Жуткая обида: за что китайцы объявили войну Dolce&Gabbana

Итальянский бренд Dolce&Gabbana, подвергнутый травле в Китае, пытается вымолить прощение у китайцев, оскорбившихся из-за рекламного ролика компании. В пятницу, 23 ноября, Стефано Габбана и Доменико Дольче, основатели и совладельцы модного дома, выпустили видеоролик, опубликованный на ютьюбе: в нем они просят прощения у жителей Китая и у всех китайцев, живущих в других странах, за то, что оскорбили их своей расистской рекламной кампанией.

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«В последние несколько дней мы долго и с превеликой печалью размышляли о том, что произошло и что мы устроили в вашей стране. И нам очень жаль. В семьях нас всегда учили уважать различные культуры мира – вот, почему мы хотим попросить у вас прощения, если мы неправильно истолковали вашу. Мы также хотим принести свои извинения представителям китайского народа по всему миру. Мы относимся к этому извинению чрезвычайно серьезно, как и к этому сообщению. Мы всегда были влюблены в Китай, мы много там бывали и посещали разные города.

Мы любим вашу культуру, и нам точно есть, чему у вас поучиться. Вот, почему мы очень сожалеем, если совершили ошибку в том, как самовыражались. Мы никогда не забудем этот опыт и это, разумеется, не повторится снова.

Мы и в самом деле будем работать над тем, чтобы исправиться. Мы будем проявлять уважение к культуре Китая всеми возможными способами. От самого сердца мы просим прощения. Простите», — так звучит полутораминутная речь итальянских дизайнеров. В конце они говорят «Простите нас» по-китайски.

Письменные извинения были опубликованные и в инстаграме марки, откуда уже несколько дней назад были удалены скандальные ролики, спровоцировавшие не просто отмену шоу и волну возмущения пользователей, а полномасштабную травлю Dolce&Gabbana по всему Китаю.

Напомним, 19 ноября в преддверии своего «Грандиозного модного шоу» в Шанхае бренд Dolce&Gabbana выпустил в своем аккаунте в Weibo — одном из самых популярных сайтов в Китае — три тематических видео под названием «Поедание палочками». В роликах изображены китайские модели, которые при помощи палочек пытаются – разумеется, безуспешно – есть блюда итальянской кухни, в частности, пасту и пирожные канолли, терпят крах, после чего получают объяснение, как можно это сделать.

Предполагалось, что ролики будут шуточными, однако чувство юмора итальянских дизайнеров в Китае не оценили – изображение китаянок признали стереотипным, а отношение к китайцам со стороны итальянцев – оскорбительно покровительственным, патерналистским.

Волна возмущения, начавшаяся в соцсетях, привела к том, что через 24 часа после публикации рекламные видео были удалены. «Я очень рад, что китайцы борются с дискриминацией, и, так как этим брендам больше всего от нас нужны деньги, мы должны грамотно выбирать, кому отдавать эти деньги!», — написал один из пользователей.

Вслед за этим модели, которые должны были участвовать в показе (действительно грандиозном — в нем должны были представить 500 нарядов), начали отказываться от работы, главный редактор китайского Vogue Анжелика Чунг улетела из Шанхая в Пекин, обозначив свое нежелание присутствовать на показе, а знаменитая актриса Чжан Цзыи заявила, что в жизни не купит больше ни одной вещи D&G.

Масла в огонь подлили грубые расистские комментарии Стефано Габбана, который якобы посоветовал китайцам в инстаграме «есть собак», однако позже стало известно, что его аккаунт был взломан, и ничего из этого он не писал — по крайней мере, об этом заявил модный дом.

В последующие дни возмущение китайцев выразилось в отказе покупать вещи D&G, что оказалось настоящим крахом для марки на важнейшем для нее китайском рынке. Вещи бренда были сняты с продаж на платформах China's Kaola, Secoo, Yoox Net-A-Porter (китайского сегмента) и даже Alibaba, поиски аналогичных товаров на платформе Farfetch China также не дают результатов.

В бутиках модного дома в Китае – та же история: вещи Dolce&Gabbana не просто в них не покупают – местами их даже возвращают разъяренные потребители. «Мы наблюдаем, как потребители возвращают вещи Dolce&Gabbana в магазины, и мы понимаем, что это окажет дальнейшее влияние на наш бизнес. Мы продолжим следить за ситуацией и оценивать перспективы сотрудничества с брендом», — рассказал порталу Business of Fashion Эндрю Кит, представитель одного из самых крупных магазинов товаров класса люкс Lane Crawford.

Представитель сети SKP на условиях анонимности рассказал тому же порталу, что презентации D&G в Пекине и Сиане, которые должны был пройти в следующем месяце, уже отменены.

Публичное видеообращение Стефано Габбаны и Доменико Дольче выглядят в этих условиях соломинкой, за которую пытается ухватиться бренд, который теряет около трети клиентов. Комментаторы ютьюба явно не приняли извинения всерьез – большинство из них высказывает предположение, что аккаунт дизайнеров «снова взломали». Большинство сходится во мнении, что итальянцы спохватились слишком поздно.