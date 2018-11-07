Развод, булимия, депрессия: как Spice Girls переживали распад

Джерри Хорнер: булимия

«Рыжая перчинка» покинула группу первой — сольную карьеру он решила строить в 1998 году — и за прошедшие с тех пор 20 лет успела выпустить три альбома, попробовать себя в роли актрисы и телеведущей, побывать в кресле судьи в передачах American Idol and The X Factor, записать серию видеокурсов для занимающихся йогой и фитнесом и даже занять пост Посла доброй воли ООН. А главное — и это было довольно неожиданно —

Джери Холлиуэлл стала успешной детской писательницей: она написала две автобиографии и шесть книг о девочке по имени Уджиния Лавендер и ее друзьях.

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Насыщенная жизнь не помогла Джери Холлиуэлл избежать проблем со здоровьем: в 2010 году она публично призналась, что ее чуть не свела в могилу булимия и спаслась она только благодаря своему другу Робби Уильямсу. Оставив группу, певица резко похудела: если раньше при росте 155 см она весила 57 кг и казалась себе слишком пухлой, то после ухода из группы она сбросила вес до 44 кг. Убедил ее отправиться в реабилитационный центр Робби Уильямс — Джери Холлиуэл подружилась с ним, оставив Spice Girls.

«Робби знал о моей булимии и посоветовал обратиться за помощью. Он сказал, что мне нужно отправиться в реабилитационный центр, и это, возможно, спасло мою жизнь», — рассказала певица Пирсу Моргану, ведущему передачи Life Stories в 2010 году.

В 2015 году Джери Холлиуэлл вышла замуж за Кристиана Хорнера, руководителя команды Формулы-1 Red Bull Racing. У пары двое детей. Сейчас 46-летняя артистка чувствует себя совершенно здоровой.

Мелани Браун: болезненный развод и посттравматический синдром

Мелани Браун, «Грозная перчинка», после распада Spice Girls попадала в заголовки новостей в таблоидах, пожалуй, чаще всех. Не далее как в прошлом году она начала громко разводиться с мужем, кинопродюсером Стивеном Белафонте, с которым состояла в браке в течение 10 лет. Певица обвиняет мужа в физическом и эмоциональном насилии — она обещает даже рассказать об их отношениях в книге, которую сейчас готовит.

Бракоразводный процесс продолжается до сих пор — Белафонте борется за право совместной опеки над детьми. Он уже получил его в отношении их общей дочери, шестилетней Мэддисон, однако настаивает, что имеет право общаться и со средней дочерью 10-летней Энджел. Дело в том, что отец девочки — голливудский актер Эдди Мерфи, с которым Мелани Браун встречалась некоторое время. Их отношения закончились в 2006-м, а в начале 2007-го родилась малышка, которую Эдди Мерфи своей дочерью не признал.

Только после ДНК-теста, подтвердившего отцовство Эдди Мерфи, актер согласился выплачивать девочке по 35 тысяч фунтов стерлингов ежемесячно, пока она не достигнет 18-летия.

Однако общаться с дочерью Мел Би Эдди Мерфи по-прежнему не хочет. А вот Стивен Белафонте, напротив, борется за это право: он утверждает, что Энджел называет его отцом «с тех пор, как начала говорить».

Во время бракоразводного процесса Стивен Белафонте обвинил бывшую жену в расточительстве: «Она спустила все деньги, заработанные в Spice Girls, примерно $50 миллионов, если не больше», — пожаловался он. В результате суд обязал певицу выплачивать бывшему мужу $40 000 ежемесячно в качестве алиментов.

Бывший муж певицы не кривит душой, когда утверждает, что она пустила на ветер весь свой капитал — она действительно славится своей любовью к дорогим украшениям и сумкам и полетам на частных самолета.

В конце августа 2018 года Мел Би объявила, что намерена отправиться в реабилитационный центр для лечения посттравматического стрессового расстройства.

Мелани Чисхолм: клиническая депрессия

Мел Си, «Спортивная перчинка», после распада группы записала несколько альбомов, занимала, как и ее бывшие коллеги, судейские кресла в шоу талантов (в ее случае это были The X Factor Australia и Asia's Got Talent), выступала на сцене в мюзиклах — и боролась с пищевыми расстройствами и депрессией. В том, что у нее были проблемы, она призналась в подкасте журналиста Брайана Гордона Mad World в прошлом году.

Как оказалось, диагноз «клиническая депрессия» британской певице поставили в 2000 году, через четыре года после того, как чарты взорвал первый сингл Spice Girls «Wannabe». «То, что случилось со Spice Girls, было из разряда вещей, которые полностью переворачивают твою жизнь, — рассказала Мелани Чисхолм. – Это была мечта, сказка, это было то, чего я всегда хотела».

Однако в реальности певице все время казалось, что она недостойна свалившегося на нее успеха, она испытывала чувство вины, думаю, что недостаточно хорошо поет и танцует. Певица стала недоедать и одержимо заниматься спортом.

«Чтобы быть поп-звездой, я должна была быть идеальной, и это был мой способ достижения совершенства», — объяснила Мел Си.

Антидепрессанты, психотерапия и сеансы акупунктуры помогли актрисе вернуть себе душевное равновесие, однако депрессия до сих пор время от времени ее тревожит. В последний раз она чувствовала себя крайне подавленной примерно через год после того, как в 2012-м рассталась со своим многолетним партнером и отцом своей дочери Томасом Старром. «Иногда ты делаешь все, что нужно, но это не помогает», — признается она.

Эмма Бантон: много шума — и ничего

В отличие от коллег, Эмма Бантон, «Перчинка-малышка», от душевных расстройств и нарушений пищевого поведения не страдала. Даже в личной жизни у нее не было особенных драм: сейчас она замужем за человеком, с которым начала встречаться еще в 1998-м. С тех пор Эмма Бантон и британский певец Джейд Джонс несколько раз сходились и расставались, но в 2004-м сошлись окончательно, а поженились в 2011-м. Сейчас у пары двое детей.

Единственная претензия, которую когда-либо предъявляли таблоиды Эмме Бантон, состояла в том, что она устраивала слишком шумные вечеринки.

Было это давно – еще в 2003-м, когда она проживала в пентхаузе в Хэмпстеде — престижном районе Лондона, известном как место компактного проживания представителей богемы. Однако даже для богемных лондонцев вечеринки в доме Эммы Бантон стоимостью 1,6 млн фунтов стерлингов оказались слишком веселыми — музыка грохотала в окнах до 5 утра, а друзья и подруги заходили на огонек в любое время дня и ночи. Среди тех, кто проживал по соседству, были певица Софи-Элис Бэкстор, звездный шеф Джейми Оливер, футболист Тьерри Анри и другие известные личности.