялся официальный показ записи Victoria's Secret Fashion Show, прошедшего в Нью-Йорке в ноябре, Адриана Лима официально попрощалась с брендом — она выложила в инстаграме видеозапись бэкстейджа последнего шоу.

В ноябре этого года состоялось последнее шоу Victoria's Secret с участием Адрианы Лимы. Во время показа модель была растрогана овациями, которые сорвала от публики в момент, когда на экранах начали транслировать видео с ее прошлых выступлений на шоу Victoria's Secret. Адриана Лима отправила свой прощальный воздушный поцелуй, и этот момент не оставил равнодушными поклонников модели. Твиттер взорвался трогательными сообщениями о последнем показе Лимы: многим будет ее не хватать.

Пользователи писали, что никогда не видели более трогательного шоу и что бренд Victoria's Secret больше никогда не будет прежним.

В тот же день Лима выложила в инстаграме видеоколлаж с вырезками из своих прошлых шоу Victoria's Secret, написав: «Дорогая Виктория, спасибо, что показала мне мир, поделилась своими секретами и, самое главное, не просто дала мне крылья, но и научила меня летать. С любовью, Адриана».

Перед показом модель объявила журналистам: «Вам непременно понравится это шоу. Для меня оно определенно станет совершенно особенным». Помимо того, что это шоу Victoria's Secret стало для модели последним, это был первый показ, на котором присутствовали ее дети.

«Я пропустила только одно шоу, когда родила Валентину, — рассказала Лима, у которой также есть вторая дочь Сиена. — Мои дети будут здесь сегодня вечером, и это будет первый раз, когда они увидят шоу. Я не могу дождаться, чтобы посмотреть на их реакцию... Я хочу хорошо выступить перед глазами своих детей. Надеюсь, я порадую их», — сказала модель перед шоу.

Вероятно, присутствие детей добавило модели немного переживаний. «Это мое 18-е Victoria's Secret Fashion Show, и на протяжении многих лет я думала, что в этот день буду более расслабленной и не такой нервной, — призналась модель изданию ET после показа — Я все еще нервничаю и беспокоюсь. Волнение не уходит».

«Это большая ответственность», — сказала модель, добавив, что более 190 стран смотрят шоу по всему миру. «Мы здесь представляем женщин, восхваляем женщин и хотим показать лучшее шоу».

Адриана уже знает, чем займется после ухода с подиума: «В будущем я планирую участвовать в разных проектах в поддержку женщин». Модель призналась, что с нетерпением ждет возможности принять участие в крупных проектах, которые оказывают помощь женщинам во всем мире. «С этого момента это мое будущее, но я все еще счастлива, что и в этом году я являюсь частью Victoria's Secret», — добавила она.

Адриана Лима свою всемирную известность получила, именно став ангелом Victoria's Secret, а также лицом крупной косметической компании Maybelline.

Лиму не раз называли одной из самых красивых женщин планеты: в 2014 году Адриана возглавила список «Новых супермоделей», а по версии сайта models.com она уже семь лет подряд возглавляет список самых сексуальных моделей.

Также в 2014 году она заняла второе место в списке самых высокооплачиваемых моделей мира по версии журнала Forbes — ее заработок составил 9 млн долларов США.

Адриана Лима никогда не мечтала о том, чтобы быть моделью. В начальной школе она выиграла много конкурсов красоты, поскольку росла очень красивым ребенком, однако Лима не думала о том, чтобы связать жизнь с карьерой модели, и хотела стать врачом-педиатром. Роковым стал конкурс красоты, на который 15-летняя Лима попала почти случайно: ее школьная подруга очень хотела принять участие в конкурсе моделей, но боялась идти туда одна, поэтому попросила Адриану принять участие вместе с ней.

В результате Лима выиграла конкурс агентства Ford Models и прошла на международный этап, где заняла второе место. На международном конкурсе она привлекла внимание крупных модельных агентств, и с тех пор начала принимать участие в съемках и показах для всемирно известных брендов, а в 1999 году стала ангелом Victoria's Secret.