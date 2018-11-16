Удар ниже пояса: Мишель Обама унизила Меланью

Бывшая первая леди США Мишель Обама уколола Меланью Трамп в эфире передачи Джимми Киммела, выходящей на телеканале ABC. Обсуждая свою книгу «Becoming» (что можно перевести как «Становление») — 13 ноября в США официально стартовали рекламные мероприятия, посвященные ее выходу — она указала на то, чем нынешняя первая леди отличается от нее самой.

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Мишель Обаму, впрочем, спровоцировал сам Джимми Киммел. Он поинтересовался у супруги 44 президента США, кого бы она уволила из Белого дома во времена президентства ее мужа. Вопрос имел непосредственное отношение к событиям минувшей недели, когда по требованию Меланьи Трамп из президентской администрации уволили советника по национальной безопасности Миру Рикардель.

Мишель Обама не сразу поддалась на провокацию известного телеведущего. Прежде чем ответить, она поинтересовалась: «А почему вы спрашиваете?» После чего добавила: «У нас в администрации работали прекрасные люди».

Джимми Киммел, однако, будучи опытным интервьюером, не оставлял попытки добиться от бывшей первой леди более откровенного ответа. Он поинтересовался, случались ли в жизни Мишель Обамы во времена президентства ее мужа случаи, подобные тому, что произошел с Меланьей Трамп, добившейся увольнения неугодной ей сотрудницы. Однако супруга Барака Обамы уверила его, что подобные ситуации никогда не складывались.

Мишель Обама также обсудила с Джимми Киммелом слухи о том, что однажды и она вступит в борьбу за президентское кресло в США. Она категорически отвергла эту возможность, заявив, что у нее «никогда не было никаких серьезных разговоров с кем-либо на эту тему». «Это не то, что меня когда-либо заинтересовало — или что я когда-либо сделала бы», — сказала она. «Никогда», — добавила бывшая первая леди США.

Напомним, 13 ноября Меланья Трамп уволила одну из самых высокопоставленных сотрудниц Белого дома. Объектом жалоб первой леди стала Мира Рикардель, которая более полугода занимала пост советника по национальной безопасности. Заявление Стефани Гришем, официального представителя Меланьи, гласило: «Позиция администрации первой леди заключается в том, что она [Рикардель — «Газета.Ru»] больше не заслуживает чести работать в Белом доме».

Дело в том, что Меланья заподозрила, будто Мира Рикардель «сливала» в прессу негативную информацию о ней. Согласно информации CNN, сотруднице дали время на то, чтобы закончить свои последние дела в Белом доме, и попросили написать заявление об увольнении по собственному желанию.

По версии американских СМИ, причиной увольнения также мог стать конфликт, произошедший во время первой самостоятельной поездки Меланьи Трамп в Африку, которая состоялась в октябре — тогда она посетила несколько африканских стран, включая Гану, Кению, Малави и Египет.

Как сообщает The Wall Street Journal, Меланья и Мира повздорили из-за места в самолете. Также, согласно информации издания, госпоже Трамп не нравилось, что Рикардель пыталась контролировать то, как первая леди использовала средства фонда Совета национальной безопасности во время той самой поездки.

CNN, ссылаясь на источник, близкий к ситуации, сообщал, что вопрос увольнения Рикардель стал принципиальным для Меланьи, так как та грубо обращалась с ее сотрудниками. Телеканал также сообщил, что первая леди пыталась наладить отношения с Мирой, прежде чем принимать радикальные решения. Рикардель была не самой спокойной сотрудницей и уже вступала в громкие конфликты ранее — например, с министром обороны США Джеймсом Маттисом и его командой в Пентагоне.

Новость об увольнении сотрудницы Белого дома появилась после заявления Дональда Трампа о том, что он намерен в ближайшее время осуществить масштабные кадровые перестановки. Американская пресса также сообщала о вероятности увольнения руководителя аппарата Белого дома Джона Келли, причиной которого, в частности, также мог стать конфликт с Меланьей Трамп.