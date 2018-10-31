Смешно до ужаса: как звезды отметили Хэллоуин

Хлои Моретц

Костюм актрисы произвел большое впечатление на аудиторию в интернете: на вечеринку Хлои Моретц пришла в образе американской фигуристки Тони Хардинг, а ее подруга Кейтлин Девер была одета как главная соперница Тони, еще одна фигуристка Нэнси Кэрриган.

Если вы не смотрели фильм «Тоня против всех», который вышел в прокат в начале 2018 года и подарил исполнительнице главной роли Марго Робби номинацию на «Оскар», то вы вряд ли знаете о большом скандале, который произошел в мире фигурного катания в 1994 году. Но мы напомним.

Фигуристка Нэнси Кэрриган уходила со льда после выступления на чемпионате США по фигурному катанию, когда Шейн Стэнт, нанятый бывший мужем Тони Хардинг, ударил ее полицейской дубинкой по колену и сломал ей ногу.

На этом участие Кэрриган в чемпионате было прервано, но ее все же включили в олимпийскую сборную, и на Зимней олимпиаде в Лиллехаммере, Норвегия, завоевала серебряную медаль.

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После того как это случилось, Хардинг исключили из Ассоциации фигурного катания.

Супермодель не стала выбиваться из образа секс-бомбы, которого она придерживается уже несколько месяцев в своем инстаграме, и выбрала образ женобота из комедийной версии бондианы «Остин Пауэрс». Ей понадобились всего лишь парик с большим начесом, полупрозрачная розовая ночная сорочка с пухом на лифе и на оторочке и длинные шелковые перчатки. Костюм дополнили туфли со схожей оторочкой.

Те, кто стремится к полному сходству с оригинальным роботом от Доктора Зло, могут предложить друзьям присоединиться к ним и пугать людей фразой «Вы не устоите перед нами, мистер Пауэрс».

Наталья Водянова

Русская супермодель и основательница фонда «Обнаженные сердца» в этом году решила отринуть лишнюю скромность и оделась как египетская богиня плодородия, также известная как богиня-мать Исида. И про пару для небольшого домашнего праздника Водянова не забыла — ее сын Лукас Портман на вечер стал богом солнца с головой сокола Гором.

Остается только догадываться как модель удерживала на голове шаткую конструкцию из «рогов» и позолоченного шара, и как Лукас мог что-либо видеть через маску своей «золотой» головы.

Зато даже древние египтяне поняли бы, кто пришел на вечеринку с мамой.

Актриса и ее бойфренд певец Ашер Эйнджел в поисках вдохновения обратились к примеру недавно распавшейся пары Арианы Гранде и Пита Дэвидсона. Молодые люди оделись в ту же самую одежду, в которой несколько месяцев назад Гранде и Пита сфотографировали папарацци.

Эта фотография породила в свое время множество мемов в интернете — в основном, благодаря тому, как Ариана смотрела на своего молодого человека, держа чупа-чупс во рту.

Пародии на коллег по шоу-бизнесу на протяжении долгих лет остаются излюбленной шуткой знаменитых жителей Голливуда и окрестностей.

Влада Рослякова

Любимая топ-модель самых известных дизайнеров в мире решила продемонстрировать гламурный патриотизм и оделась в кокошник и русский сарафан, но, чтобы хоть как-то приурочить порыв к теме праздника, раскрасила лицо серой краской и порезами. Образ завершила длинная светлая коса и бутылка водки, украшенная красными кристаллами.

На одну из праздничных вечеринок на этих выходных певец пришел вместе со своей девушкой звездой сериала «Игра престолов» Софи Тернер. Актриса явно не слишком хотела включать в фантазию при выборе костюма, поэтому надела мягкий комбинезон с маской слона, а вот ее молодой человек продемонстрировал незаурядное чувство юмора. Джонас появился перед папарацци в костюме Сансы Старк — буквально в рабочей одежде Тернер.

Сходство с героиней одного из самых популярных сериалов во всем мире подчеркнул рыжий парик.

Исполнитель хита Cake by the Ocean даже немного не походил на оригинальную Сансу Старк, но его костюм был однозначно одним из самых запоминающихся и смешных.

Джои Фатон

Близняшки из «Сияния» Стэнли Кубрика — довольно популярный костюм на Хэллоуин по двум причинам. Во-первых, они узнаваемы — этот фильм ужасов перевернул восприятие о настоящих кошмарах у нескольких поколений людей. Во-вторых,

для сходства с ними достаточно надеть два голубых платьица, взяться за руки и сказать: «Поиграй с нами, Тимми».

Так подумал и бывший член группы 'N SYNC Джои Фатон вместе со своей женой Изабель, когда пришло время наряжаться на главную вечеринку Хэллоуина, которую устроил Джордж Клуни. Звезды рестлинга Никки и Бри Белла выбрали аналогичные образы, но Джои смотрелся все же веселее.

Зои Кравиц

Актриса и модель пришла и фотографировалась в образе, в котором большинство людей встретят Хеллоуин на самом деле — домашний халат, полотенце на голове, тапочки, чашка кофе и газета под мышкой. А ведь не так много нужно было сделать, чтобы превратить этот лук в гардероб типичного подписчика Netflix. Всего то заменить кофе на миску с попкорном, а газету — на ноутбук.

Чтобы ее облачение вписалось в общую концепцию страшного праздника, Кравиц вставила вампирские клыки и добавила немного искусственной крови на уголки губ и на края чашки.

Профессиональная богатая наследница Пэрис оделась в костюм жутковатой детской игрушки «Ферби», но больше всего ее наряд вызывал ассоциации со сценой из культового американского фильма для подростков с молодой Линдси Лохан «Дрянные девчонки». В Хэллоуин девушки независимо от образа ходили полуголыми, потому что «это единственный день в году, когда можно выглядеть как развязная девушка, но другие девочки не будут тебя осуждать на следующий день».