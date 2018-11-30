Дело не в собаках: почему Табаков ушел от первой жены

Приятель и одноклассник Олега Табакова Борис Абросимов рассказал о том, какова была настоящая причина развода актера и его бывшей супруги Людмилы. Абросимов признался, что был очень удивлен, когда в 1994 году Табаков принял решение оставить супругу и двоих детей, но на это у артиста были веские причины. Однако старший сын актера смог понять отца лишь годы спустя, а дочь не смогла его простить вовсе.

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«Приезжает Табаков в родной Саратов и говорит, что разводится с Людой и женится на Марине Зудиной: «У нас с Мариной будет ребенок, и теперь в этой ситуации я не могу на ней не жениться. Я очень ее люблю, и она меня любит безумно, и если я сейчас Марину брошу, то страшно даже представить, что с ней будет, для меня это исключено», — рассказал Абросимов газете «Экспресс». Он также признался, что многократно пытался узнать какие-то подробности личной драмы Табакова, однако тот был непреклонен и резко отвечал, что «эта страница для меня закрыта».

Впервые Олег Табаков заговорил о своем разводе с Людмилой Крыловой в 2015 году в эфире программы Андрея Малахова «Сегодня вечером», на которую пришел вместе с супругой Мариной Зудиной и двумя детьми, сыном Павлом и дочерью Машей. Этот выпуск был посвящен семье Табакова, его заслугам для на сцене и в кино, однако личную жизнь артиста тоже не обошли стороной. Впервые за долгие годы актер рассказал о причинах расставания с первой супругой.

По его словам, отношения в семье стали портиться из-за ее нетерпимости к животным. Людмила не любила собак, которых постоянно заводил артист, и стала избавляться от питомцев Табакова без его ведома.

«У нас была колли, она меня обожала, и так радовалась, когда я приезжал домой с гастролей, что весь пол под ней был мокрым, — рассказал Олег Табаков. – И вот когда я однажды вернулся из поездки, собака меня не встретила. Оказалось, что, пока меня не было, жена ее отдала. Потом по просьбе дочки Саши я купил щенка ньюфаундленда. Чудесный пес был! Но и его отдали чужим людям примерно через год, не спросив моего мнения. Это сильно повлияло на наши отношения с женой», — рассказывал артист.

Однако вторая супруга Табакова, присутствовавшая в студии на тот момент, высказалась в поддержку его бывшей жены и сказала, что не стала бы ни в чем обвинять Людмилу Ивановну, поскольку та тоже много работала, часто уезжала, а собака — это большая ответственность, за ней необходимо ухаживать.

Олег Табаков и Марина Зудина сыграли свадьбу в 1995 году. До заключения брака актеры тайно поддерживали отношения, когда Табаков, будучи художественным руководителем Зудиной, был еще женат — до свадьбы актеры встречались более десяти лет. Актриса призналась, что была настолько влюблена в Табакова, что ее не беспокоил статус второй женщины в его жизни.

«Я снималась, сама зарабатывала, была независимой, меня не надо было обеспечивать. Но я абсолютно была влюблена и готова встречаться в любом месте и в любое время суток. Ничего не требовала, да я и не готова была к требованиям. Мне главное — встречаться, а живем мы вместе, есть ли у нас семья — меня это не волновало», — рассказала Зудина «Московскому Комсомольцу».

«Я могла часами ждать на морозе, когда он выйдет из театра, чтобы всего-то довез меня до метро. Тогда же не было мобильных телефонов», — вспоминала актриса.

Сам Табаков рассказывал, что боялся отношений с Мариной и до последнего отказывался верить в свои чувства, но потом все стало ясно, и пути назад уже не было. «Одна из студенток на курсе в какой-то момент вдруг стала единственной», — признался актер в интервью журналу «7 Дней». Также артист рассказывал, что его отец Павел Кондратьевич пережил похожую ситуацию. Он был военным врачом и, вернувшись с войны, привез с собой новую семью. Олегу Табакову на тот момент было 12 лет, и он очень тяжело переживал уход отца из семьи.

Вероятно, по этой причине артист не любил комментировать свое расставание с супругой: «Как ни банально это звучит, пришла любовь…», — отговаривался он. В браке с Людмилой Крыловой у Табакова родились двое детей – сын Антон и дочь Саша. Также у актера уже трое внуков, которые старше его младших детей от нового брака.