Крылья обвисли: как рушится империя Victoria's Secret

Ян Сингер, генеральный директор L Brands Inc., владеющей брендом женского нижнего белья Victoria's Secret, покинула компанию, не выдержав разговоров о том, что компании недостает уважения к людям, не соответствующим стандартным представлениям о моделях — которые, кстати, постепенно уходят в прошлое.

Увольнение главы компании произошло на фоне скандального высказывания директора по маркетингу компании Эдуарда Резека по поводу моделей-трансгендеров и моделей plus-size, сообщает издание Hollywood Reporter.

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На прошлой неделе Эдуард Резек в интервью журналу Vogue ответил на критику политики Victoria's Secret в отношении моделей, выступающих на шоу — бренд давно осуждают за отсутствие на подиумах моделей plus-size и трансгендеров. В беседе Резек продолжил настаивать, что бренду такие девушки не нужны: по его словам, они не соответствуют «фантазии», которую Victoria's Secret старается продать.

Позже на официальной странице Victoria's Secret в твиттере Резек извинился за свои слова. «Мое замечание относительно участия трансгендерных моделей в Victoria's Secret Fashion Show привело к непониманию», — сказал он, не упомянув ничего о моделях plus-size. Несмотря на извинения Резека, модели, среди которых Кармен Каррера (трансгендер), Тесс Холлидей (модель plus-size), и пользователи соцсетей продолжают публично подвергать осуждению политику Victoria's Secret. Ян Сингер все равно сочла необходимым уйти с поста CEO бренда, хотя пока никак не прокомментировала свой уход.

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Как сообщает издание Hollywood Reporter, Ян Сингер присоединилась к компании в 2016 году и с тех пор прилагала большие усилия для развития бренда, однако, несмотря на ее старания, Victoria's Secret столкнулась с финансовыми трудностями, и в 2018 году продажи упали на 5%.

Травля всеми любимого в прошлом бельевого бренда давно набирает обороты. Сейчас она вышла на новый виток. После заявления Резека известный канадский транссексуальный блогер Джиджи Горджез опубликовала на YouTube видео под названием «SHAME ON YOU Victoria's Secret» («Позор тебе Victoria's Secret»). В нем она рассказала, каким важным и незабываемым событием для нее была покупка первого женского белья в Victoria's Secret.

Однако несмотря на нежное отношение бренду, в будущем она не планирует покупать его вещи — и все из-за заявления Эдурда Резека

Джиджи отметила, что мода со времен первого шоу VS в 1995 году изменилась и что телесное разнообразие необходимо в современном мире. Более того — необходимо учитывать, что среди потенциальных клиентов компании могут быть и трансгендеры.

«Я хотела сказать, что это последний раз, когда я надела лифчик Victoria's Secret», — говорит она в видео после снятия нижнего белья. «Они определенно потеряли клиента».

Victoria's Secret — одна из самых известных американских компаний, занимающаяся продажей женского нижнего белья, одежды и косметики. Продукцию компании представляют «ангелы» — известные модели, среди которых Адриана Лима, Джиджи и Белла Хадид: ежегодно в разных городах мира проходят шоу Victoria's Secret, привлекающие всеобщее внимание, благодаря своим ангелам. Однако показ 2018 года в Нью-Йорке, состоявшийся 8 ноября, не увенчался успехом. Бренд в очередной раз продемонстрировал нежелание идти в ногу со временем. Мода меняется, весь мир стремится к естественности, но «ангелы» Victoria's Secret по-прежнему похожи на куколок из самых красивых и розовых снов.

Бренду ставят в пример других производителей белья. Например, в конце Недели моды в Нью-Йорке свою коллекцию нижнего белья представила певица Рианна. Презентация Savage x Fenty оказалась полной противоположностью показа Victoria's Secret: «ангелы» Рианны — это женщины разных форм, размеров и оттенков кожи, с растяжками и яркими волосами, а также две беременные девушки, одной из которых была супермодель Слик Вудс.

В ноябре 2017 года, в преддверии ежегодного шоу Victoria's Secret в Шанхае, известная plus-size модель Эшли Грэм поделилась в своем Instagram снимком, на котором она предстала в образе «ангела», как в показе Victoria's Secret. Модель с аппетитными формами в нижнем белье другого бренда добавила себе крылья в фоторедакторе. «Вот мои крылья», — подписала она и дополнила это хештегом «Крупные бедра спасают жизни». Так она напомнила, что для пышных моделей нет места среди «ангелов» — и напрасно.

Впрочем, представители Victoria's Secret по-прежнему игнорируют критику — они уверены, что осуждают их только те, кто им завидует. Они не собираются менять свою концепцию и продолжают создавать одежду для самых красивых и сексуальных девушек. Отказываясь видеть, как меняется мир.