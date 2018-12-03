Человек-праздник: Кэрол Миддлтон рассказала о каникулах внуков

Кэрол, которая живет с мужем Майклом в особняке в небольшом городе Баклбери на расстоянии 80 км от Лондона, часто принимает в своем доме двух старших внуков — наследников престола. 63-летняя бабушка рассказала, что в канун Рождества в комнатах пятилетнего принца Джорджа и трехлетней принцессы Шарлотты устанавливают их «персональные» ели.

Реклама

По ее словам, это делается не только из-за общей любви к празднику, но и для того, чтобы дети «могли украшать все самостоятельно».

Хотя Кэрол очень близка со своей дочерью Кейт Миддлтон и часто принимает ее в своем доме, родители герцогини заранее предупредили представителей портала The Telegraph, что они не будут обсуждать с ними взаимоотношения Кейт и принца Уильяма.

Когда будущая мать троих наследников престола вышла замуж за старшего сына принцессы Дианы, многие обвинили Кэрол Миддлтон в сводничестве — отчасти из-за этого она приняла решение не говорить о старшей дочери.

В 1987 году родители примерной герцогини Кэтрин основали собственный бизнес по продаже украшений и тортов для различных праздников, который быстро стал успешным и принес домохозяйке из пригорода целое состояние. Улучшение материального положения позволило обеспечить Кейт, ее сестру Пиппу и брата Джеймса достойным образованием. Кэтрин познакомилась с будущим мужем именно во время учебы в престижном Итоне.

На вопрос о том, почему бизневумэн продолжает вести дела магазина и не уходит на пенсию, Кэрол ответила, что у нее все еще очень много идей для реализации. К тому же мать Кейт Миддлтон призналась, что она будет скучать по своим внукам в случае, если решит путешествовать. Предпринимательница также поделилась, что уже давно не читает о себе в прессе или в интернете, потому что информация очень редко оказывается правдивой.

Большая часть интервью оказалась посвящена приближающимся праздникам. Дело всей жизни миссис Миддлтон остается ее главным увлечением, поэтому она всегда старается придумать что-то новое для всех семейных праздников, чтобы детям и взрослым не было скучно. По словам близких друзей семьи Миддлтон, принц Уильям посещает тещу и тестя с особым трепетом — в его родном доме тепло и забота не всегда были в приоритете у воспитателей. Взамен супругов постарались не менее тепло встретить и в Букингемском дворце, хотя некоторым Виндзорам вроде принца Филиппа это поначалу не понравилось.

Кэрол прокомментировала и свой подход к воспитанию внуков. По ее мнению, дети должны садиться за стол вместе со взрослыми — разумеется, с возраста, когда малыши способны сидеть и есть самостоятельно. Более того, королевский статус, по ее словам, не дает родителям права отказывать наследникам в совместной трапезе, как это было принято в доме большинства монархов.

2 декабря стало известно, что Кейт и Уильям второй год подряд вместе с детьми проведут праздники в Сандрингемском дворце — официальной резиденции, в которой члены королевской семьи традиционно отмечают Рождество в компании Елизаветы II. Однако эту тему Кэрол не развивала.

Источники, знакомые с ситуацией, сообщили таблоидам, что герцоги Кембриджские решили таким образом покончить со слухами о разладе пары и младшего брата Уильяма и его супругой. Отношения Кейт и Меган Маркл никогда не выглядели слишком дружескими, но это не мешало их мужьям быть во всех смыслах близкими людьми: они были практически неразлучны со дня смерти своей матери. Но когда в их жизнях появились другие влиятельные женщины, оставаться друзьями стало заметно сложнее.

Спекуляции о конфликте между братьями обострились в конце ноября 2018 года, когда стало известно, что 37-летняя беременная герцогиня Сассекская Меган и 34-летний принц Гарри не станут жить по соседству с будущим королем и его женой.

Вместо того, чтобы перебраться из небольшого Ноттингемского коттеджа в соседний просторный дом с 21 комнатой на территории Кенсингтонского дворца, самая популярная пара года приняла решение съехать в другой город.

Задачу их помощникам, которые уже закончили ремонт в «Апартаментах 1А» в Лондоне, усложняет рождение ребенка — к весне 2019 года все 10 комнат коттеджа Фрогмор в Виндзоре должны быть отреставрированы. Раньше этот дом занимали многочисленные ассистенты королевских особ. Кстати, именно в нем Меган и Гарри устроили неофициальную вечеринку в честь своей свадьбы 19 мая 2018 года.

Причиной ссоры наследников британского престола на данный момент называют неготовность принца Гарри признать, что его жена не может получать все, что она захочет. В начале декабря в сети появилась информация, что Уильям и Кейт тоже не собираются проводить лишнее время со скандальными родственниками и скорее проведут праздник в доме родителей Кейт. Впрочем, кто-то все-таки должен вести себя, как большой — официальные представители четы опровергли слухи.

Несмотря на семейные распри, принц Уильям как будущий король обязан понимать значение репутации Виндзоров лучше остальных. Да и источники во дворце упорно заявляют, что переезд бывшей голливудской актрисы и влюбленного принца в Виндзор не стоит считать тревожным знаком.