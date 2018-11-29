Свадьба без Вайнштейна: как женился Тарантино

Американский режиссер Квентин Тарантино наконец-то женился. Избранницей 55-летнего кинематографиста стала 35-летняя израильская певица Даниэлла Пик, с которой Тарантино связывали неровные многолетние отношения.

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Церемония прошла в частном доме в Лос-Анджелесе в среду вечером в присутствии немногочисленных гостей — по сообщениям источников издания E! Online, на свадьбе были около 20 человек, в том числе актеры Харви Кейтель и Тим Рот и кинематографист широкого профиля Элай Рот, которого можно увидеть в картине Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки». Источники издания также рассказали, что церемония длилась не больше часа.

Однако все на ней было как полагается: невеста — с букетом роз в белом платье-слипе и бриллиантовом ободке для головы, жених — в черном брючном костюме и черном же галстуке. Молодожены вели себя, как положено влюбленным. «Квентин и Даниэлла держались за руки и целовались повсюду, куда бы они ни шли. В конце концов, они отправились на торжественный ужин в Беверли-Хиллз», — рассказал собеседник издания E! Online.

Квентин Тарантино сделал предложение своей возлюбленной летом 2017-го — с тех пор пара занималась планированием свадьбы.

О планах пары пожениться публика узнала из инстаграма Даниэллы: «Спасибо всем вам за любовь. Мы взволнованы и счастливы отметить свою помолвку в Израиле, — написала певица. — Спасибо всем за добрые пожелания. Мы чувствуем, что нас благословили».

Помолвку отмечали в присутствии знаменитых гостей — актеров, снимавшихся у Тарантино, среди которых были Сэмюэл Л. Джексон, Брюс Уиллис, Ума Турман, Харви Кейтель и Дайен Крюгер. Организовали вечеринку супруги Вайнштейны — это было за несколько месяцев до того, как Харви Вайнштен, продюсерская компания которого выпускала картины Тарантино, был обвинен в сексуальных домогательствах, после чего его жена, Джорджина Чапман, подала на развод.

Американец Квентин Тарантино и израильтянка Даниэлла Пик познакомились в 2009 году в Израиле, куда режиссер приехал, чтобы представить свою картину «Бесславные ублюдки» на Иерусалимском кинофестивале. Серьезные отношения не сложились, но в 2015-м, после того, как Тарантино расстался со своей подругой, художником по костюму Кортни Хоффман, у Пик появился шанс.

В год знакомства с будущей супругой Квентин Тарантино, который никогда не был женат, объяснял свое отношение к браку в интервью журналу GQ: «Когда я занимаюсь картиной, я больше не занимаюсь ничем другим. Все крутится вокруг фильма. У меня нет жены. У меня не детей. Ничто не может мне помешать».

Режиссер, впрочем, оговорился, что это не значит, что он вообще отказывается когда-либо вступить в брак. «Я не говорю, что никогда не женюсь или не заведу детей до 60 лет. Но пока что я сделал свой выбор — идти по этому пути в одиночестве. Это мое время. Время снимать кино».

В 2016 году Квентин Тарантино объявил, что время снимать кино для него заканчивается — он пообещал, что сделает еще две картины, а после этого уйдет на покой.

В интервью журналу Variety режиссер признался, что планирует снять всю свою карьеру 10 фильмов. «Убить Билла» для меня один фильм, разбитый на две части. Таким образом, до десятки не достает двух лент. Возможно, когда мне стукнет 75 лет, я захочу снять еще одно кино, но, надеюсь, тогда все будут понимать, что я уже старенький и просто решил порадовать соседей по дому престарелых. Поэтому не будут судить слишком строго», — заявил Квентин Тарантино. Десятой его картиной станет фильм «Однажды в Голливуде», который находится в стадии пост-продакшна и должен выйти в 2019 году.

Даниэлла Пик — дочь знаменитого израильского певца и композитора Цвики Пика: в 70-е он прославился в Израиле как композитор, а в 1998-м стал известен в Европе как автор песни Diva участницы «Евровидения» Даны Интернешнл (в России эту песню, правда, с русским текстом, исполнял Филипп Киркоров), с которой артистка победила в конкурсе.

Свою певческую карьеру Даниэлла Пик начала в начале 2000-х: вместе с сестрой Шароной она выступала в составе дуэта «Сестры Пик». В 2005 году девушки выступили на конкурсе «Евровидение», исполнив композицию «Hello». Кстати, их отец к тому же конкурсу написал песню для белорусской исполнительницы Анжелики Агурбаш, но она выбрала композицию другого автора. С 2006 года Даниэлла Пик занимается сольной карьерой. Кроме того, она довольно популярная модель — жена Тарантино часто появляется на обложках журналов.