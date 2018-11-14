Стринги из брюк: как Левински соблазнила Клинтона

Участница громкого общественно-политического скандала 90-х годов Моника Левински дала интервью, где раскрыла новые подробности скандального романа с бывшим президентом США Биллом Клинтоном.

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Как сообщает телеканал Fox News, эти события Левински также подробно описала в шестичасовом документальном сериале под названием «Дело Клинтона», над которым работали телекомпания A&E и студия Jigsaw Production.

Авторы фильма провели собственное расследование того, что на самом деле происходило между экс-президентом США и практиканткой Белого дома 20 лет назад, и как эти события привели к импичменту 19 декабря 1998 года.

В сериал вошли ранее неопубликованные кадры и записи Клинтона и Левински, а также интервью с Моникой, где она откровенно рассказывает о предательстве подруги, которая записывала разговоры с ней на диктофон.

Левински также рассказала о любви к Биллу Клинтону и своих чувствах во время отношений с экс-президентом США, с которым она встречалась при содействии его секретарши.

Для документального сериала дали интервью родители Моники, бывший старший помощник Билла Клинтона Сидни Блюментал и бывший адвокат Клинтона Боб Беннетт. Ранее режиссер проекта Блэр Фостер заявил, что бывший президент и его супруга Хиллари Клинтон знают о выходе фильма, но участия в его создании принимать не будут. Премьера состоится 18 ноября на телеканале A&E.

В интервью Левински призналась, что «не очень часто» обсуждает с другими отношения с Клинтоном, и добавила, что до сих пор чувствует себя «некомфортно» во время разговоров на эту тему, поскольку всегда осознавала, что человек, с которым у нее были сексуальные контакты — президент США.

«Я думаю, что в тот момент, когда мы впервые оказались в бэк-офисе [Белого дома], я вправду считала более важным тот факт, что тебя хочет человек, которого многие хотят... Так я думала, когда мне было 22 года», — сказала Левински.

Левински — выпускница Лос-Анджелесского колледжа — пришла в Белый дом на неоплачиваемую стажировку в июле 1995 года, когда ей был 21 год. Она общалась с другими стажерами Белого дома и пересказала момент, как одна из девушек восхищалась красотой Клинтона.

Левински подумала: «Фу! Это же старик с седыми волосами. Как она могла найти его привлекательным?», однако Моника изменила свое мнение, когда впервые увидела Клинтона вживую на одном из мероприятий.

«Я была поражена его способностью удерживать внимание всех, кто присутствовал в помещении», — призналась Левински.

Она рассказала, что в период с августа по октябрь у них было несколько «кокетливых моментов». В какой-то момент у одного из сотрудников Белого дома был день рождения, на праздновании которого присутствовал Билл.

«Я поняла, что мои стринги показываются из брюк. Я подумала: «Хорошо, я в игре». Я знала, что он выходит из комнаты. И вместо того, чтобы поправить брюки, как я бы сделала в любой другой ситуации, я не стала ничего делать. Это было незаметно для всех остальных присутствовавших в комнате, кроме него... Я просто помню, как он задавал мне вопросы, как билось мое сердце в тот момент. Я выпалила: «Знаешь, ты нравишься мне». Он засмеялся, улыбнулся и спросил меня, не хочу ли я пойти в бэк-офис. И я пошла».

«Было темно, и в конце концов он спросил, может ли он меня поцеловать. Я согласилась. Через некоторое время я вернулась к столу. В какой-то момент я осталась одна в офисе. Он вернулся и сказал: «Если хочешь встретиться со мной в бэк-офисе через 10 минут, приходи». Так я и сделала. И эта встреча оказалась более интимной».

После случайной связи на празднике в Белом доме они регулярно виделись как в рабочей, так и в неформальной обстановке. У них завязались отношения, однако они строились исключительно на условиях Клинтона.

«У меня не было возможности связаться с ним», — продолжила Левински. «Если он звонил мне, я не могла ему перезвонить. Таким образом, я полностью была в его власти. Мне очень грустно, когда я оглядываюсь назад.

Я была 22-летней девушкой с работой в Белом доме. Я должна была отдыхать по выходным, видеться со сверстниками и наслаждаться жизнью. И вместо этого я постоянно оставалась в офисе по субботам и воскресеньям в надежде, что он позвонит».

Когда Левински перевели в Пентагон, она была в растерянности, потому что думала, что больше никогда не увидит Клинтона. Однако тот, по ее словам, пообещал перевести ее обратно в Белый дом в случае победы на президентских выборах. Да и работа в министерстве обороны была совершенно не тем, о чем грезила девушка — она шутила, что ее единственный опыт с чем-либо военным — это жакет в стиле милитари.

Впрочем, возвращения к любимому мистеру президенту так и не произошло, и после нескольких встреч в Белом доме Клинтон и Левински приняли решение прекратить отношения. Моника несколько раз подчеркнула, что полового контакта непосредственно в Овальном кабинете между ними не было — когда они занимались сексом, это происходило в частном офисе президента.

В документальном фильме бывшая любовница бывшего президента также рассказала о том, что чувствовала после разрыва, в момент засады агентами ФБР, во время общественной травли и о последствиях скандала, который вошел в историю как «Дело Левински».