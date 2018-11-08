«Не делайте этого!» Почему принц Уильям не поцеловал актрису

Звезда фильмов «Спасти мистера Бэнкса» и экранизации романа Джейн Остин «Разум и чувства» Эмма Томпсон удостоилась титула дамы-командора Британской империи за заслуги в актерском мастерстве. В Букингемском дворце, 7 ноября, награду актрисе вручал принц Уильям, которого, как оказалось, Томпсон любит больше всех из королевской семьи. В самый торжественный момент церемонии она не удержалась и спросила герцога Кембриджского, может ли она поцеловать его. Впрочем, он вежливо отказался от этого щедрого предложения.

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О случившемся обладательница двух кинопремий «Оскар» рассказала журналистам портала E!News, которые хотели задать ей несколько вопросов о том, как прошел ее приезд во дворец:

«Я люблю принца Уильяма. Я знала его с тех пор, как он был маленьким, и мы просто смотрели друг на друга и хихикали. Я сказала: «Я не могу вас поцеловать, правда?», и он ответил: «Нет, не делайте этого!».

После этого Томпсон объяснила, что она была обязана соблюсти все формальности, потому что принимала награду первой из всех собравшихся. Актриса добавила, что отец троих детей выглядит замечательно и дела у него идут хорошо. По ее словам, Уильям не хотел отвлекать от нее внимание собравшихся в такой важный день.

«Он сказал: «Этот день не обо мне, а о вас», — поведала она.

59-летняя актриса добавила, что это мероприятие имеет для нее большое значение, но не из-за титула, а ввиду того, кому выпало вручить ей награду, «потому что я всегда обожала мальчиков (Уильяма и Гарри), и состояла в долгосрочной переписке с их отцом. Это невероятно прекрасное чувство».

Вместе с Эммой Томпсон новой награде радовались ее муж Грег Уайз и двое детей Гайа и Тиндиебуа. Однако событие оказалось недостаточно значительным, чтобы изменить комфорту в угоду дресс-коду — Томпсон надела голубой костюм оверсайз и белые кожаные кеды. Кстати, во дворец ее в таком виде пустили без задней мысли. Образ заключил значок с одним из самых популярных призывов в гильдии актеров последних лет «Равная оплата».

Перед встречей с принцем Уильямом актриса, обладающая своеобразным чувством юмора, рассказала о том, как она узнала о своем новом титуле, на вечернем шоу у Сета Майерса. «Это довольно интересно, потому что они присылают тебе письмо с фразой «примете ли Вы титул», но ты можешь отказаться», — объяснила Томпсон.

«Ты можешь сказать: «Ну конечно, у нас, слава Богу, больше нет империи, потому что она была ужасным, колониальным, расистским, отвратительным предприятием на всех уровнях» и иметь какие-то моральные принципы по этому поводу». Актриса предложила другой ход развития событий, который она лично и предпочла: «Или ты можешь быть как я, и подумать: «Хмм, это будет очень красивый значок!».

В преддверии церемонии бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл 19 мая 2018 года Эмма Томпсон дала необычное интервью, в котором сообщила, что ее не заботит судьба королевской свадьбы, потому что она «не знает их».

Это утверждение не слишком соотносится с ее вчерашними словами о том, что она питает теплые чувства к сыновьям принцессы Дианы, но, возможно, имелся в виду тандем Меган-Гарри. Несмотря на ее привязанность к семье Виндзоров, актриса не была приглашена ни на одну из королевских свадеб — среди гостей на свадьбе Уильяма и Кейт Миддлтон ее также не было.

Титул дамы-командора в Великобритании стал аналогом рыцарства среди женщин. Согласно информации на официальном сайте британского правительства, женщиной-рыцарем могут назвать британку, «сделавшую большой вклад в любую активность, обычно в национальных масштабах».

Предполагается, что другие работники индустрии вдохновятся заслугами своих коллег и будут усерднее трудиться, чтобы быть удостоенными подобной чести. Помимо Томпсон, в списке дам-командоров числятся самые прославленные британские актрисы Джуди Денч, Мэгги Смит, Джули Эндрюс и главный редактор американского Vogue Анна Винтур, которая получила свой «значок» за заслуги в области журналистики.