Не скажу кто: Дайан Крюгер скрывает ребенка

На этой неделе бывшая модель и актриса Дайан Крюгер стала матерью в первый раз. 42-летняя звезда фильма «Бесславные ублюдки» и ее бойфренд Норман Ридус стали родителями. Для актера из «Ходячих мертвецов» этот ребенок станет уже вторым — его сыну Мингусу Люсьену от отношений Ридуса с моделью Хеленой Кристенсен уже 19 лет.

Официальные представители пары еще не прокомментировали рождение ребенка и даже не объявили пол, но источники портала Page Six сообщают, что у знаменитых родителей появилась девочка.

О новорожденном не известно решительно ничего — Крюгер даже не подтвердила слухи о своей беременности, когда People написал об этом в мае 2018. Информация об имени или, по крайней мере, его или ее дате рождения, также остается недоступной. С тех пор ее инстаграм был наполнен только фотографиями лица актрисы, но несколько таблоидов опубликовали фотографии из Нью-Йорка, на которых Дайан выглядела сильно беременной.

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Возможно новообращенная мать не видела смысла в том, чтобы подтверждать очевидное. К тому же, Крюгер никогда не была любимицей папарацци из-за своего умения не делать частную жизнь достоянием общественности.

В мае несколько источников, близких к паре, подтвердили беременность Крюгер после ее выбора очень свободных нарядов на Каннском кинофестивале в 2018 году и отказа от всех напитков, в составе которых был алкоголь. 49-летний актер и 42-летняя актриса познакомились в 2015 на съемках драмы «Небо», в которой Ридус и Крюгер исполнили главные роли. По сюжету, героиня Крюгер отправляется в путешествие для того, чтобы найти себя после развода с мужем, и сталкивается с Диего (Норманом Ридусом).

Фильм был впервые показан на кинофестивале в Торонто, а уже в марте 2017 года актеры объявили о том, что они состоят в отношениях, снимками со своего свидания.

До июля 2016 года Крюгер встречалась со звездой сериала «Любовники» Джошуа Джексоном, который также сыграл роль в «Небе», но их отношения, длившиеся 10 лет подошли к концу, а бывшие влюбленные решили остаться друзьями.

Последней девушкой Ридуса, о которой стало известно журналистам светской хроники, была 49-летняя Кристенсен, но они расстались в 2003 после 5 лет отношений, и не зарегистрировали свои отношения даже после рождения общего ребенка. Ранее ему приписывали связь с Кортни Лав и партнершами по «Мертвецам» Лори Холден и Эмили Кинни, но эти слухи не подтвердились.

В ноябре 2017 года в интервью для журнала US Weekly Дайан Крюгер рассказала о том, что она является большой поклонницей сериала, в котором снимается ее молодой человек, и не пропускает ни одной новой серии, но другие детали своей личной жизни она не раскрыла.

В январе 2018 года состоялся их первый совместный выход в свет на 75-й ежегодной церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус». Как и большинство звезд в тот вечер, пара оделась во все черное в поддержку голливудской кампании против харассмента Time's Up («Время вышло»).

В отличии от скрытной пары Ридуса и Крюгер, звезда сериала «Лиззи Магуайр» и певица Хилари Дафф родила дочь в конце октября 2018 года, и сама сообщила об этом своим подписчикам в инстаграме фотографией с новорожденной на руках. Дафф прокомментировала снимок словами: «Бэнкс Виолетта Бэир. Эта малышка украла наши сердца!»

Также актриса рассказала, что рожала дочь дома: «Она пришла в наш мир у нас дома днем в четверг [25 октября — «Газета.Ru»], и это абсолютная магия».

Отцом маленькой Бэнкс стал бойфренд Хилари Дафф певец Мэтью Кома. Он также поделился радостной новостью в социальных сетях и написал, что в их семье случилось прибавление. «Мы приветствуем прекрасную дочь, младшую сестру и лучшего друга на всю жизнь. Я не мог быть более благодарен за нашу растущую семью и за ту, что делает это возможным», — заключил Кома.