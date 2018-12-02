Плавный переход: как стричься мужчинам в 2019 году

Мода на стрижки — вещь спорная, особенно сегодня. Уже несколько лет подряд самая популярная женская прическа — это длинные гладкие волосы. Однако у мужчин все обстоит гораздо проще и интересней: им не нужно отращивать косу до пояса, чтобы быть в тренде.

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Мода на мужские стрижки тоже менялась с течением времени. Оказалось, что они могут быть не менее разнообразными, а некоторые стрижки обзавелись своей историей. Например, популярные «бокс» и «андеркат» появились во время Второй мировой войны и из практичной необходимости перекочевали в моду. А затем поп-идолы разных поколений один за одним закрепляли в тренде модели, ставшие сегодня классикой. «Газета.Ru» поговорила с владельцем одного из популярных барбершопов и выяснила, какие мужские стрижки популярны сейчас в России.

Андеркат (Undercut)

Эта стрижка появилась в Англии в середине прошлого века. Дословный перевод названия означает «срезанный низ». Он указывает на особенность стрижки — резкий переход от коротких волос на висках и затылке к длинным волосам на макушке. В ее классическом исполнении длинные пряди должны идти через всю верхнюю часть головы и укладываться назад.

Charles Sykes/Charles Sykes/Invision/AP Майли Сайрус

Такая стрижка подходит мужчинам с квадратной или овальной формой лица.

Чаще всего ее предпочитают молодые парни и мужчины среднего возраста. Сегодня такая стрижка является воплощением ретро-стиля, но остается невероятно популярной благодаря сочетанию экстравагантности и универсальности.

Фейд (Fade)

С каждым годом такая стрижка становится все популярнее в России и уже обзавелась множеством разновидностей — например, существуют низкий, средний и удлиненный «фейд». Классическим вариантом считаются короткие волосы на затылке и висках с плавным переходом в чуть более длинные на макушке.

Toby Melville/AP Дэвид Бэкхем

Фейд подходит мужчинам с выразительными скулами, ее легко подобрать под форму лица благодаря существованию нескольких разновидностей.

Такая стрижка относится к стилю милитари, который был на пике популярности в 40-е годы в США. С появлением Элвиса Пресли и Beatles эта прическа вышла из моды, однако во времена расцвета хип-хопа в 80-е про нее вспомнили снова. С тех пор такую стрижку регулярно все чаще просят повторить в барбершопах даже сегодня.

Канадка (Marine)

Еще одна популярная модель на волосы средней длины. Она представляет собой что-то среднее между стрижками «фейд» и «андеркат»: длинные волосы остаются на макушке и темени, а на висках и затылке укорачиваются. Главное в этой стрижке — максимально плавный переход от длинных волос к коротким.

Oak Pictures Дольф Лунгрен

Эта модель подойдет мужчинам с овальной или круглой формой лица. Оригинальное название стрижки Marine появилось благодаря американским морпехам, которые любили практичные прически. Русское же название стрижки возникло в 70-х, когда всем полюбились прически канадских хоккеистов, приезжавших в СССР.

Man bun и top knot

В отличие от предыдущих моделей, эта стрижка появилась недавно и остается популярной уже несколько лет. Название man bun можно легко перевести как «мужской пучок», и суть этой прически сразу становится ясна: волосы собирают в высокий пучок на макушке или чуть выше затылка. У этой прически также есть множество вариаций. Например, в пучок можно собирать как небольшие пряди, так и длинный хвост.

Также можно собирать не все волосы, а только верхнюю часть, а волосы на висках и затылке — сбрить.

Такой вариант иногда расценивают как самостоятельную стрижку — топ кнот, которая отлично сочетается с бородой.

Dan Steinberg/Dan Steinberg/Invision/AP Джаред Лето

Первыми man bun стали носить бруклинские бармены — это было в 2011 году. Затем мужской пучок стал популярен среди спортсменов благодаря своей практичности. Многие склоняются к мнению, что истинную популярность man bun обрел благодаря музыканту Джареду Лето. Вскоре примеру вокалиста группы Thirty Seconds to Mars последовали другие знаменитости, такие как Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Орландо Блум, а затем man bun пошел в массы.