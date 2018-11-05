«Меня, наверное, убьют»: Памела Андерсон критикует феминисток

Памела Андерсон выступила против движения против сексуальных домогательств #MeToo, которое обрело популярность против скандала, связанного с неподобающим поведением кинопродюсера Харви Вайнштейна и других влиятельных деятелей искусств, звезд спорта и других знаменитостей. Скорее всего, настроила против себя весь западный истеблишмент.

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Актриса и активистка движения PETA дала в воскресенье, 4 ноября, пространное интервью австралийской телепередаче «60 Minutes», в котором сделала ряд противоречивых заявлений о движении #MeToo и негативном влиянии, которое оно, по ее словам, оказывает на мужчин. «Я думаю, феминизм зашел слишком далеко, — сказала она журналисту Лайэму Бартлетту. – Я феминистка, но я думаю, что третья волна феминизма — это тоска».

После этого Памела Андерсон добавила: «Я думаю, она парализует мужчин, мне кажется, для меня движение #MeToo – это слишком. Я прошу прощения, меня, наверное, убьют за это».

Критикой движения против сексуального харассмента звезда «Спасателей Малибу» не ограничилась: за ее другие высказывания ее вполне могут обвинить в том, что она обвиняет жертв домогательств и насилия. Когда речь зашла о Харви Вайнштейне, она заявила: «Мама учила меня не ходить по отелям с незнакомцами. Если кто-то открывает дверь в банном халате и предполагается, что у вас деловая встреча, может быть, мне нужно пойти к кому-то другому». Так актриса напомнила, что многие женщины, обвинившие в домогательствах и изнасилованиях Харви Вайнштейна, соглашались на деловые встречи с ним в отеле, где он встречал их в банном халате.

«Думаю, это вопрос здравомыслия. Ну или если ты вошла… прими это. Я канадка, я говорю, то, что думаю. Я прошу прощения, я политически некорректна», — подытожила Памела Андерсон.

Звезда «Спасателей Малибу» и самая известная в мире модель Playboy – не первая из знаменитых женщин, которые критикуют движение #MeToo и женщин, которые пытаются покончить с практикой сексуальных домогательств со стороны влиятельных мужчин в различных индустриях. В августе этого года похожее заявление сделала актриса Линдси Лохан. В интервью изданию она призналась, что ей кажется, будто многие женщины используют борьбу с харассментом для того, чтобы манипулировать другими людьми и привлекать к себе внимание. По ее мнению, о неподобающем поведении нужно заявлять сразу же после того, как женщина с ним столкнулась.

«Если это произошло в определенный момент, вы должны говорить об этом в тот же момент, — сказала Линдси Лохан. – Это реальное событие, если это зафиксировано в полицейском протоколе. Я правда пожалею о том, что сейчас скажу, но когда женщины выходят с протестами против таких вещей (то есть харассмента – «Газета.Ru»), они выглядят слабыми, хотя на самом деле они очень сильны». О движении #MeToo речь зашла после того, как актрису спросили о случаях домогательств, с которыми сталкивалась она сама. Однако она сказала, что в ее жизни такого опыта не было.

Линдси Лохан, скорее всего, действительно пожалела о том, что назвала женщин, борющихся против сексуальных домогательств, слабыми. Через несколько дней в издании Entertainment Tonight было опубликовано заявление, в котором она приносила свои извинения и делала попытку объяснить, что она не имела в виду обесценить значение движения #MeToo.

«Этим высказыванием я выражала надежду, что горсть фальшивых свидетельств в цунами героических голосов не сможет размыть важность движения #MeToo и всех нас, что поддерживают его».

Актриса добавила: «Однако теперь я поняла, почему заявления вроде моего кажутся обидными, хотя у меня не было такого намерения. Я прошу прощения за боль, которую могла причинить».

Извиняться за критическое отношение к борьбе против харассмента приходилось также звезде сериала «Теория большого взрыва» Маим Бялик. В октябре прошлого года она написала в своей колонке для издания New York Times, что никогда не сталкивалась с домогательствами в Голливуде, поскольку ведет себя скромно. После того, как актрису раскритиковали за то, что она обвиняет жертв домогательств в в произошедшем с ними, она написала в своем фейсбуке: «Позвольте мне сказать ясно и четко, что мне очень жаль. То, как вы одеваетесь и как себя ведете, не защищает от нападений, равно как и ваши одежда и поведение не делают вас ответственными за то, что на вас напали».