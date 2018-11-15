Маски сброшены: смерть раскрыла правду об Иве Сен-Лоране

Этот год, уже подходящий к концу, можно смело назвать годом Ива Сен-Лорана: 30 января 2018-го мы отметили 60 лет со дня первого показа основанного им модного дома, 1 июня исполнилось 10 лет со дня смерти великого кутюрье, а 30 и 31 октября на аукционе Sotheby's были проданы предметы искусства из коллекции Сен-Лорана и его партнера Пьера Берже. Год заканчивается еще одним поводом поговорить о легендарном модельере, однако сейчас воспоминание оказывается совсем горьким.

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В среду, 14 ноября, во Франции состоялась премьера документального фильма «Celebration» режиссера Оливье Мейру о последних нескольких годах, проведенных Ивом Сен-Лораном в качестве креативного директора собственного дома. Прежде чем в 2002 году мэтр ушел на пенсию, съемочная команда Оливье Мейру в течение нескольких лет, с 1997-го по 2001-й, следовала за ним повсюду. Однако картина вышла в прокат только сейчас, когда умерли оба главных ее героя: Ив Сен-Лоран и его партнер и когда-то возлюбленный Пьер Берже. И это неудивительно — окажись она доступной для широкого круга зрителей при жизни хотя бы одного из них, она стала бы гигантским гвоздем в крышку гроба репутации модного дома.

Фильм Оливье Мейру показали только однажды — в 2007 году на Берлинале. Однако в широкий прокат он выйти не мог. Дело в том, что Пьер Берже требовал, чтобы ему показали отснятый материал, но режиссер картины отказывался это сделать.

Наверное, Оливье Мейру понимал, что, увидев запись, Пьер Берже запретит выпускать ленту: «Celebration» оказался слишком честной картиной о последних годах YSL под управлением Ива Сен-Лорана для того, чтобы ей было позволено увидеть свет. Легендарный модельер, когда-то нежнейший красавец, выглядит на экране так, что на него больно смотреть. Ему еще не исполнилось 70 — в 2002 году в момент выхода на пенсию Сен-Лорану было 65, – но у него вид глубокого нездорового человека.

Отрешенный взгляд, сигарета едва удерживается в трясущихся руках, а нижняя челюсть двигается неестественным образом — таким Ива Сен-Лорана видели только приближенные. А Пьер Берже в картине как Цербер — или как нянька — следит за каждым его шагом.

После того как картина была показана в 2007 году на Берлинале, Пьер Берже обратился в суд с требованием запретить ее к показу — и выиграл дело. «Месье Берже не хотел, чтобы эта документалка показывала его таким», — рассказал The New York Times директор фирмы Playtime, дистрибьютора картины, Николя Бриго-Робер. По его воспоминаниям, многолетний партнер Сен-Лорана — сначала романтический, а затем деловой — не желал, чтобы публика увидела аспект их отношений, показанный в фильме.

Бизнесмен не подписал согласие на дистрибуцию. Однако, по словам представителя компании, после того как в 2008-м умер Сен-Лоран, а в 2017-м — Берже, фильм «Celebration» стал свободным. Больше никто не может помешать увидеть то, что Пьер Берже так долго прятал за кулисами.

Как рассказал изданию The New York Times Оливье Мейру, в процессе съемок он относился к Иву Сен-Лорану как к представителю вымирающего вида животных, придерживаясь линии поведения, принятой у документалистов, снимающих кино о дикой природе. Он целыми днями тихонько сидел на полу студии модельера, ожидая, когда он появится. Однако в центре внимания режиссера оказался все же не угасающий великий кутюрье, а Пьер Берже, выступающий в фильме деспотичным управленцем, слово которого — закон.

Зрителю картины становится понятно, что симпатию режиссер испытывает не к ее главным героям — а к работникам ателье, руками которых создаются наряды haut couture.

Они делают все, чтобы угодить «Месье». А вот миф о нежных отношениях модельера и его муз и вовсе опровергается: в картине можно увидеть, как знаменитая Бетти Катру скандалит из-за украшения, которое не хочет надевать, а Катрин Денев, оказывается, десятилетиями была обязана поддерживать бренд.

Создатели картины утверждают, что в 2015 году Пьер Берже ее посмотрел — и все же дал добро на то, чтобы ее показали, сообщает сайт WWD. Однако прежде, чем она оказалась готова к прокату, ее пришлось реконструировать.

В день рождения Пьера Берже, 14 ноября, самая честная картина об Иве Сен-Лоране увидела свет.