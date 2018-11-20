«Сильный пол»: немцы описали российских женщин

Немецкий журнал Eurasisches Mаgazin опубликовал статью и российских женщинах, в которой назвал их «сильным полом». Авторы статьи попытались понять, почему средняя продолжительность жизни женщин в России значительно превышает мужскую, и пришли к выводу, что дело, возможно, в том, что в нашей стране, где приходится прикладывать много усилий для того, чтобы справляться с жизненными трудностями, дамы делают это активнее и успешнее, чем представители мужского пола.

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«Несмотря на то что термин «феминизм» в России отвергается, положение в обществе среднестатистической женщины доказывает, что она реализует себя в полной мере», — утверждают авторы статьи. Они напоминают, что после Октябрьской революции женщины оказались наделены равными правами с мужчинами – наравне с ними они получали образование и работали.

В отличие от Германии, в России не была распространена модель, при которой женщина оставалась дома и воспитывала детей, в то время как мужчина зарабатывал на жизнь для себя и своей семьи.

С началом же перестройки женщины включились в борьбу за выживание — авторы статьи приводят в пример женщин-«челночниц», которые, приспосабливаясь к новым экономическим реалиям, занимались покупкой товаров в соседних странах и продажей их в России.

Одной из отличительных черт русской женщины журнал называет ее готовность брать на себя ответственность за свою жизнь и благополучие близких. В то время как мужчины уходят от проблем, злоупотребляя алкоголем и табаком, женщины ведут здоровый образ жизни, следят за питанием и усердно занимаются спортом. «В конце концов, женщина должна выполнять роль матери и быть примером для своих детей, — напоминает немецкое издание. – Она берет на себя ответственность и берется за все дела даже в сложных жизненных ситуациях».

Впрочем, авторы редакционной статьи стараются быть объективными — стараясь не обобщать, они говорят о том, что в России есть отдельный тип женщин, которых они не склонны относить к категории «сильных». Этих женщин они назвали «охотницами за миллионерами» — так они определили девушек, которые «монетизируют красоту своего тела». Тем не менее, в целом они говорят о российской женщине как об «уверенной в себе, целеустремленной и умной».

Немецкие журналисты обратили внимание также на высокий уровень разводов в России — они считают, что причин этому несколько.

Во-первых, в нашей стране девушки выходят замуж в довольно раннем возрасте — не достигнув 30-летия, — когда они еще не очень хорошо себе представляют, чего хотят от жизни. В результате они понимают, что их партнер не тот мужчина, с которым они хотели бы провести всю свою жизнь.

Во-вторых, подход к жизни российских женщин отличается от мужского:

если мужчины, не справляясь с тяжелыми жизненными условиям, топят свои проблемы в алкоголе, то женщины знают, что «зависимости — это побег», и стараются избегать их.

В результате жить вместе партнерам в нашей стране оказывается затруднительно.

Это не первая публикация о силе российских женщин, появившаяся в последнее время в западных СМИ. На прошлой неделе шведская журналистка Элин Йонссон в своей статье для телевещательной организации SVT назвала российских мужчин «ослабшими» и «искалеченными» и предположила, что в нашей стране им прощается то, что не сошло бы с рук женщинам.

«В то время как женщина закатывает рукава и берется за какую-нибудь грязную работу, чтобы прокормить семью, мужчина сидит дома, жалеет себя и пьет», — рассказала журналистка, ссылаясь на опыт знакомых ей российских семей.

Шведская журналистка в своей статье утверждает, что российские мужчины, с которыми она имела возможность пообщаться, считают, будто всему виной «тяжелая» историю России, из-за которой «русские мужчины ослабли». «Они гибли в ходе революции, гражданской войны, на двух мировых войнах и в ГУЛАГе. Выживших же эти события искалечили», — пишет она. В результате всю ответственность за свою жизнь и судьбу своих родных взяли на себя женщины — сегодня они заменяют мужчин и в работе, и в воспитании детей.