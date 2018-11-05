Не рисом единым: что едят в Японии

Когда-то всем нам казалось, что суши и роллы — лучшее и единственное, что породила японская кухня. Однако мы ошибались, и ошибались дважды. Во-первых, к аутентичной японской кухне роллы, которые готовят в популярных сетевых заведениях, имеют так же мало отношения, как пицца с ананасами — к итальянской. А во-вторых, кроме суши, в Японии едят много всего другого. К счастью, сейчас время заблуждений прошло: мы продолжаем заказывать суши с доставкой, однако нам уже не кажется, что нам привозят то же, что едят японцы на ужин. Мы просто любим суши. Однако этого мало, чтобы утверждать, будто мы любим японскую кухню. Чтобы понять ее, нужно познакомиться с другими популярными блюдами.

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Донбури и онигири

Depositphotos Донбури

Если вам кажется, что японцы могут только виртуозно катать шарики из риса, вы ошибаетесь. Но рис они действительно едят постоянно, и без этой крупы обходится редкое блюдо. Одно из самых простых и распространенных японских блюд — донбури. Это обыкновенный вареный рис, на который выкладываются приготовленные любым способом мясо, рыба или овощи. Онигири можно назвать донбури в формате «возьми с собой», поскольку это тот же рис, но спрессованный и с начинкой внутри. Те, кто за эти годы смог запомнить, чем отличаются суши и роллы, легко заметят, что добрая часть японской кухни — это рис с начинкой, а название блюда зависит от того, как вы все это слепите.

Тонкацу

Depositphotos Тонкацу

Классика японской кухни — свиная отбивная, зажаренная во фритюре. Ее можно отнести к категории блюд в кляре, которые в Японии называют темпурой. Тонкацу распространено в западной части страны — это блюдо легко купить у торговцев, продающих уличную еду.

Кусочки отбитой свинины обваливают в кляре, который готовят из яйца, муки, воды и панировки панко — крупных сухарей со специями. Затем мясо обжаривают во фритюре или запекают в духовке.

Как правило, его подают со специальным соусом тонкацу, свежей капустой (или рисом) и долькой лимона. Соус тонкацу довольно популярен в Японии, и его дополнительно подают к многим другим блюдам. По вкусу тонкацу напоминает смесь вустерского, устричного, соевого соусов и кетчупа.

Японское карри

Depositphotos Японское карри

Несмотря на всем известные ассоциации, не все права на карри принадлежат индийской кухне. В Японию карри пришло, как ни странно, через Британию, когда Индия еще была ее колонией. На кораблях Британской империи был распространен европеизированный вариант индийского карри, которым кормили матросов — и действительно, что может быть проще и питательней, чем мясо с подливой, подающееся с рисом?

В конце XIX века, когда был заключен японо-британский союз, японское правительство заказало в Великобритании военные корабли и направило туда своих моряков на обучение.

Японские матросы так полюбили карри, что распространили его по всей стране по возвращении домой, и сейчас карри в Японии считается национальным блюдом. В классическом варианте оно состоит из вареного риса и соуса карри — густой пряной заправки из овощей, мяса и печеных яблок.

Гёдза

Depositphotos Гёдза

При желании японцы вполне могли бы вступить в вечный спор о национальном происхождении пельменей, потому что в их национальной кухне тоже присутствуют кусочки теста с начинкой. Гёдза начиняют как свининой, так и овощными смесями, лапшой и морепродуктами. Тесто для этого блюда должно быть очень тонким, гладким и блестящим — оно готовится из смеси нескольких видов муки и крахмала, а также воды и растительного масла.

Основа получается настолько нежной, что неподготовленному человеку понадобится много терпения на методичное складывание конвертиков из теста.

Результат по форме больше напоминает вареники, но гедза не варят, поэтому пригодится сковородка.

Рамэн

Depositphotos Рамэн

Прародитель всем известной лапши быстрого приготовления, который пришел в Японии из Китая — это лапша рамэн. Сами китайцы считают, что японцы изменили рамэн до неузнаваемости. Рамэн — это тонкая пшеничная лапша в мясном или рыбном бульоне, вид которого различается в разных регионах страны.

Чаще всего в рамэн добавляют соевый соус и пасту мисо: лапша сама по себе довольно калорийная, а ее порция всегда очень внушительная, поэтому этими дополнениями вполне можно ограничиться.

Но для особо голодных персон с вместительным желудком существует множество вариаций добавок — это свинина и курица, маринованные яйца, грибы шиитаке, ростки бамбука, водоросли, зелень и многое другое.

Сашими

Depositphotos Сашими

Одна из самых спорных гастрономических тенденций последних лет — сырые морские обитатели на тарелке. Если перуанское севиче, где рыба маринуется в цитрусовом соке, в мире еще как-то приняли, то сырую рыбу многие не понимают совсем. Сашими — это тончайшие полупрозрачные ломтики сырой рыбы или морепродуктов, которые подают в сопровождении классического японского трио — соевого соуса, васаби и дайкона.

Сами японцы нежно любят это близкое к деликатесу блюдо и различают тончайшие оттенки, поэтому в меню всегда указывается вид рыбы и часть тела,из которой сделано сашими.

Одним из самых популярных вариантов является спинка тунца Блюфин. Настоящее сашими можно попробовать только в прибрежных японских ресторанах, поскольку суть блюда в свежести филе рыбы, которая еще плавала в океане лишь пару часов назад.