Снова за старое: у Меган Маркл вышел конфуз с колготками

Герцогине Сассекской Меган никак не удается обойтись без происшествий на важных мероприятиях. На прошлой неделе Меган Маркл вместе с принцем Гарри посетила фестиваль Памяти, которые устраивал британский королевский Легион в честь солдат, погибших в Первой мировой войне. Однако когда фотографии с мероприятия попали в сеть, пользователи увидели недочет в облике герцогини — и, разумеется, не удержались от соблазна его обсудить.

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На этот раз предметом всеобщих обсуждений стали бежевые колготки с каплями неизвестной жидкости, которые стали видны при вспышке фотокамер. Один из комментаторов заметил в твиттере: «Меган снова надела свое шикарное пальто от Стеллы Маккартни с поездки в Кардифф, но я не могу перестать смотреть на эти колготки».

Другие пользователи стали гадать, что именно 37-летняя беременная Маркл могла пролить на свои колготки и платье. Популярным оказалось предположение, что Меган разлила в толпе белое вино и не придала этому значения, но на защиту Меган встали те, кто проверил данные метеослужб — в тот вечер в Лондоне было привычно дождливо.

Неожиданно разговор перешел в совершенно другое русло, когда пользователь из США заявил, что ему жаль жену принца Гарри, к которой придираются из-за ее происхождения и цвета кожи. Он прокомментировал:

«Я очень сочувствую Меган Маркл, потому что за каждым ее действием следят ввиду того, что она американка, «из народа», старше и не белая.

Теперь они обсуждают ее колготки телесного цвета. Они не до конца сочетаются с ее цветом кожи. Что ж, это распространенная проблема темнокожих женщин».

Еще несколько человек в твиттере попросили перестать «придираться к нашей американской принцессе», которая не обязана быть безупречной — «она естественна и искренна, и мы любим ее».

Внимание к облику членов королевской семьи всегда было повышенным, а новым родственникам Елизаветы II и вовсе приходится несладко — за тем, как следуют протоколу Виндзоры, британское общество следит пристальнее работников Букингемского дворца.

Однако погодные условия в Букингеме контролировать не могут, поэтому инцидент был хоть и неприятным, но не из ряда вон выходящим.

Это не первый раз, когда интернет делится на два лагеря в обсуждении внешности и поступков бывшей голливудской актрисы. Хотя Меган уже освоилась в своем новом статусе и, согласно информации от источников в Кенсингтонском дворце, ведет себя достаточно раскованно, публичные выходы все еще даются ей нелегко.

В последний раз Маркл уличили в забывчивости и неаккуратности, когда они с принцем все еще находились в своем 16-дневном туре по странам Британского Содружества. Герцогиня вышла из самолета, который привез супругов с острова Фиджи в королевство Тонга для встречи с еще одной королевской семьей и местными жителями.

В знак уважения к местным традициям Меган выбрала кораллово-красный наряд с плиссированной юбкой. Этот оттенок сочетается с главным цветом флага небольшого государства, который символизирует кровь, которую Иисус пролил за грехи человечества.

Сложно сказать, оскорбились ли жители Тонга, когда увидели, что с платья Мег забыли срезать магазинный ярлык, который выглядывал из под юбки. Переодеваться пришлось явно в 90-минутном полете, но за все это время никаких недостатков во внешнем виде женщины никто из ее помощников не заметил.

9 июня во время первого публичного выхода Меган Маркл после свадьбы на парад в честь дня рождения королевы твиттер заполонили те, кто считал, что новообращенная герцогиня слишком откровенно одета. Ее платье пудрового цвета от американского бренда Carolina Herrera сочли недостойным королевской особы из-за оголенных плеч и коротких рукавов. Ансамбль не понравился еще и знатокам королевского протокола — верхняя часть тела членов королевской семьи всегда должна быть закрыта, даже если на улице +40 градусов. Тогда Меган порекомендовали последовать примеру «старшей» герцогини — Кейт Миддлтон: для праздника мать троих детей выбрала наряд мятного оттенка своей любимой марки Alexander McQueen.