В тюрьму за прозрачную юбку: что грозит египетской певице

Египетскую модель и актрису Ранию Юсеф обвиняют в аморальности и пропаганде пороков. Как сообщает The Daily Telegraph, 12 января девушка предстанет перед каирским судом за свое откровенное платье, в котором она появилась на закрытии Каирского кинофестиваля.

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В прокуратуру поступили жалобы от некой группы адвокатов. Юристы обвинили актрису в действиях, «побуждающих к распутству и соблазнам», а также в «распространении порока способами, нарушающими установленные нормы в египетском обществе». Как отмечает BBC News, модели грозит до пяти лет тюремного заключения, если ее признают виновной.

Платье, в котором 44-летняя Рания Юсеф пришла на кинофестиваль, было прозрачным ниже бедер и полностью открывало ее ноги.

Сама Юсеф уже пожалела о выборе чересчур откровенного платья для публичного мероприятия и призналась, что никогда бы его не надела, зная, к каким последствиям это приведет.

Рания Юсеф извинилась в своем твиттере перед «каждой египетской семьей», которую разозлил ее наряд. Актриса сказала, что не предполагала, что ее платье может вызвать такую агрессивно-осуждающую реакцию.

«Я хотела бы обратить ваше внимание на то, что выбрала такой наряд не для того, чтобы вызвать чувство раздражения или гнев в тех, кто счел мое платье неуместным. Я впервые надела это платье и не ожидала такой реакции», — объяснила Юсеф.

Также она рассказала, что ее наряд был одобрен стилистами, никто не мог предположить, что платье может вызвать какие-то проблемы: «Мои стилисты тоже участвовали в выборе наряда, и возможно, они рассчитывали на то, что мы на международном фестивале».

«Я повторяю и подчеркиваю, что полностью поддерживаю принципы и ценности, с которыми нас воспитывали в египетском обществе люди, которые уважали меня и будут уважать всегда. Поэтому как публичный человек я извиняюсь перед своей аудиторией. Я прошу всех понять, что все мои намерения исключительно добрые, и я не хотела никого провоцировать», — извинилась актриса.

В декабре прошлого года египетский суд приговорил к двум годам лишения свободы поп-певицу Шиму. Причиной стали «призывы к разврату», которые обнаружили в видеоклипе на ее песню. Также суд обязал Шиму заплатить штраф размером в 10 тыс. египетских фунтов (более 30 тыс. рублей). Аналогичное наказание получил Мохамед Гамаль — режиссер клипа Шимы.

Клип на песню «I Have Issues» привлек внимание тем, что певица в образе учительницы перед классом, который состоял только из молодых мужчин, ходит по кабинету в нижнем белье и при этом «провокационно» ест банан и прочие фрукты. Видеоклип вызвал крайне негативную общественную реакцию, и 18 ноября прошлого года Шима была арестована. Певица также не предполагала, что ее клип может спровоцировать столь негативную реакцию и кого-то оскорбить. Она принесла публичные извинения, обратившись к египтянам в своем фейсбуке, однако ей все равно пришлось понести наказание.

В Египте можно попасть в суд даже за простую шутку.

В 2016 году певица Ширин Абдул Вахаб перед исполнением своей песни под названием «Пил ли ты из Нила» посоветовала не пить из реки, потому что можно подцепить шистосомоз — паразитарную тропическую болезнь.

Ее слова египтяне восприняли как оскорбление государства, и обвинили в запугивании туристов и нанесении ущерба египетской экономике. Певица принесла свои извинения, однако ей все равно пришлось предстать перед судом.

Египет — государство с преимущественно мусульманскими традициями и обычаями. Несколько месяцев назад Комиссия по правам человека ООН обратила внимание на религиозный консерватизм египтян, заинтересовавшись большим количеством пожизненных заключенных в стране.

Комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет вынесла вердикт, что некоторых подсудимых судили в массовом порядке и не разрешали им воспользоваться правом на индивидуального юридического представителя, чтобы тот предоставил доказательства в их защиту. По ее словам, во многих случаях доказательств для обвинений было недостаточно, и часто в религиозный фактор играл необоснованно большую роль в судебных разбирательствах.