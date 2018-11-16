Убит горем: Пи Дидди хоронит мать своих детей

Источники в полиции Лос-Анджелеса подтвердили, что 15 ноября бывшая девушка и мать троих детей музыкального продюсера Шона «Пи Дидди» Комбса Ким Портер была найдена мертвой в своем доме в районе Толука Лейк.

Реклама

Как только о смерти 47-летней модели и актрисы стало известно, Пи Дидди сразу приехал на место событий — несмотря на то что пара рассталась в 2007 году, близкие семьи отметили, что они все равно оставались родными людьми.

Хотя представители власти еще не озвучили обстоятельства смерти, источники портала TMZ сообщили, что

на протяжении нескольких недель у Портер наблюдались симптомы вирусного заболевания, а осложнения после него вызвали остановку сердца.

Ранним диагнозом, о котором говорили на месте происшествия, назвали пневмонию, однако эта версия не является окончательной. При этом по статистике ежегодно пневмонией болеют около 900 тысяч американцев, а в 2015 году в США от нее умерли свыше 51 тысячи человек.

Официальный представитель Дидди заявил: «К сожалению, я могу подтвердить уход Ким Портер. Я прошу вас дать семьям уединиться в это время». Вечером 15 ноября журналисты сфотографировали машину коронера, которая выезжала из дома женщины.

По словам друзей, новость о том, что Ким умерла, разбила Дидди: они никогда не переставали общаться — и дело не только в общих детях. Портер на правах члена семьи праздновала с ним День благодарения и Рождество, они встречались и просто так, без особых поводов.

Теплые дружеские отношения между Портер и Комбсом даже позволили им обойтись без главного атрибута расставания любой голливудской пары с детьми — договора об опеке.

Вместо этого пара, которая была вместе с 1994 года, поровну распределила свое свободное время и никогда не возвращалась к разговорам о том, кто будет оставаться с детьми.

Свои соболезнования родственникам и друзьям Ким выразили многочисленные знаменитости в социальных сетях.

Рэпер 50 Cent написал: «Покойся с миром, Ким Портер, я шлю свои соболезнования ее друзьям и семье. Она была любима, и по ней будут очень скучать. Я знаю, что Пафф [Пафф Пэдди — еще один псевдоним Шона Комбса — «Газета.Ru] сейчас убит горем, он действительно любил ее, они были как родственные души. Держи подбородок, Пафф».

В твиттере высказалась и рэп-исполнительница Missy Elliott. Она описала смерть Ким как «разбивающую сердце» и добавила: «Боже, пожалуйста, дай ее детям и всей ее семье силы».

Актриса Гэбриэл Юнион написала: «Это ужасно! Молюсь за ее детей и всех, кого она любила! Покойся с миром, Ким Портер, шлю столько любви ее малышам. Господи!».

Ким Портер начала свою карьеру в Лос-Анджелесе в качестве модели, а потом снялась в эпизодических ролях в малоизвестных фильмах. В 2017 году она стала сопродюсером документального фильма «Не могу остановиться, не буду останавливаться: история плохого парня» о жизни ее бывшего партнера и его пути к успеху в виде собственного успешного музыкального лейбла.

У Портер осталось четверо детей, одного из них, 27-летнего Куинси, модель родила от продюсера Эл-Би Шора, с которым она состояла в браке в период с 1989 по 1990 год. За время отношений с Шоном Комбсом у нее родились Кристиан (20 лет) и близнецы Джеймса и Дилайла (11 лет).

C 2012 года Дидди официально встречался с певицей Кэсси Вентурой, но в 2018 году появились новости, что они расстались. Представители звезд никак не комментировали ситуацию, но источник, близкий к ситуации, рассказал таблоидам, что разрыв «был неизбежен, и они остаются друзьями», а Кэсси «сфокусируется на своей музыкальной и актерской карьере».

Предполагаемой причиной этого разрыва стала усталость 32-летней женщины от того, что Комбс пытается встречаться с несколькими женщинами одновременно.

В октябре этого года продюсеру приписывают роман с 26-летней моделью канадского, китайского и исландского происхождения Джослин Чоу. Они вместе летали на небольшой отпуск в Майами и проводили время на концерте Дрейка.