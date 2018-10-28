Дешевый шик: владельца Topshop обвиняют в харассменте

На этой неделе владельца крупной британской ритейл-группы Arcadia, в которую входит сеть магазинов Topshop, сэра Филиппа Грина обвинили в сексуальных домогательствах и расизме. На сегодняшний день он является самым высокопоставленным британцем, обвиненным в харассменте.

События начали разворачиваться, когда портал The Daily Telegraph опубликовал статью о том, что крупному бизнесмену предъявили обвинения в «дискредитирующем поведении» сразу пять работников.

Однако никто бы не догадался о личности обвиняемого из-за судебного решения, которое запретило изданию раскрыть конкретное имя. Обойти запрет суда и назвать сэра Филиппа как обвиняемого в харассменте смог бывший депутат от лейбористской партии Питер Хейн. Лорд Хейн сказал, что он почувствовал себя «обязанным» воспользоваться своим привилегированным положением в Парламенте, чтобы раскрыть личность магната.

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В ответ на обвинения Грин сделал официальное заявление, в котором он «категорически и полностью» отрицал все «незаконное сексуальное или расистское поведение». «Аркадия» и я воспринимаем обвинения и жалобы от своих работников очень серьезно, и в том случае, если этот вопрос поднимается, он подвергается самой тщательной проверке», — отметил сэр Филипп. Он также добавил, что подобные претензии в больших корпорациях не новы: «В некоторых случаях они разрешаются договором обеих сторон и их юридических консультантов. Эти договоренности конфиденциальны, поэтому я не могу продолжить их комментировать».

26 октября источники, близкие к жертвам сексуальных домогательств, рассказали изданию The Guardian о том, что миллиардер предложил своим обвинителям семизначную сумму в ответ на молчание.

Источник рассказал, что щедрые отступные были частью широко распространенной практики замалчивания подобных инцидентов в группе компаний Грина.

По его словам, именно поэтому магнат мог позволить себе сексуально домогаться до сотрудников женского пола, и очень малая часть жертв смогла рассказать о том, что произошло, а топ-менеджеры предпочитали игнорировать поведение сэра Грина.

27 октября Питер Хейн заявил в интервью изданию Observer, что он «не отступится от своих слов» и не станет извиняться за то, что «он отстаивает права человека» после того, как столкнулся с критикой своего решения озвучить имя обвиняемого и тем самым сделать закрытый процесс открытым для общественности. Сделать заявление Хейн смог благодаря юридической защите, которую дает статус в Палате лордов. Политик также добавил, что он уважает мнение тех адвокатов, которые не согласились с его вмешательством в частное дело компании, но он настоял на своем, чем придал огласке рядовое частное дело, которым его старался показать Филипп Грин.

Его комментарии последовали вслед за заявлением магната о том, что обнародование данной информации возмутительно, Грин также пообещал подать официальную жалобу в Палату лордов. Владелец Arcadia раскритиковал Хейна за то, что он не стал говорить об источнике информации — а это была юридическая фирма, которая представляла интересы издания Daily Telegraph, когда журналисты хотели добиться разрешения опубликовать имя бизнесмена.

Бывший лейборист заметил, что «парламентская привилегия — это прекрасная часть нашей конституции и выражение абсолютной независимости парламента, но ее следует использовать в ограниченных количествах, со всей честью и ответственностью». Хейн также добавил: «Это не то, чем когда-либо нужно злоупотреблять, и его никогда не следует использовать при любой возможности. В данном случае я принял решение, которое было оценено другими как правильное или неправильное, и я это уважаю».

Годовой доход Грина и его жены Тины, которая числится как владелица ритейл-империи, оценивается примерно в £2 млрд.

Предприниматель был посвящен в рыцари бывшим премьер-министром Великобритании Тони Блэром в 2006 году за «заслуги в сфере розничной торговли», а в 2010 году другой премьер-министр, Дэвид Кэмерон, назначил его консультантом по рассмотрению закупок для государственного сектора. Однако в 2015 году репутацию сэра Филиппа Грина подпортила продажа ритейлера BHS разорившемуся бизнесмену за £1, когда сам Грин взял несколько сотен миллионов фунтов в дивидендах от этой сделки. Когда компания ожидаемо рухнула, 11 тысяч британцев потеряли рабочие места и пенсии на сумму более £500 млн.