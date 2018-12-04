Тайра не плачет: сопернице Наоми Кэмпбелл — 45

Она была первой темнокожей моделью, появившейся на обложке журналов GQ и Sports Illustrated, одним из первых «ангелов» Victoria's Secret и вечной соперницей Наоми Кэмпбелл, но стала ведущей успешного шоу, предпринимателем и одной из тех знаменитостей, что искренне борются за то, чтобы женщины могли реализовывать свои таланты и быть счастливыми. Тайра Бэнкс, которой во вторник, 4 декабря, исполняется 45 лет, подошла к этой дате как бизнесвумен, в истории которой были и удачные проекты, и не очень, телеведущая, основательница косметической фирмы, обладательница 90-миллионного состояния, а главное — вдохновительница женщин.

Реклама

Уроженка Калифорнии Тайра Бэнкс начала карьеру модели в 15 лет — в 1990 году, — и уже вскоре оказалась в Милане. В 1991-м году она впервые приняла участие в Неделе моды в Париже — ей предложили работу на 25-м шоу. В последующие несколько лет темнокожая американка смешанного происхождения — у Тайры Бэнкс, помимо афроамериканских, есть еще британские и индейские корни — последовательно шла к статусу супермодели, выступая на показах крупнейших модных домов мира: Chanel, Oscar de la Renta, Yves Saint Laurent, Christian Dior и Givenchy.

В середине 90-х, однако, Тайра Бэнкс вернулась в США и занялась коммерческими проектами, в числе которых было шоу Victoria's Secret. Поговаривали, что таким образом

%она пыталась избежать выступлений на подиуме с другой темнокожей моделью, Наоми Кэмпбелл — более опытной и весьма ревнивой. Потому что они сопровождались столкновениями за кулисами.

Наоми Кэмпбелл к тому моменту, как в Париже появилась Тайра Бэнкс, уже привыкла быть единственной супермоделью африканского происхождения, поэтому она вовсе не была рада появлению более молодой соперницы. (Тайра младше Наоми всего на три года, но в тот момент эта цифра имела значение.)

Многие годы спустя, в 2016-м, Тайра Бэнкс рассказывала в интервью в норвежской передаче Skavlan: «Я приехала в Париж, и мне пришлось очень нелегко. У меня все хорошо получалось, я быстро шла вперед, но индустрия стала говорить: «Осторожнее, Наоми Кэмпбелл, вот идет Тайра Бэнкс, подвинься, Наоми Кэмпбелл, эта девчонка займет твое место».

По словам Тайры, Наоми травила ее, говорила гадости за кулисами подиума и устраивала так, чтобы ей отказывали в работе. Огонь вражды подпитывали и СМИ, бесконечно сравнивая двух темнокожих моделей. Впервые супермодели поговорили откровенно только в 2005-м, Наоми успела извиниться перед Тайрой, однако та до сих пор признается, что побаивается бывшей соперницы.

Модельную карьеру Тайра Бэнкс оставила в 2003 году. Тогда же стартовало ее шоу «Топ-модель по-американски», которое шло 12 лет — Тайра закрыла его, почувствовав, что оно исчерпало себя. В 2000-х она попробовала себя во многих сферах: записала несколько синглов, снялась в некоторых картинах и сериалах, издала несколько книг, в том числе, одну — в соавторстве со своей матерью.

В 2015-м году Тайра Бэнкс совместно с другими звездами, в частности моделью Крисси Тейген, запустила ток-шоу, которое, впрочем, быстро закрылось. К тому моменту у нее уже была своя косметическая компания — с тех пор ее участие в телепроектах свелось к передачам вроде America's Got Talent (Тайра ведет ее до сих пор).

Тайра Бэнкс пробует себя в разных сферах, но в каждой из них пытается доказать своим примером, что терпение и труд все перетрут: сегодня она — одна из тех женщин, что помогают зрительницам почувствовать в себе силы перевернуть мир. Неслучайно она выступает на предпринимательских форумах, где рассказывает о своем опыте в качестве бизнесвумен.

Свое отношение к каждой женщине как к уникальной личности Тайра проповедовала еще во времена существования «Топ-модели по-американски», участницами которого становились девушки с нестандартной внешностью и не всегда легкой судьбой.

Каждую из них она учила чувствовать свою силу и уникальность — это же сообщение транслировалось телезрительницам с экранов телевизоров.

Тайру Бэнкс можно назвать и одним из первых лидеров движения бодипозитивизма. В 2011 году она сказала в интервью изданию Fortune: «Я хочу расширить представление о красоте, чтобы больше девушек чувствовали себя прекрасными, глядя в телевизор».

Можно было бы сказать, что ей слишком легко это говорить, ведь она супермодель. Однако и Тайру Бэнкс критиковали за излишний жир — и ей приходилось этому противостоять. В 2017 году для одной из передач она снялась в купальнике — и в адрес модели, фигура которой представляет собой «песочные часы» — мечту любой женщины — мгновенно посыпались упреки в том, что у нее слишком полные бедра.

В ответ на обидные эпитеты Тайра Бэнкс заявила: «Я люблю свою маму. Она помогла мне стать сильной женщиной, чтобы я могла противостоять таким атакам, но если бы у меня была более низкая самооценка, я, скорее всего, уже морила бы себя голодом. Именно это происходит с другими женщинами по всей стране. Так что у меня есть, что ответить всем, кто говорит гадости обо мне или о других женщинах с моими формами. <…> Я хочу сказать вам только одно: поцелуйте мою жирную задницу».