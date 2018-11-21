На мели: у Анджелины Джоли кончились деньги

Пока Анджелина Джоли продолжает спорить с бывшим мужем Брэдом Питтом по вопросу опеки над их шестью детьми, ее карьера в режиссуре временно поставлена на паузу по самой неожиданной причине — у актрисы нет денег.

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Источники из окружения Джоли сообщают, что икона стиля отчаянно ждет завершения съемок второй части «Малифисенты», чтобы, наконец, иметь возможность воспользоваться своим гонораром в $25 млн. Решение Джоли поставить свою актерскую карьеру на паузу, чтобы сосредоточиться на режиссуре, по словам источника, оставило «зияющую дыру в ее кошельке».

Портал Radar опубликовал сообщение источника о реальном финансовом положении бывшей Лары Крофт и миссис Смит: «Малефисента 2» — это ее первая большая роль за многие годы, и в данный момент она находится в поиске другого блокбастера, чтобы сняться в его продолжении». Источник также добавил, что ее «дни, когда после выхода фильма можно было взять пятилетний перерыв, закончились». Теперь, если Анджелина Джоли намерена продолжать жить на широкую ногу и обеспечивать всех своих детей, ей придется заняться тем, что она умеет, но не очень любит — актерской игрой.

Настоящей страстью Джоли остается режиссерская деятельность, но оказалось, что она не умеет зарабатывать, снимая картины. Ее собственные проекты принесли всего лишь пару миллионов долларов выручки, поэтому знакомые Анджелины подчеркивают: «Актерская игра — это основной источник дохода в ее жизни, и она знает, что пришло время разогнаться еще сильнее».

Анджелине Джоли нужно не только обеспечить себя всем необходимым для комфортной роскошной жизни. У нее есть еще одно незаконченное дело, которое требует срочного финансирования. В начале ноября 2018 года стало известно, что

благотворительный фонд, которым Джоли раньше руководила вместе со своим мужем, должен различным организациям миллионы долларов.

По информации источника, знакомого с ситуацией, ее фирма J.D.H.Office Ltd. на данный момент имеет незначительные активы в размере $66 тысяч, а своим кредиторам должна более $2,2 млн. Согласно последним данным, в прошлом году Джоли внесла собственный миллион долларов, чтобы организация продолжала работать, но сроки, по словам инсайдеров, ограничены — рассчитаться со всеми нужно в течение года.

Однако это не все проблемы, которые Джоли нужно решить. Пока Анджелина снимала фильмы о трагических событиях, например, «Сначала они убили моего отца» про террор Красных кхмеров в Камбодже, ее многолетняя соперница Дженнифер Энистон зарабатывала собственные миллионы на комедиях. Одна из самых высокооплачиваемых актрис в мире в год зарабатывает более $200 млн, а вот саму Джоли оценивают в $160 млн.

К тому же Дженнифер Энистон, по некоторым данным, разозлила Джоли, когда получила главную роль первой женщины-президента США в новом проекте Netflix «Первые леди». «Анджелина была действительно раздражена, потому что она думала, что является любимицей Netflix после «Сначала они убили моего отца» [фильм вышел на этой платформе в 2017 году — «Газета.Ru»], но теперь она играет вторую скрипку после Джен, и это жутко ее бесит», — подтвердили источники в конце августа 2018.

Они добавили, что, по сравнению с Джоли, новая роль Энистон только подчеркивает, что она «имеет больше влияния в Голливуде, когда дело доходит до подобных вещей». Информаторы портала Radar в очередной раз подтвердили, что

«фильмы о страданиях» авторства некогда самой сексуальной женщины мирового шоу-бизнеса не совпадают с интересами большинства глав киностудий, а это значит, что на роли в блокбастерах будут претендовать другие, более лояльные актрисы.

Летом папарацци сфотографировали 49-летнюю Энистон вместе с Адамом Сэндлером в Италии во время съемок еще одной комедии производства Netflix «Тайна убийства». Инсайдеры заключили: «Позиция ее боссов заключается в том, что Джен — женская версия Адама Сэндлера, и они готовы заплатить ей достаточно, чтобы сделать этот и еще кучу подобных фильмов».

Так что 43-летней Анджелине Джоли придется постараться, чтобы доказать голливудским боссам, что она все еще достойна контрактов с киностудиями и высоких гонораров за фильмы, в которых будут продемонстрированы не только страдания и боль.