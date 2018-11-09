«Никогда не прощу»: как Обама критикует Трампа

Бывшая первая леди США Мишель Обама раскритиковала Дональда Трампа в своей новой книге. Она рассказала о безрассудности и сумасшествии нынешнего президента США, а также о своей реакции на его приход к власти.

Несмотря на то, что Мишель долгое время избегала открытой критики в адрес нынешнего президента Америки с момента его избрания, в своей книге она довольно жестко высказывается о Трампе.

Обама написала о своей жизни в Чикаго и переезде в Белый дом, а также поделилась мнением о нынешнем главе государства.

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В своих мемуарах под названием «Становление» Мишель Обама пишет, что была крайне шокирована, узнав, что Трамп заменит ее мужа на посту президента. Она призналась, что считает неприемлемым поведение нынешнего лидера США во многих вопросах, таких как отношение к женщинам и представителям расовых меньшинств.

Мишель Обама крайне негативно высказывается о президенте и считает Дональда Трампа женоненавистником, который подает дурной пример нездорового отношения к женщинам в американском обществе. Она осуждает Трампа за его печально известную «хвастовскую» речь о сексуальных домогательствах к женщинам, которая попала на запись кассеты Access Hollywood в 2005 году.

Особое внимание в своих воспоминаниях бывшая первая леди США уделяет проблемам расизма. Она пишет, что никогда не простит Трампа за ксенофобские упреки в том, что ее супруг родился не в Америке. «Его злобный сумасшедший фанатизм и ксенофобия были практически неприкрытыми», — пишет Мишель Обама.

Она считает, что все свои спорные действия Трамп совершал преднамеренно, тем самым безрассудно привлекая внимание, а также ставил под угрозу безопасность ее семьи. «И за это я никогда его не прощу», — заявила бывшая первая леди.

Также Обама вспоминает о действиях Дональда Трампа во время предвыборной гонки с Хиллари Клинтон и его поведении на дебатах. В частности, миссис Обама вспоминает, как он подходил к Хиллари все ближе, чтобы отодвинуть ее, и «попытаться уменьшить ее присутствие». Кроме того, Мишель рассказывает о том, как Трамп мешал своей оппонентке во время предвыборной кампании и даже преследовал ее.

Сейчас некоторые издания, включая Associated Press, уже получили предпродажную копию книги. Мемуары появятся на прилавках магазинов в следующий вторник, когда Мишель Обама отправится в турне по стране с рекламой своей работы. 13 ноября она презентует «Становление» в родном Чикаго, а затем посетит еще девять американских городов. Десятки тысяч американцев уже купили билеты и собираются пойти на презентации, которые пройдут на больших аренах по всей стране вместе с такими знаменитыми гостями, как Риз Уизерспун и Сара Джессика Паркер. Десять процентов прибыли с продажи билетов будут пожертвованы местным благотворительным организациям, школам и другим нуждающимся группам.

В книге также затронуты и многие другие темы. Согласно раннему пресс-релизу, бывшая первая леди, которая долго не комментировала свою жизнь в Белом доме, расскажет о ней с «безоговорочной честностью и живым остроумием».

Сообщается, что она поднимет «как публичные, так и частные» вопросы и раскроет свои глубоко личные переживания, чтобы вдохновить других женщин на великие поступки.

Согласно информации Associated Press, Обама также пишет о расизме, с которым ей приходилось встречаться до и во время брака с Бараком, а также о том, как отношение к их расовой принадлежности повлияло на политическую карьеру мужа.

«Становление» является одной из самых ожидаемых политических книг за последние годы. Она также связана с совместной книгой Мишель и Барака Обамы, релиз которой ожидается в следующем году. Бывший президент и его супруга пообещали пожертвовать «значительную часть» доходов с книги на благотворительность, доля которых пойдет в Фонд Обамы.