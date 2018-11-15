Бил за Трампа: адвокат Сторми Дэниэлс изувечил женщину

Адвокат Майкл Авенатти, прославившийся после того, как в марте этого года подал иск против Дональда Трампа от имени порноактрисы Сторми Дэниэлс, в минувшую среду, 14 ноября, был арестован в Лос-Анджелесе. Его обвинили в домашнем насилии, задержали и поместили под арест — через несколько часов он покинул место заключения, уплатив залог в размере $50 000.

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Как заявил журналистам официальный представитель полиции Лос-Анджелеса Джош Рубинштейн, арест Авенатти был произведен по следам инцидента, произошедшего в Вестсайде. Другой представитель полицейского департамента позже уточнил, что эпизод имел место либо поздно вечером во вторник, либо рано утром в среду в районе Сентьюри-Сити, и подчеркнул, что полиция оперативно отреагировала на заявление пострадавшей стороны.

Имя предполагаемой жертвы избиения со стороны Авенатти полиция не называет, однако ее представитель утверждает, что у нее имеются очевидные следы насилия. В каких отношениях с пострадавшей женщиной состоял знаменитый адвокат и противник Трампа, также неизвестно.

Сам Майкл Авенатти все обвинения в бытовом насилии отрицает. «Я ни разу в жизни не ударил ни одну женщину», — заявил он репортерам на импровизированной пресс-конференции на выходе из здания тюрьмы, где провел несколько часов. «Я никогда не ударю женщину, — продолжил адвокат. — Я был защитником прав женщин на протяжении всей своей карьеры, и я продолжу их защищать. Я не испугаюсь попыток меня остановить. Я отец двух прекрасных, умных дочерей. Я никогда не проявлю неуважение к ним, неподобающим образом прикоснувшись к женщине или ударив ее». Он добавил, что с нетерпением ждем полноценного расследования и своей полной реабилитации: 5 декабря адвокат должен явиться в суд на слушания по этому делу.

Еще до того, как Майкл Авенатти вышел на свободу под залог, его юридическая фирма выпустила официальное заявление. В нем он отметил, что полицейские Лос-Анджелеса «просто делают свою работу» на основе ложных обвинений в его адрес. Он предположил, что заявление о бытовом насилии было сфабриковано, чтобы навредить его репутации.

Бывшая жена Майкла Авенатти, Кристин Авенатти-Карлин, также выступила с заявлением в защиту адвоката. Она назвала его хорошим человеком и заметила, что он никогда не проявлял агрессии ни по отношению к ней, ни в адрес кого-либо другого.

За 2018 год Майкл Авенатти приобрел известность как яростный противник президента США Дональда Трампа — он подавал на него судебные иски и успел дать многочисленные интервью, в которых пообещал его победить.

В марте Авенатти подал судебный иск против Дональда Трампа от имени порноактрисы Сторми Дэниэлс, настоящее имя которой – Стефани Клиффорд: он надеялся доказать, что соглашение о молчании, заключенное между актрисой и Дональдом Трампом при посредстве бывшего адвоката последнего, Майкла Коэна, недействительно, поскольку на нем нет подписи самого Трампа. По мнению Авенатти, это дало актрисе право предать огласке историю своей интимной связи с нынешним президентом США, имевшей место в 2006 году.

Еще один иск, поданный Авенатти против Трампа, был отклонен в октябре этого года судом Лос-Анджелеса. Тогда не удалась попытка адвоката обвинить президента США от имени Стефани Клиффорд в клевете. Речь шла о твите, который Трамп опубликовал в апреле: в нем он назвал порноактрису лгуньей — она, по его мнению, обманула публику, рассказав об угрозах, якобы полученных ей в 2011 году со стороны адвоката Трампа Майкла Коэна. Суд счел, что это была фигура речи, а не клевета, и обязал актрису выплатить судебные издержки юристам американского лидера, защищавшим его в суде.

Имя Майкла Авенатти недавно появилось и в истории, связанной с обвинениями в сексуальном насилии в адрес одного из соратников Трампа — судьи Бретта Кавано, недавно получившего место в Верховном суде, несмотря на споры вокруг его персоны.

Именно Авенатти представляет интересы одной из предполагаемых жертв сексуальной несдержанности Кавано, которую он, как утверждают три женщины, проявлял в годы учебы.

Джули Светник стала третьей из женщин, обвинивших Кавано в насилии — в конце сентября она заявила, что Кавано присутствовал на вечеринке, во время которой она подверглась групповому изнасилованию.

На волне борьбы с Трампом Майкл Авенатти уже заявил, что планирует баллотироваться на президентских выборах 2020 года от Демократической партии. Он уже начал собирать сторонников, однако после ареста его выступление от имени демократов в Вермонте уже отменено. Как отразятся на его планах сделать карьеру в политике события минувшей среды, пока не известно.