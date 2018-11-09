Скандал в «Медузе»: один харассмент и два уволенных

Иван Колпаков, главный редактор «Медузы», покидает свой пост после служебного расследования, связанного с его поведением. «Это единственный способ остановить кризис вокруг редакции и минимизировать репутационный ущерб», — заявил Колпаков.

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Исполняющим обязанности главного редактора назначена Татьяна Ершова, ранее занимавшая должность управляющего редактора издания.

Колпаков оказался в центре скандала, связанного с домогательствами к супруге одного из сотрудников издания.

По рассказам очевидцев происшествия, на одной из вечеринок Колпаков начал приставать к девушке, положив руку ей на ягодицы, после чего сказал, что ему за это «ничего не будет».

В этой связи редакция временно отстранила главного редактора от должности, начав внутреннее разбирательство. На тот период его место заняла редактор-основатель «Медузы» Галина Тимченко.

Однако после разбирательства совет директоров «Медузы» вернул Колпакова к работе, посчитав достаточным наказанием временное отстранение главреда. «Это разовый инцидент. Проблема не носит системный характер. Колпаков никогда не позволял себе такого в прошлом», — заявили в «Медузе».

Практически сразу после того, как Колпакова восстановили в должности, сотрудник издания — супруг обиженной девушки — уволился из издания. Как рассказала Тимченко, он предупреждал ее, что уйдет, если Колпаков останется главредом. Она предлагала сотруднику несколько вариантов: остаться и работать удаленно, расторгнуть контракт по соглашению сторон, получив компенсацию, или уволиться по собственному желанию. Сотрудник, по словам Тимченко, выбрал последний вариант.

Скандал вокруг главреда «Медузы» вызвал острую реакцию среди многих журналистов, которые упрекнули издание в «двойных стандартах», напомнив, что в «Медузе» в свое время жестко отреагировали на ситуацию вокруг депутата Госдумы Леонида Слуцкого, якобы домогавшегося к журналисткам. Подобная точка зрения была отражена и в редакционной статье «Газеты.Ru».

Тогда «Медуза» не просто яростно критиковала самого депутата и его коллег из комиссии по этике Госдумы, но и присоединилась к бойкоту.

«Медуза» – русскоязычное интернет-издание, редакция которого находится в Латвии, где оно и зарегистрировано. Издание, начинавшееся как агрегатор новостей, было запущено в октябре 2014 года Галиной Тимченко, уволенной несколькими месяцами ранее с поста главного редактора «Ленты.Ru», Иваном Колпаковым, бывшим руководителем отдела спецкоров того же издания, и Ильей Красильщиком, бывшим директором «Афиши».

По данным исследования TNS Russia, спустя три месяца после открытия число российских читателей «Медузы» составило 1,3 млн человек в месяц. Поначалу главным редактором «Медузы» была Тимченко, однако в 2016 году этот пост занял Иван Колпаков, находившийся до тех пор в должности ее заместителя. Галина Тимченко осталась в компании Meduza Project в качестве генерального директора и учредителя.

В последний год тема сексуальных домогательств, а также использования служебного положения для принуждения к сексу стала активно обсуждаться в СМИ. Это произошло благодаря движению MeToo («Я тоже»), которое поддержали многие влиятельные женщины и мужчины в США и Европе.

Из-за публичных обвинений в сексуальных домогательствах многие известные люди были вынуждены приносить публичные извинения, и нередко — прощаться с карьерой.

Одним из них стал известный британский и американский актер Кевин Спейси, который потерял роль президента США в популярном сериале «Карточный домик».

В настоящее время в США также расследуется дело продюсера Харви Ванштейна, которого несколько женщин, работавших в Голливуде, обвинили в изнасилованиях. Сейчас суд разбирается с шестью обвинениями Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах и изнасиловании. В конце 2017 года сразу несколько десятков работниц Голливуда обвинили продюсера в секс-преступлениях.

Однако, как отмечает недавнее исследование университета Южной Калифорнии, движение против харассмента #MeToo, в ходе которого женщины рассказывали о неподобающем отношении к ним в Голливуде и продолжающемся доминировании белых мужчин на экране и за камерой, не повлияло на положение женщины в индустрии развлечений.