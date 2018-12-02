Свадьбы для чайников: Чопра и Джонас поженили две культуры

Певец и актер Ник Джонас и актриса Приянка Чопра официально стали мужем и женой. Ради традиционной церемонии на родине невесты Джонас и Чопра прилетели в Джодхпур, который находится в индийском штате Раджастхан, еще в среду, 28 ноября.

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Источники портала People сообщили, что свадьбу по христианским обрядам 1 декабря провел отец Ника Пол Кевин Джонас в королевском дворце, а индуистская церемония должна пройти 2 декабря. В интервью журналу Vogue Приянка пошутила, что «после этой свадьбы людям понадобятся каникулы», потому что друзья и родственники семьи празднуют женитьбу молодых людей уже пятый день подряд.

Congratulations to @PriyankaChopra and @NickJonas on the occasion of their wedding. Ralph Lauren is honored to have dressed the couple as well as the members of their wedding party.



Pictured here attending #RL50 earlier this fall, shortly following their engagement announcement. pic.twitter.com/9jAZC5vVYz — Ralph Lauren (@RalphLauren) 1 декабря 2018 г.

Для пары, по их словам, было крайне важно сделать свою церемонию бракосочетания «продуманным слиянием культур», и под этим они поняли празднование сразу в двух традициях. Вчера они поженились, как это принято делать на Западе, а сегодня — на Востоке. На более привычной для европейцев и американцев церемонии невеста была в платье американского дизайнера Ральфа Лорена насыщенного синего оттенка, а жених надел белый смокинг. Сегодня торжество было наполнено совсем другими красками.

Большинство индийцев считают традиционный свадебный ритуал одним из самых важных событий в своей жизни, а многие и вовсе убеждены в том, что их брак соединит две души на следующие семь жизней. Поэтому даже не самые обеспеченные родители в Индии копят на свадьбу своих детей со дня их рождения, и гуляют на свадьбе, как в последний раз.

Свадьбу 26-летний бывший «фронтмен» канала «Дисней» и 36-летняя любимица Болливуда сыграли спустя 4 месяца после помолвки, а их отношениям чуть больше года. Впервые они увидели друг друга на вечеринке в честь кинопремии «Оскар», которую устроил журнал Vanity Fair в 2017 году.

Джонас, по его словам, сразу встал перед Приянкой на одно колено на глазах у всех и сказал: «Ты настоящая. Где ты была всю мою жизнь?»

Из их совместного интервью для журнала Vogue стало известно, что после одной из первых встреч Ник встал и похлопал Приянку по спине. Джонас подтвердил, что его жена все еще не может простить ему то, что он не поцеловал ее тогда.

Слухи о том, что звезды с 10-летней разницей в возрасте встречаются, начали распространяться только в мае 2017 года на Балу института костюма MET. Хотя тогда будущие супруги пришли на мероприятие раздельно. А вот поводы для массовых спекуляций в прессе нашлись лишь прошлым летом. В июне Чопра сопровождала Джонаса на свадьбе его двоюродного брата, а после этого она познакомила его со своей матерью, которая живет в Нью-Дели.

В середине июля 2018 Ник Джонас уже не пытался скрывать свои чувства — ювелирный бутик Tiffany Co. в Нью-Йорке был закрыт для остальных посетителей, когда он выбирал кольцо для своей возлюбленной. О помолвке было объявлено в августе, и с тех пор события развивались стремительно даже по меркам развлекательной индустрии.

Молодожены рассказали журналистам, что их главной задачей во время череды праздников будет остаться верными своим культурам. В своем аккаунте в инстаграме Чопра выложила серию фотографий, под которой написала: «Одной из особенностей наших отношений является слияние семей, которые любят и уважают веру и культуру друг друга».

В прошедшую среду влюбленные провели пуджу, священный индуистский обряд. По словам нескольких источников из окружения пары, ритуал был совершен в доме матери Приянки в присутствии звездных гостей. Очевидцы запечатлели брата Ника музыканта Джо Джонаса вместе с его девушкой актрисой Софией Тернер в традиционной индийской одежде. За этим последовали многочисленные религиозные обряды очищения, без которых в Индии не обходится ни одна свадебная процессия.

Молодые убедительно попросили своих гостей не пользоваться телефоном во время их свадьбы, чтобы они не сделали самый важный день в их жизни достоянием общественности.

Хотя точный список гостей остается загадкой, присутствие на празднике якобы подтвердили Дуэйн «Скала» Джонсон, Арми Хаммер, Люпита Нионго и Келли Рипа. На днях появилась информация, согласно которой всех гостей лично попросили подписать соглашение о неразглашении и не делиться впечатлениями со своими подписчиками в социальных сетях.

Отсутствие одной близкой подруги невесты сомнений не вызывает — свадьбу в Раджахстане не смогла посетить беременная герцогиня Сассекская Меган Маркл с мужем. Актрисы общались на протяжении долгих лет, но источники журнала Cosmopolitan подтвердили, что супруга принца Гарри не готова к путешествиям на дальние расстояния.

Стало известно, что всем приглашенным гостям сделали небольшие подарки, которые они получили по приезду в Индию. В комплект вошли информационный буклет с программой мероприятий, множество национальных сладостей и две книги — «Западные свадьбы для чайников» и «Индийские свадьбы для чайников».

Несмотря на то, что на своих фотографиях Приянка Чопра и Ник Джонас выглядят по-настоящему счастливыми, в комментариях к статье журнала Vogue, который даже посвятил будущим супругам свою первую digital обложку, задают резонные вопросы.

Пока большинство пользователей радуются за еще одну красивую пару, другие пытаются выяснить, что именно заставило актеров жениться в такой спешке — в наше время к свадьбе можно готовиться целый год после долгих лет отношений.

Несмотря на то, что в Индии Чопра практически получила статус национального достояния еще в нулевых и стала одной из самых высокооплачиваемых актрис Болливуда, в США ее дела идут не столь уверенно. Согласно информации портала Yahoo! Finance, в 2018 году состояние девушки, которая получала по $1 млн за фильм в Индии, оценивается в $28 млн.

Но большая часть этой суммы — заслуга рекламных кампаний шампуней и смартфонов. Эксперты оценивают доход самого юного из братьев Джонас в $25 млн, так что, хотя Ник и работал в шоу-бизнесе с подросткового возраста, Приянка обгоняет его за счет работоспособности — но связей в Америке у него пока больше.

Голливудские фильмы с ее участием не приносят большого дохода, а это значит, что ее первая обложка для Vogue остается заслугой влиятельного мужа.

Похожая история произошла после свадьбы Ким Кардашьян в 2014 году, когда в сеть просочились слухи, что их совместная обложка «модной Библии» была свадебным подарком звезде интернета от Канье Уэста.