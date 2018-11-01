Ведьма, жги: как колдуньи стали символом феминизма

В 2018 году лидирующие позиции всех чартов занял тренд на сверхъестественное. Раньше ведьмы и колдуны воспринимались в культуре либо как злобные чудовища со сверхъестественными способностями, либо как секс-символы, умеющие делать забавные трюки. В какой-то момент массовая культура ненадолго перестала экспериментировать с волшебством из-за нехватки новых героев и характеров, но теперь у ведьмы появилось новое лицо.

Реклама

Ведьма наших времен — это некий симбиоз двух предыдущих образов, ведь в ней есть и привлекательность, и нешуточная угроза, которую таит в себе ее женская природа.

Колдунья XXI века стала самой собой после расцвета движений против харассмента #MeToo и кампании Time's Up: новая героиня никому не позволит помыкать собой и говорить, что ей делать.

Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть последние фильмы и сериалы, получившие наиболее восторженные отклики зрителей: «Суспирия» Луки Гаудиньо, остросоциальный ремейк «Зачарованных», заключительный сезон всеми любимой «Американской истории ужасов» и драма «Леденящие душу приключения Сабрины».

Если вы не слышали этих названий, то, скорее всего, последний год обходились без благ цивилизации в виде интернета. Создатели сериалов нового поколения стремятся показать ведьму как нового супергероя своего поколения — спустя сотни лет угнетения и пренебрежительного отношения их наконец-то наделили правом голоса. И ужас, который они вселяли раньше, перерастает в восхищение сильной и свободной женщиной новой эпохи.

Охота на ведьм в США прекратилась в XVI веке, однако осадок оставался на протяжении многих лет — злой и голодной ведьмой детей пугали на протяжении столетий. Многое в восприятии колдуньи как прислужницы сатаны изменила одна из первых американских суфражисток Матильда Джослин Кейдж в 1893, когда написала книгу под названием «Женщина, церковь и государство».

В ней Кейдж рассматривала гонения на женщин в Европе как женоненавистническую попытку представителей церкви и власти получить контроль над женским телом, сексуальностью и свободой деторождения. Считается, что именно в этом трактате термин «ведьма» был впервые употреблен в положительном ключе — здесь страшный персонаж из детских сказок преобразился в свободную представительницу женского пола, у которой силой забрали ее естественные права.

Поэтому совершенно неудивительно, что ведьма стала не просто хорошей иллюстрацией угнетения со стороны мужчин, а идейным вдохновителем начинающих феминисток из-за всеобщего страха перед их властью и коварством.

Одним из поклонников «Женщины, церкви и государства» был зять Матильды Кейдж писатель Лайман Фрэнк Баум, который прославился как автор книги «Удивительный волшебник из страны Оз». Его сказка — о том, что если ведьмы и существуют в действительности, то не все из них злые. После выхода фильма о волшебнике из страны Оз в 1939 году ведьмы в США стали пользоваться большой популярностью — каждое десятилетие выходил комедийный ситком о жизни колдуньи-домохозяйки со мужем, простым смертным.

Один из самых популярных сериалов, Bewitched, в русской версии — «Моя жена меня приворожила», выходил с 1964 по 1972 год, и за это время комедия положений подняла много важных тем о женской независимости, солидарности и так далее.

Из-за того что образ ведьмы стал сильно сексуализирован за счет привлекательных и глуповатых блондинок, которых нанимали для подобных ролей, в конце 60-х феминистки посчитали этот термин сексистским. А объединение нескольких групп борцов за права женщин назвало себя Женским международным террористическим заговором из Ааа.

Если вам больше 20 лет, то вы наверняка помните забавный фильм про женщину с позитивным отношением к жизни и очень глубоким декольте — «Эльвира — повелительница тьмы». Кажется странным, но

любительница секса и примитивного юмора является ярким примером явления третьей волны феминизма: после борьбы за право голосовать, после утверждений о том, что женщину нельзя считать сексуальным объектом, появилась потребность в другой свободе.

И как раз последнюю старается удовлетворить гиперсексуализированная Эльвира. Притом, что ее постоянно домогаются из-за вызывающего внешнего вида, она не приходит в отчаяние и не пытается строить из себя жертву, потому что имидж — это ее осознанный выбор, который она приняла после принятия своей сексуальности. Героине максимально комфортно в своем теле и в своей одежде, а все, кому что-то не нравится, могут заткнуться и заняться своими делами.

Так в кинематографе появился новый типаж феминистки..

В 90-х годах о силе и важном месте женщины в современном обществе рассказывали создатели культового сериала «Зачарованные». Три привлекательные сестры по-прежнему занимались магией и старательно поддерживали друг друга независимо от обстоятельств. Более того, Прю, Пайпер и Фиби были по-настоящему могущественны исключительно при условии, что они будут держаться вместе — если это не феминистический посыл, то что же?

Сегодня большой популярностью пользуется ремейк подросткового сериала «Сабрина маленькая ведьма», который идет на Netflix и называется «Леденящие душу приключения Сабрины». Общих черт с той легкой и незатейливой комедией у этой версии немного — совпадают разве что имена главных героев и постоянные искания девушки-подростка, которая пытается примирить свою человеческую природу с магической сущностью.

Однако в свете движений против харассмента и новой волны феминизма новый драматический сериал заложено куда больше смысла, чем может показаться на первый взгляд. Он про то, как молодая женщина борется с устаревшей моральной системой и вместе с этим постепенно меняет мировосприятие своих родственников и знакомых.

16-летняя Сабрина Спелман даже становится соосновательницей школьной организации, которая, по выражению ее подруги, направлена на то, чтобы «свергнуть белый патриархат» в лице консервативного директора школы и хулиганов из футбольной команды.

Это формирование юных феминисток получило название «Женская межотраслевая культурная и творческая ассоциация», сокращенно 'WICCA' созвучно слову 'witch' («ведьма»).

Чтобы усилить разницу между женщинами и мужчинами еще больше, авторы сценария сделали молодого человека главной героини Харви потомком местных охотников на ведьм. Помимо того, что они истребили множество ведьм в своем родном городе, семья Харви еще и завладела их священной территорией и сделала из лабиринта туннелей шахты, за счет которых смогла неплохо нажиться.

Но главное, что связывает и объединяет все типажи ведьм и феминисток — это общий враг в виде патриархально закоренелой системы, которая болезненно относится к любым изменениям и отклонениям от установленной «нормы».