Вкусно, как в детстве: зачем звезды едят свою плаценту

На прошлой неделе звезда сериала про девочку-подростка «Лиззи Магуайр» Хилари Дафф родила дочь от своего бойфренда Мэттью Комы. Ребенка назвали Бенкс Вайолет Блэр, о чем счастливые новоиспеченные родители сразу сообщили подписчикам в своих социальных сетях, но вот о чем Дафф в инстаграме не рассказала, так это о своем послеродовом меню. На этой неделе актриса и певица стала гостьей подкаста о беременности Dr. Berlin's Informed Pregnancy, где рассказала, что выпила смузи из своей плаценты. Это спорное блюдо Дафф назвала «самым восхитительным смузи, которое я когда-либо пробовала… Я не пила такое смузи с тех пор, как мне было 10 лет».

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Звезда также добавила, что другими компонентами стали фрукты и сок.

Остается только догадываться, что Хилари Дафф должна была класть в свои напитки раньше, если после них собственная плацента показалась ей приемлемой вкусовой добавкой.

Согласно информации портала E!News, остатки ее плаценты заморозили в формате ледяных кубиков, которые актриса сможет использовать для других гастрономических изобретений.

Настойчивое желание употребить свои внутренние органы в пищу не уникально для звезд шоу-бизнеса, но «Лиззи Магуайр» стала первой за долгое время, кто вспомнил о плацентофагии. Процесс поедания своей собственной плаценты после родов нормален для большинства млекопитающих, но среди людей проповедников данной системы питания для новообращенных матерей куда меньше.

В 2015 году врачи, схожие по уровню квалификации с женщиной, верящей в силу лечебной пыли за $80, актрисой Гвинет Пэлтроу, провозгласили новый тренд. По их словам, количество содержащихся в плаценте витаминов и минералов попросту нельзя растрачивать, то есть выкидывать, как советует традиционная медицина. Поклонники плацентофагии говорят об уникальном содержании железа и выработке грудного молока, а также о том, что съедение уникального органа позволит молодой матери стать эмоционально ближе к своему ребенку и избежать послеродовой депрессии.

Основным аргументом в пользу поедания плаценты стала информация о том, что женщины в немногих африканских племенах действительно делают это на протяжении сотен лет, и, по какой-то причине, эта тенденция прозвучала для исследователей куда убедительнее, чем, скажем, принесение животных в жертву богам. А ведь этим промышляют куда больше племен.

Ученые сходятся во мнении, что даже домашние животные занимаются плацентофагией не ради получения полезных веществ, а чтобы хищники не пошли по их следам.

Еще до граждан США о свойствах плаценты задумались японцы, которые впоследствии начали добывать плаценту свиней как подходящий легальный заменитель человеческих органов и продавать ее на правах эликсира молодости не только для молодых мам.

В 2012 году актриса сериала с говорящим названием «Безумцы» Дженьюари Джонс рассказала в интервью порталу People о личном секрете быстрого прихода в хорошую форму после беременности, где наряду с регулярными тренировками и режимом питания стояли витамины из угадайте чего. Почему-то чудодейственными во всей этой технологии были признаны только сомнительные БАДы, а не сила воли актрисы или, по крайней мере, ее обязательства по контракту с киностудией.

После рождения своего второго ребенка Сейнта в 2015 году Ким Кардашьян заказала таблетки из собственной плаценты, которые создаются путем замораживания, высушивания и измельчения плаценты. В виде капсул внутренние органы выглядят куда менее отвратительно, поэтому эстетических проблем не возникает.

Тем не менее, опыт самой знаменитой Кардашьян не стал негативным, что хорошо, но так повезло не всем.

В сентябре 2016 года другая американка захотела попробовать свойства на себе, и, по примеру знаменитостей, заказала таблетки сразу после рождения своего сына. Новорожденный младенец на протяжении 11 дней лежал в отделении интенсивной терапии, пока врачи и родители пытались понять, как у совершенно здорового ребенка могла развиться бактериальная инфекция.

Через пять дней ребенок снова поступил в отделение скорой помощи с теми же симптомами, и только тогда педиатр вспомнил о просьбе его матери отдать ей плаценту после родов. После еще двух недель на антибиотиках ребенка выписали из больницы, а женщина выкинула таблетки вместе с изрядной суммой денег на адвокатов, чтобы засудить фармакологическую компанию, которая сделала «витамины».

В России плацента каждой роженицы буквально живет своей жизнью: сначала проходит осмотр — она должна оставаться целой — и далее отправляется на токсикологическую экспертизу — все же ребенок девять месяцев находится в этой среде, поэтому состав крайне важен. После этого роддом не дает никаких таблеток или ледяных кубиков, а просто утилизирует ее.