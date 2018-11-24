Четырежды отец: у Сергея Безрукова родился сын

Актер Сергей Безруков в очередной раз стал отцом: утром в субботу 24 ноября артист опубликовал своем инстаграме фото прямо из родильной палаты, где его жена, режиссер и сценарист Анна Матисон, произвела на свет малыша.

«СЫН!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (И я снова был рядом) АНЕЧКА,ЛЮБИМАЯ МОЯ,РОДНАЯ МОЯ!!! СПАСИБО ТЕБЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! P.S.Выкладываю фото,чтобы опередить всех любознательных...особенно прессу)», — написал Сергей Безруков.

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О том, что Сергей Безруков и Анна Матисон ожидают рождения малыша, стало в конце мая — тогда, в преддверии фестиваля «Кинотавр», актер опубликовал соответствующее сообщение в своем инстаграме. «Дорогие мои, хорошие! Рады сообщить вам радостную новость! Мы с Аней снова ждем пополнение в семье! У нас уже складывается традиция) как на Кинотавр ехать...так снова пополнение))))», — написал тогда актер.

Это уже второй ребенок пары: 4 июля 2016 года у Безрукова и Анны Матисон родилась дочь Маша — это произошло через несколько месяцев после того, как актер и режиссер сыграли свадьбу.

Долгое время супруги не обнародовали фотографии дочери и решились это сделать лишь этим летом, за две недели до того, как девочке исполнилось два года. Тогда Безруков вместе с дочерью посетил открытие детского кинофестиваля. «Дочь посетила ОТКРЫТИЕ нашего МЕЖДУНАРОДНОГО БОЛЬШОГО ДЕТСКОГО ФЕСТИВАЛЯ!))) Посмотрела «Остров сокровищ»)))) Ей понравилось!!!! В восторге от ДЖИМА ХОККИНСА И ДЖОНА СИЛЬВЕРА (ну тут понятно,папа играл пирата)», — написал Сергей Безруков в своем инстаграме под снимком, на котором он держит Машу на руках.

Для Сергея Безрукова новорожденный сын – уже четвертый ребенок: помимо дочери Маши, у него есть еще двое детей от актрисы Кристины Смирновой, с которой он не состоял в браке, дочь Александра и сын Иван.

Анна Матисон — вторая супруга Сергея Безрукова. В течение 15 лет он был женат на актрисе Ирине Безрукова, однако общих детей у пары не было.

Со второй женой артист познакомился на Байкале во время съемок комедии «Млечный путь», где Безруков исполнял главную роль — это произошло в феврале 2015 года. Пресса писала, что будущие супруги встретились во время работы над картиной «Елки-2» — актер исполнил в ней одну из ролей, а Анна Матисон выступила сценаристом, однако пара это опровергает, поскольку автору сценария не нужно было общаться с артистами.

В начале 2015-го пресса уже активно муссировались слухи о том, что семья Сергея и Ирины Безруковой распадается. Конец сплетням положила сама Ирина Безрукова, выпустив на канале «360» авторскую программу «Разговор на сцене», куда пригласила Сергея Безрукова — на тот момент пара уже развелась. После интервью она выдала бывшему супругу пустой лист бумаги, что означало, что он может начать жизнь с чистого листа. Позже Ирина Безрукова дала откровенное интервью изданию «Hello!», в котором подтвердила, что они с Сергеем разведены, но по-прежнему делают общее дело в созданном ими Московском Губернском театре, Фонде поддержки социокультурных проектов.

С новой супругой — Анной Матисон — Сергея Безрукова также связывает общий проект. В марте 2017 года на экраны вышла картина «После тебя», в которой Сергей сыграл главную роль, а Анна выступила в качестве режиссера и сценариста. Фильм повествует о судьбе танцовщика, из-за травмы лишенного возможности танцевать.

Анна Матисон на 10 лет младше 45-летнего Сергея Безрукова. Она уроженка Иркутска, закончила международный факультет Иркутского государственного университета, начинала как телекорреспондент, но быстро увлеклась созданием собственных проектов — рекламных роликов. В 2008-м она переехала в Москву и поступила на сценарный факультет ВГИКа, который закончила в 2013 году. Сейчас в ее режиссерской фильмографии, помимо картин «Млечный путь» и «После тебя», — документальные фильмы «Музыкант» о пианисте Денисе Мацуеве, «Валерий Гергиев и Мариинский театр» и «Прокофьев: Во время пути».