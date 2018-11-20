По стопам Клинтон: как Иванка Трамп подставила отца

Иванку Трамп, дочь президента США Дональда Трампа и супругу одного из его советников Джареда Кушнера, обвинили в несоблюдении установленного регламента Белого дома. Дело в том, что довольно долгое время Иванка использовала свою личную электронную почту для отправки писем членам американского правительства.

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По данным The Washington Post, помощники Иванки Трамп были шокированы количеством писем, отправленных в служебных целях с личного электронного адреса. Дочь президента США, которая также является сотрудницей его администрации, правда, не получающей за это зарплату, пользовалась своей почтой недопустимым образом в течение большей части прошлого года и за это время успела отправить сотни писем. Иванка вела переписки с работниками Белого дома и членами американского правительства со своей личной почты, тем самым нарушая установленный регламент.

Электронный адрес, который использовала Иванка Трамп для переписки с коллегами, зарегистрирован на домен, который она делит с супругом, Джаредом Кушнером.

С него дочь американского президента не только уточняла расписание визитов и поездок ее семьи, но и обсуждала некоторые вопросы работы Белого дома: суммарно около ста писем касались непосредственно государственных дел.

Представители Иванки утверждают, что эти письма не содержат секретных сведений и представляют собой всего лишь ответы на полученную ей корреспонденцию. Также в оправдание Иванки Трамп ее представители сообщают, что свой электронный адрес советник президента США использовала не систематически. По их словам, Иванка прекратила отправлять письма с личной почты, как только ей сообщили о существовании положений в регламенте, запрещающих использование личных электронных адресов в рабочих целях.

Washington Post рассказало о версии одного из анонимных источников, согласно которой Иванку могли не проинструктировать так же, как всех остальных сотрудников Белого дома, или сообщить о регламенте слишком поздно. В этом случае Иванка действительно могла не знать, что ей запрещено обсуждать рабочие вопросы через личную почту. С этой версией соглашается Питер Мириджанян, представитель адвоката Иванки Трамп. Официальное заявление Мириджаняна гласит, что советник президента США использовала личную почту только во время переходного периода и до того момента, как получила необходимые инструкции.

Внимание к подобной промашке со стороны окружения президента США связано, в первую очередь, со скандалом 2015 года, когда выяснилось, что экс-госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон использовала в служебных целях личный электронный почтовый ящик — выяснилось, что объем деловой переписки в ее личной почте достиг размера в десятки тысяч писем.

Примечательно, что сам Дональд Трамп считает такие действия категорически недопустимыми. По крайней мере, считал, когда публично упрекал Хиллари Клинтон во время президентской гонки.

Из-за того что экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон использовала личную почту для служебной переписки, вокруг ее фигуры разгорелся серьезный скандал. В отношении госсекретаря было проведено расследование, и даже когда возглавлявший на тот момент ФБР Джеймс Коми заявил, что оснований для предъявления ей обвинений не было найдено, нападки не прекратились. После того как СМИ узнали об этом, она потеряла значительное количество очков в предвыборной гонке.

«Думаю, самой большой моей ошибкой было использование личной электронной почты... Я уже говорила это и скажу снова: это полностью моя вина», — призналась Клинтон в интервью CBS News.

Клинтон также предположила, что этот скандал мог сказаться на результатах президентских выборов, которые разрешились победой Дональда Трампа.

В США с 1950 года существует Закон о федеральных отчетах, который обеспечивает правомерность федеральных записей, включая их создание, отправку и дальнейшее распоряжение ими. С ноября 2014 года закон также распространяется на электронные записи и запрещает должностным лицам правительства использовать негосударственные системы электронной почты, чтобы избежать утечки информации.