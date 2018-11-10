Королевская коммуналка: куда переезжает Меган Маркл

Принц Гарри и его жена готовятся к переезду: теперь супруги будут жить прямо в Кенсингтонском дворце — королевской резиденции, где уже живут другие семьи монархов по соседству. Британская газета The Sun сообщает, что годовая реконструкция апартаментов с 21-й комнатой наконец-то завершена, и строительные леса вокруг здания уже удалены.

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Меган и Гарри не придется перевозить свои вещи далеко: они уже проживали в Ноттингемском коттедже, который также расположен на территории дворцового ансамбля. Помимо герцога и герцогини Сассекских здесь проживают еще 13 членов семьи Виндзор — от полугодовалого принца Луи Кембриджского до 85-летней герцогини Кентской Екатерины. Монархи всех возрастов и титулов уже несколько веков проживают на этой территории, из-за этого за Кенсингтонским ансамблем закрепилось шуточное название «королевское общежитие». «Газета.Ru» рассказывает, кто проживает в дворцовых коттеджах и апартаментах.

Герцог и герцогиня Сассекские

Меган и Гарри на протяжении последнего года проживали в Ноттингемском коттедже. Это скромное здание с двумя спальнями видно из окон бывших апартаментов принцессы Дианы. Будущий супруг голливудской актрисы поселился здесь в 2013 году после переезда из Кларенс-хауса, официальной резиденции его отца принца Чарльза и его жены герцогини Камиллы Корнуэльской. Меган Маркл переехала в Ноттингемский коттедж в прошлом году, и именно там принц Гарри сделал ей предложение.

Сейчас герцог и герцогиня Сассекские готовятся переехать в «Апартаменты 1», которые находятся по соседству с жильем Уильяма и Кейт. Ранее «Апартаменты 1» занимал двоюродный брат Елизаветы II принц Ричард, где он проживал вместе со своей супругой герцогиней Глостерской. Они занимали вторые по величине апартаменты на территории Кенсингтонского дворца с момента их свадьбы в 1972 году. Именно здесь Ричард и Бригитта вырастили своих троих детей, а весной 2019 года там появится еще один наследник.

Герцоги Глостерские предложили уступить роскошную квартиру молодоженам и будущим родителям, поэтому вскоре в апартаментах поселятся Меган и Гарри. Трехэтажный дом включает в себя 21 комнату и славится собственным садом с южной стороны здания.

Герцог и герцогиня Кембриджские

Семья герцогов Кембриджских занимает «Апартаменты 1А», которые считаются лучшими во всем дворцовом ансамбле. Четырехэтажные апартаменты включают 22 комнаты и шикарный вид на Гайд-парк. Кейт и Уильям проживают здесь с октября 2013 года: после рождения принца Джорджа им понадобилось больше места. До этого герцог и герцогиня Кембриджиские жили в Ноттингемском коттедже, который после их переезда непродолжительное время и занимал принц Гарри. Прежде чем переселиться в «1А», Уильям и Кейт провели масштабные ремонтные работы для модернизации пространства, а также добавили дополнительный ряд живой изгороди у дома в целях безопасности. Эти апартаменты расположены вплотную с теми, куда переедут Меган и Гарри. Говорят, что между ними даже сделают дверь, и внуки и правнуки королевы при желании смогут спокойно ходить друг к другу в гости.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк

Пара, которая зарегистрировала свои отношения во время церемонии бракосочетания 12 октября 2018 года, проживает в маленьком коттедже «Айви» с тремя спальнями, он расположен рядом с Ноттингемским. Джек и Евгения переехали сюда только 23 апреля этого года, хотя помолвка состоялась уже в январе. Этот коттедж давно обещали принцессе, которая жила вместе со своим отцом принцем Эндрю и сестрой Беатрис в Сент-Джеймском дворце, но пришлось подождать, пока в здании закончат ремонт. Принцесса Евгения — близкая подруга принца Гарри, и она была одной из первых членов королевской семьи, с кем принц познакомил свою будущую жену. Семьи были рады соседству, и к счастью, Меган и Гарри переезжают на несущественное расстояние — всего лишь в соседний дворец.

Принц и принцесса Кентские

С 1978 года в «Апартаментах 10» можно найти принца Майкла Кентского с супругой. Принц Кентский — кузен Елизаветы II. Апартаменты, в которых он проживает, считаются одними из самых дорогих во всем дворце. В распоряжении принца и принцессы Кентских есть семь спален и девять комнат для приема гостей, и это играет на руку принцессе Майкл Кентской, которая известна своей любовью к летним вечеринкам в саду своего дома.

Этот сад раньше принадлежал принцессе Диане, которая, к слову, недолюбливала принцессу Кентскую за ее котов, а в 2014 году довольно скандальная жена принца рассказала в интервью на канадском телевидении, что матери Уильяма и Гарри не хватало воспитания и образованности.

Герцог и герцогиня Кентские

Герцог Кентский Эдвард — самый почтенный житель Кенсингтона. Ему уже 83 года, и сейчас вместе со своей 85-летней супругой Екатериной они проживают в Рен-хаусе. Этот небольшой двухэтажный домик между Ноттингемским коттеджем и «Айви», которые занимают молодожены. Однако приходится ли Кентским жаловаться на шум и устраивает ли «молодежь» вечеринки в своих коттеджах — остается только гадать.