«Ешьте собак»: в Китае возненавидели Dolce & Gabbana

В среду 21 ноября в Шанхае должен был пройти показ бренда Dolce&Gabbana. Однако шоу не состоялось — по вине самих представителей марки. Они выбрали самый неудачный способ отрекламировать свой показ. Мало кому в 2018 году придет в голову оскорблять представителей целого народа. Итальянские дизайнеры решили сделать именно это — и, скорее всего, уже пожалели об этом.

В преддверии своего «Грандиозного модного шоу» в Шанхае самый скандальный итальянский бренд выпустил в своем аккаунте в Weibo — одном из самых популярных сайтов в Китае — три тематических видео под названием «Поедание палочками».

В них модели-китаянке объясняют, как при помощи палочек есть итальянскую еду.

То, что изначально подразумевалось как милая шутка про диалог культур с помощью еды, вызвало ярость подписчиков из Китая, которых возмутило стереотипное представление о целой нации. Один из них написал: «Сейчас почти 2019 год, я не понимаю, почему у огромного бренда все еще остаются стереотипы, над которыми еще и смеются».

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Другой пользователь прокомментировал: «Я очень рад, что китайцы борются с дискриминацией, и, так как этим брендам больше всего от нас нужны деньги, мы должны грамотно выбирать, кому отдавать эти деньги!»

Большинство комментаторов сошлись на мысли, что для того, чтобы продать что-то в Китае, нужно сначала научиться уважать культуру этой страны.

После краха, который потерпела маркетинговая кампания всего за 24 часа в интернете, D&G приняли единственно правильное решение — отменить показ 21 ноября. Волна негодования в социальных сетях только усилилась, когда в центре внимания оказался обиженный на всю нацию Стефано Габбана.

Представители бренда сообщили о взломе аккаунта дизайнера и уже удалили все оскорбительные расистские комментарии, сделанные от лица дизайнера, но в социальных сетях остается все. Благодаря разоблачительному аккаунту Diet Prada в инстаграме стало известно, что тот, кто якобы взломал Габбана, советовал многим китайским пользователям «идти есть собак» вместо того, чтобы выражать собственное мнение в интернете.

Всеобщий отказ дальше работать с Dolce&Gabbana даже получил свой хештег #BoycottDolce («Бойкот Дольче»). Одна из самых известных китайских актрис и звезда «Мемуаров гейши» Чжан Цзыи должна была стать VIP-гостем «Грандиозного фэшн-шоу», но ее пресс-служба опубликовала официальное заявление накануне мероприятия:

«Начиная с сегодняшнего дня, Чжан Цзыи больше не будет покупать или использовать любую продукцию D&G».

Крупнейшее модельное агентства Китая, которое заключило контракт с маркой, также рассказало, что 24 модели должны были работать на показе 21 ноября, но наотрез отказались участвовать в шоу. Помимо звезд шоу-бизнеса и манекенщиц, визит на показ отменила главный редактор Vogue China Анжелика Чунг — она улетела из Шанхая обратно в Пекин после того, как узнала о случившемся.

Подобный жест со стороны представителя международного издательства Conde Nast может значить полный крах репутации любимой марки Моники Белуччи и известных детей богатых родителей во всем мире.

Можно уверенно сказать, что после скандала в Шанхае D&G потерял очень большой процент потенциальных покупателей — по статистическим данным за 2017 год, Китай нацелен на покупку товаров сегмента люкс больше, чем США и вся Европа.

Один из манекенщиков, который должен был участвовать в показе, опубликовал в сториз в инстаграме фото печальных последствий неудачной рекламы — шлепанцы, оставленные одним из работников на выходе из здания. Он и написал: «Революция в Dolce & Gabbana, так много людей уходят с работы за несколько часов до показа из-за последних новостей». На следующей фотографии была запечатлена пустая раздевалка для сотрудников.

Помимо сообщений и рекламы,

у марки явно возникли проблемы с автоматическим переводчиком — на баннерах слово «Шанхай» было написано японскими иероглифами.

Всех гостей показа, если еще остались те, кто не был оскорблен маркой, известили о том, что шоу переносится. По сообщениям некоторых источников, бренд был вынужден отменить презентацию из-за вмешательства местных властей, но эта информация все еще не подтвердилась.

Это событие стало уже вторым громким протестом против расистских заявлений итальянского творческого дуэта всего за 18 месяцев. Их предыдущая кампания «D&G любит Китай», по словам самих китайцев, изобразила Пекин устаревшим и недоразвитым.

На данный момент прессе еще не удалось связаться с дизайнерами и получить хоть какие-то комментарии. Единственное сообщение от бренда было опубликовано на портале Weibo 21 ноября — в нем Доменико Дольче и Стефано Габбана извинились за причиненные неудобства и возникшее недопонимание, а показ коллекции обещали перенести на другую дату. Единственное, что они оставили без внимания — это большую вероятность того, что в Китай их могут в следующий раз попросту не пустить.