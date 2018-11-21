Иди, в суд: как страдала звезда «Отчаянных домохозяек»

Николетт Шеридан — телевизионная актриса, известная широкому зрителю в основном благодаря сериалу «Отчаянные домохозяйки» — в нем она играла сексуальную блондинку, выводившую из себя четырех главных героинь. Роль Иди Бритт была, разумеется, не единственной в карьере Николетт Шеридан, но именно с «Отчаянными домохозяйками» связан один из самых сложных периодов ее жизни и карьеры.

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Актриса, которой 21 ноября 2018-го исполняется 55 лет, появилась на свет в Великобритании, в городе Уэртинг графства Суссекс. Ее мать Салли Шеридан, родившая дочь в 16 лет, выбрала профессию актрисы — в 1969 году она сыграла эпизодическую роль в фильме о Джеймсе Бонде «На секретной службе Ее Величества». На съемках она встретила будущего мужа — актера греческого происхождения Телли Саваласа, который заменил отца Николетт Шеридан. Благодаря этому сейчас она свободно говорит по-гречески и хорошо знакома с культурой Греции.

В 10 лет Николетт Шеридан оказалась в США. С самых юных лет она начала строить карьеру модели — снималась для Vogue и Cosmopolitan.

Уже в возрасте 14 лет Николетт Шеридан повзрослела — начала встречаться с молодым певцом Лифом Гареттом, которому на тот момент было 16, и даже с согласия его родителей поселилась в семье юноши.

Отношения продлились с 1979 по 1985 год, но и многими годами позже артист вспоминал, что Николетт оказала сильнейшее влияние на становление его личности.

В 1984-м Николетт Шеридан дебютировала на телевидении в сериале «Бумажные куклы». Съемки сериала прекратились на середине сезона, и девушка продолжила стараться сделать карьеру актрисы. В ее фильмографии — картины «Абсолютно точно» с Джоном Кьюсаком (1985 год), «Безумные подмостки» с Майклом Кейном (1992), «Неистребимый шпион» с Лесли Нильсеном (1996). Но главное — это, конечно, бесчисленные телевизионные проекты: терпение труд в итоге привели к тому, что Николетт Шеридан получила не главную, но важную роль в одном из самых значимых сериалов 2000-х — «Отчаянных домохозяйках».

Николетт Шеридан исполняла в сериале роль раздражающей всех секс-бомбы по имени Иди Бритт в течение почти шести сезонов — пока продюсеры сериала не приняли 2008-м решение «убить» ее героиню: в апреле 2009-го в эфир вышла последняя серия с участием Николетт. Продюсеры объясняли необходимость избавиться от горячей блондинки Иди Бритт сокращением бюджета, однако позже выяснилось, что они также были недовольны поведением Николетт на съемочной площадке — систематическими опозданиями, нежеланием учить роль и соперничеством с коллегами по сериалу.

Сама же Николетт Шеридан через год после окончания съемок обвинила создателя и продюсера «Отчаянных домохозяек» Майклом Черри в физическом насилии, дискриминации по половому признаку и по признаку сексуальной ориентации, нанесении побоев, нарушениях при прекращении контракта и причинении моральных страданий.

В 2010-м она подала на него в суд иск на сумму в $20 млн, заявив, что он ударил ее во время съемок, а уволена она была после того, как пожаловалась на побои.

Актриса уверяла, что и другие члены коллектива страдали от поведения Черри. Руководство телеканала ABC заявило в ответ на эти обвинения, что ничего не знало о жалобах, после чего провело внутреннее расследование и пришло к выводу, что оснований для обвинений не было.

Тем не менее, в 2011 году суд дал делу ход — из искового заявления, правда, был исключен пункт о харассменте. В ходе разбирательства Майкл Черри заявил, что побои, о которых говорит Николетт, были на самом деле легким шлепком пальцами по ее голове — таким образом продюсер, по его словам, показывал актрисе во время репетиции, что ей нужно сделать. В марте 2012 обвинение в нанесении побоев было отклонено, и суд сосредоточился на нарушениях при расторжении контракта. Однако в итоге это дело решилось не в пользу Николетт, и несмотря на то, что она еще несколько раз пыталась отсудить у студии какую-то компенсацию, суд ее пострадавшей так и не признал.

С тех пор карьера Николетт Шеридан пошла на спад — ее репутация в Голливуде не вызывала у студий желания работать с ней. Она основала собственную студию, занималась продюсированием, однако в этом году ее дела, кажется, наладились. Сейчас Николетт Шеридан играет главную роль в ремейке знаменитого сериала «Династия»: ее героиня — Алексис Колби, та самая, которую в свое время играла прославленная Джоан Коллинз.