Власть и красота: что носит новый грузинский президент

28 июля стали известны окончательные результаты президентских выборов в Грузии. По итогам голосования, победу впервые одержала женщина — 66-летняя Саломе Зурабишвили. Она родилась в Париже в семье грузинских политических эмигрантов, в начале 70-х годов окончила там Институт политических наук и продолжила получать образование в Колумбийском университете в Нью-Йорке.

Возможно, из-за того, что большую часть жизни Зурабишвили провела во Франции, ее грузинский не так хорош, как у предыдущих президентов страны, зато персональный стиль женщины-президента не вызывает никаких нареканий.

За последние несколько лет стиль политика претерпел существенные изменения — основой большинства ее образов становятся однотонные вещи, которые она разбавляет контрастными деталями и украшениями. Еще в 2015 году Саломе Зурабишвили появлялась на публике в женственных легких шарфах и пиджаках с блестками, но теперь ее образ куда больше соответствует общепринятым представлениям о внешнем виде главы государства.

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Саломе Зурабишвили не спешит заполнять гардероб бесформенными серыми и коричневатыми костюмами, которые предпочитают другие женщины-главы государств, например, канцлер Германии Ангела Меркель.

Вместо этого бывший посол Франции в Грузии выбирает синий, красный и белые цвета, как премьер Великобритании Тереза Мэй, периодически сменяя их на оттенки розового и голубого.

В образе Зурабишвили продумана каждая деталь, поэтому в ее случае вероятность конфузов, которые произошли с леопардовыми лодочками от Miu Miu Мэй или чересчур мешковатыми брюками Меркель, стремится к нулю.

Особую роль при составлении всех образов президента играют массивные украшения, популярные во многих странах благодаря работам грузинских дизайнеров — за последние несколько лет они добились международного признания. На запястьях Зурабишвили постоянно носит пару серебряных браслетов, бессменным остается и крест, который политик носит поверх блузок.

А вот серьги президента меняются постоянно — очевидно, это любимый вид аксессуаров Саломе Зурабишвили, по которому можно следить за трансформацией личного стиля на протяжении всей ее политической карьеры. Это могут быть как классические ювелирные изделия с полудрагоценными и драгоценными камнями, которые не выбиваются из образа, так и модные геометрические фигуры из пластика и натурального камня.

В макияже Саломе Зурабишвили предпочитает делать акцент на глаза с помощью темной подводки по верхнему веку, на французский манер, для неформальных мероприятий она может накрасить губы красной помадой, а ногти — лаком в тон. Дипломатический этикет не предусматривает использование ярких цветов в маникюре и советует ограничиться бесцветным лаком или французским маникюром. Поэтому вполне возможно, что от привычки выделять ногти придется отказаться.

В конце мая 2018 года Зурабишвили посетила выставку, посвященную истории первой Грузинской республики глазами французских дипломатов. Мероприятие было организовано французским посольством в Тбилиси, а кандидат в президенты посетила его на правах члена комитета образования, науки и культуры. В тот день наряд политика составила голубая блузка, юбка насыщенного синего оттенка и белый пиджак с цветочным принтом, нанесенным на рукава техникой омбре. Цветовым акцентом стала классическая рыжая сумка от французского модного дома Hermes.

Фоторепортаж: Президентом Грузии впервые станет женщина __is_photorep_included12076651: 1

Преимущество гардероба нового президента Грузии, которая официально займет новый пост только 16 декабря, строится на безукоризненных цветовых схемах. К тому же все украшения и верхняя одежда идеально сочетаются с ее зелеными глазами, а это значит, что Зурабишвили может выбирать винные и зеленые оттенки в одежде, что она довольно часто и делает.

Пока неизвестно, к каким политическим изменениям в Грузии приведет смена государственного лидера. Но стоит заметить, что избиратели проголосовали, возможно, за самую стильную женщину в современной политике.