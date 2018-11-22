Беспощадный праздник: как едят на День благодарения

Ужин на День благодарения несколько десятилетий подряд называют мероприятием, во время которого американская нация ест больше, чем во все остальные дни в году. Как и любой традиционный прием пищи в каждой стране мира, он подразумевает использование исключительно сезонных продуктов, желательно, местного производства.

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Большинство американцев считает, что в 1621 году колонизаторы — их принято называть пилигримами — и народ племени вампаноага провели ужин, который считается первым Днем благодарения. По информации в сохранившихся документах, для трапезы были пойманы самые разнообразные обитатели нынешней территории штата Массачусетс: водоплавающая птица, оленина, ветчина, лобстер и устрицы. Также к столу подали ягоды, фрукты и тыквы. Помимо этого, хозяйства коренных американцев изобиловали дикими индюшками, многих из них приготовили для праздника.

Сегодня шеф-повара из США и Канады соревнуются в оригинальности способов приготовления довольно базовых блюд — лобстеры не входят в число продуктов, которые традиционно готовят на День благодарения. От морепродуктов в большинстве штатов отказались потому, что не все могут похвастаться таким же расположением, портовый Бостон. Да и купить тушу оленя может позволить себе не каждый среднестатистический американец, поэтому рецептура и состав продуктов для стола были адаптированы для большего удобства.

Впрочем, простота продуктов — это ловушка: люди, привыкшие к еде из супермаркета, соусам из банки и к жареной курице, с беспокойством подходят к задаче приготовить зажарить птицу весов в 5 кг.

Помимо того, что индейку нужно правильно выбрать и размораживать в холодильнике, очень важно не пересушить нежное мясо, поэтому при готовке индейки на протяжении как минимум трех часов используют кулинарные термометры.

Если главному блюду на столе хочется добавить вкуса, перед запеканием можно нафаршировать тушку сезонными овощами, но эта технология требует определенного уровня мастерства — индейка с начинкой готовится не так равномерно, поэтому требует большего внимания.

Традиция предполагает, что к жареной птице нужно подать довольно простую подливку. Для нее всего лишь нужно сливочное масло, в котором будут жариться неиспользованные части птицы вроде костей и потрохов: их нужно вынуть из соуса, добавить в кастрюлю лук, чеснок и муку, для вкуса и густоты. Далее получившуюся смесь заливают водой, добавляют соль, черный перец, уксус-шерри и лимонный сок. Спустя час томления на медленном огне горячая подливка будет готова.

Пока в духовке жарится основное блюдо, можно приготовить тыкву и картошку, которые отлично сочетаются с праздничной птицей. Самой частой интерпретацией блюда из картофеля на день Благодарения считается пюре, однако многие повара настоятельно рекомендуют предварительно запечь картошку — вкус печеного картофеля во много раз превосходит эффект от вареных продуктов. К тому же, туда можно добавить немного лука, грибов и чеснока, а уже после закончить сливками или молоком с маслом.

Самый традиционный, и довольно калорийный десерт — пирог из тыквы. Чаще всего встречается интерпретация с песочным тестом, в которое заливают еще жидкую начинку, а сервируют вместе со взбитыми сливками. Если в семье не слишком жалуют яркий вкус, тыкву заменяют американской яблочной классикой.

Кстати говоря,

из-за большой народной любви к поеданию недельного запаса продуктов за один присест независимо от обстановки во всем остальном мире, 5 октября 1947 года американский президент Гарри Труман впервые выступил с речью на телевидении.

Труман, ко всеобщему удивлению, призвал граждан США воздержаться от употребления индейки и тыквенных пирогов — и дело не во внезапно проснувшейся в нем жалости к домашним птицам или внимании советам диетологов. В послевоенные годы экономика европейских стран переживала тяжелые времена, а многие граждане из стран-победительниц Второй мировой войны жили практически впроголодь.

Президент старался убедить американцев, что обеспечить европейских соседей провиантом в непростое время куда важнее, чем самим наедаться до отвала: «Если мирное положение будет утрачено, потому что мы не смогли поделиться своей едой с голодными людьми, это будет самым трагичным примером бездарно утерянного спокойствия в истории».

Однако проблема голода уже решена, и теперь праздник утратил свой религиозный подтекст — благодарность Богу за то, что он не дал пилигримам умереть от голода: в наше время каждый четвертый четверг ноября отмечают успешный диалог культур и возможности для иммигрантов в Америке. Не стоит забывать и о начале самого радостного сезона, в который весь мир готовится встречать новый год в компании самых родных и близких — от Дня благодарение американцы начинают считать дни до Рождества.