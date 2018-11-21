«Это были честные выборы»: Трамп помиловал индейку

Президент США Дональд Трамп, как того требует американская традиция, помиловал двух индеек накануне Дня благодарения. К церемонии, которая прошла в Розовом саду Белого дома, также присоединились первая леди США Меланья Трамп и их дочь Иванка Трамп со своей семьей.

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Обряд помилования Дональд Трамп совершил во второй раз. В этом году индеек было целых две: помилованных птиц зовут Горох и Морковь. Обе индейки родом с фермы недалеко от города Хьюрон в Южной Дакоте, однако на встречу с президентом попала только одна птица — Горох. Ее выбрали для церемонии путем голосования на сайте Белого дома.

«Победитель был избран в процессе честных и открытых выборов, проведенных на сайте Белого дома, — рассказал Дональд Трамп собравшимся. — Это были честные выборы. К сожалению, Морковь отказалась признавать поражение и потребовала пересчета голосов, так что сейчас мы боремся с Морковью».

А вот Горох президенту США пришлась по нраву: «Я никогда не видел таких красивых индеек», — отметил Дональд Трамп в ходе церемонии.

Традиция отправлять птицу президенту повелась еще в 1870-х: тогда фермер из Род-Айленда по имени Гораций Воз стал отправлять откормленных индеек в Белый дом накануне Дня благодарения. Попадали ли именно эти птицы на президентский праздничный стол — неизвестно, однако ферма Горация стала знаменитой, и другие фермеры тоже стали брать с него пример и отправлять свои подарки.

Век спустя из этой традиции вышел обычай помилования индеек, который появился в 1989 году, когда 41-й президент США Джордж Буш-старший впервые даровал свободу птице.

«Эта прекрасная индейка не попадет на чей-то стол — она получила президентское помилование и будет жить на детской ферме недалеко отсюда», — объявил Джордж Буш.

41-го президента США принято считать непосредственным основателем традиции: после него ни одна президентская индейка не пострадала. Однако на самом деле еще до Джорджа Буша далеко не каждая подаренная индейка оказывалась на президентском столе. Ричард Никсон тоже в свое время решил не приносить птиц в жертву традиции. Сжалился над птицей когда-то и Джон Кеннеди: в 1963 году он, погладив индейку, он сказал: «А мы ее просто отпустим». А в 1987 году Рональд Рейган впервые употребил по отношению к этому поступку слово «pardon», которое мы в данном случае переводим как «помилование».

Однако помилованием этот обряд назвать на самом деле сложно: индейки, предназначенные для употребления в пищу, страдают от ожирения, поскольку их намеренно откармливают соевыми бобами и кукурузой. Из-за лишнего веса они не могут летать и с трудом передвигаются — от избыточного беса страдает структура костей. Поэтому продолжительность жизни индейки, которая у дикой птицы обычно составляет три-пять лет, значительно сокращается. Так что традиция помилования индейки — скорее эффектная и забавная церемония, нежели по-настоящему гуманный поступок.

Помилованные индейки проводят свои дни в ветеринарных центрах, зоопарках и садах, но, увы жить им остается совсем немного. Большинству из них остается всего несколько месяцев после помилования.

Исключение составляет разве что птица по имени Татер, помилованная бывшим президентом Бараком Обамой в 2016 году — она превзошла все ожидания, прожив два года.

Подготовка к церемонии помилования индейки начинается еще в июле-августе. Мало того, что индюки должны соответствовать точным параметрам веса, иметь идеально-белые перья и определенный размер, они обязательно должны быть хорошо воспитаны. У отобранных птиц есть индивидуальные карточки, в которых описаны их предпочтения в еде, любимые виды времяпрепровождения, музыка, которую они предпочитают. У них даже (в отличие от многих людей) есть цели в жизни. Например, индюк Горох любит есть попкорн и хочет научиться летать, а Морковь любит заниматься йогой.

По словам Национальной федерации индейководов, «с раннего возраста птиц готовят к уникальному опыту участия в церемонии — камерам, вспышкам и громким шумам». Индеек отправляют в турне по родному штату, где они «принимают участие» в детских мероприятиях. Птицы, удостоенные встречи с президентом, по прибытии в Вашингтон проживают в отеле Willard InterContinental в центре города. У них также есть своя свита из ветеринаров и других многочисленных помощников.