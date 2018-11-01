Пенсия не за горами: что ждет королеву Елизавету

Британские СМИ обсуждают вероятность того, что королева Великобритании Елизавета II отречется от престола, когда ей исполнится 95 лет, передав свои королевские обязанности принцу Чарльзу, который окажется в роли регента. Несколько дней назад об этом сообщила газета Mirror, однако источником информации оказалась биографическая книга о принце Чарльзе, написанная Робертом Джобсоном, журналистом, в течение многих лет освещавшим жизнь королевского двора.

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Книга под названием «Чарльз в семьдесят: мысли, надежды и мечты» вышла в октябре в преддверии 70-летия принца Чарльза — он отпразднует день рождения 14 ноября. Она написана по мотивам длительных доверительных бесед Джобсона и принца Чарльза – в течение 18 месяцев королевский репортер путешествовал вместе со старшим сыном Елизаветы II по всему миру и разговаривал с ним о планах на будущее, о воспоминаниях о прошлом, в частности, о браке с леди Дианой, и даже о политике, несмотря на то что членам британской королевской семьи запрещено выражать свои политические взгляды.

В книге принц Чарльз предстает перед читателем с совсем новой стороны, а главный вывод, который сделали СМИ, первыми ознакомившиеся с содержанием биографической работы о принце Чарльзе, состоит в том, что королева постепенно передает свои обязанности старшему сыну. Так думает и сам Роберт Джобсон — и, возможно, неспроста.

В день своей коронации в 1953 году Елизавета II заявила, что будет служить своей стране на протяжении всей своей жизни. Однако

в последние несколько лет в Великобритании высказываются предположения, что в 95 лет королева передаст бразды правления страной сыну, который станет в таком случае регентом.

Сейчас королеве 92 — это означает, что принцу Чарльзу остается ждать еще три года. Однако уже сейчас Елизавета II потихоньку готовит сына к тому, что ему придется рано или поздно стать монархом.

Так, например, весной нынешнего года было официально объявлено, что герцог Уэльский стал преемником Елизаветы II на посту главы Содружества Наций — организации, в которую входят 53 суверенных государства, расположенных на территории бывших британских колоний.

Автор книги о принце Чарльзе Роберт Джобсон и раньше высказывал предположение, что королева подумывает о пенсии. «Я понимаю, что королева тщательно обдумывает этот момент и подозревает, что если в 95 лет она будет жива, она поднимет вопрос о том, чтобы королевские обязанности перешли к Чарльзу». Он также говорил: «Ее Величество разумно подходит к своему возрасту и хочет быть уверена в том, что когда придет время, передача короны пройдет безболезненно».

Тем не менее, не все разделяют точку зрения Джобсона. Так, королевский комментатор Ричард Фитцвильямс заявил изданию Express, что «несмотря на то, что вся жизнь принца Чарльза представляет собой процесс подготовки к роли короля», королева захочет, чтобы трон был унаследован «естественным образом».

Слухи о возможном уходе королевы на пенсию муссировались в британском обществе еще в прошлом. Однако неназванный источник сообщил тогда изданию Sunday Times: «Королева всегда была настолько энергична, что регентства не будет, разве что она заболеет настолько, что не сможет выполнять свои обязанности.

Пока она здорова, независимо от возраста, я не вижу возможности регентского правления.

Другие члены королевской фамилии просто будут делать больше».

И действительно, обязанностей у ближайших родственников королевы прибавилось. В прошлом году она отказалась от путешествий за океан — теперь в дальние поездки отправляются вместо нее принцы Чарльз, Уильям или Гарри.

Тем не менее, слухи о пенсии королевы продолжают муссироваться. Кларенс-Хаус, где расположена резиденция принца Чарльза, не дает комментариев прессе по поводу возможного регентства принца Чарльза, о котором стали говорить после выхода книги. Однако букмекеры уже принимают ставки: по информации The Sun, англичане ставят 2 к 1 на то, что в 95 Елизавета II отойдет от дел. Пока же принц Чарльз готовится к своему 70-летию.