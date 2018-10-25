Позорный ярлык: как оконфузилась Меган Маркл

Австралийский тур принца Гарри и Меган Маркл 25 октября оказался отмечен не самым приятным событием. Меган Маркл уличили в забывчивости – вполне оправданной, впрочем, учитывая ее положение.

Утром 25 октября принц Гарри и Меган Маркл прилетели из государства Фиджи в королевство Тонга – полет занял 90 минут. Для первой встречи с жителями страны, в том числе, с принцессой Ангеликой Латуфупьекой, герцогиня Сассекская выбрала красное платье оттенка флага Тонга – так она проявила уважение к жителям страны. Длинный рукав, вышитый цветочный узор в тон платья, тонкий пояс и плиссированные детали, коралловый оттенок, — выбор действительно удачный.

Однако наблюдатели сочли, что Меган Маркл несколько опозорилась, поскольку наряд украшала еще одна деталь – магазинный ярлык, который кто-то забыл срезать и который не заметила герцогиня.

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Меган Маркл нечасто проявляет небрежность в отношении гардероба, особенно в последнее время, когда, кажется, вместе со стилистами она нашла свой стиль, и ей больше не приходится копировать Кейт Миддлтон. Возможно, поэтому злополучный ярлык привлек столько внимания.

В последний раз Меган испытывала проблемы с гардеробом 4 августа 2018 года – в свой день рождения, когда вместе с принцем Гарри она отправилась на свадьбу к одному из его лучших друзей Чарли Ван Страубензи. Тогда для выхода в свет она выбрала платье-рубашку Club Monaco с плиссированной юбкой. Ее выбор могли бы высоко оценить фанаты, если бы не одна неприятность: в какой-то момент пуговица на лифе платья оказалась незастегнутой, и публика смогла увидеть кружевное белье герцогини, энергично размахивавшей рукой.

I see London, I see France, I see Meghan's ...well, not underpants but just as embarrassing a moment. I suppose the good news is that she did wear a lovely lace bra. pic.twitter.com/edNevO0Kly — darlene foster (@fdarlene491) 5 августа 2018 г.

Несмотря на то, что Меган быстро заметила неполадку и застегнула верхнюю пуговицу, комментаторы в твиттере назвали небольшой конфуз «намеренным». Один из пользователей написал: «Меган затмила всех своим намеренно неисправным гардеробом».

Подобные казусы не считаются нарушением королевского протокола, ведь даже члены семьи Елизаветы II не властны над хлипкими пуговицами или погодными условиями. У Кейт Миддлтон тоже случались инциденты с одеждой — как правило, из-за того, что выбранные ею платья не справлялись с порывами ветра.

Один из таких случаев произошел во время официального визита герцогини Кембриджской в Индию в 2016 году. День, когда принцесса Кейт направлялась к дому Махатмы Ганди, выдался теплым, но ветреным, поэтому воздушную юбку очень приличного белого платья задрало достаточно сильно, чтобы все увидели бедра жены принца Уильяма.

12 октября зрители церемонии бракосочетания принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка сразу обратили внимание на чрезвычайно ветреную погоду, из-за которой леди и джентельмены вынуждены были держаться за свои головные уборы, чтобы их не потерять. Суеверные пользователи социальных сетей сетовали, что невеста и жених выглядят очень счастливыми, но ветер в день свадьбы сулит ссоры и раздор в будущей семье.

Хотя неприятности он принес в первую очередь Виндзорам — 14-летней леди Луизе, которая попросту не успела одернуть юбку и не нарочно продемонстрировала публике свое нижнее белье, и многострадальной Кейт Миддлтон.

Высокая талия и юбка-солнце остаются одним из любимых фасонов 36-летней герцогини даже после череды неудач, но печальный модный опыт, видимо, ничему ее не учит.

Герцогиня Кембриджская выглядела безупречно в платье цвета фуксии и шляпке-фасинаторе с цветами в тон, выполненной в осенней тематике. В платье британской марки Alexander McQueen были вшиты элегантные подплечники, но вот юбка до колена подвела. Очередной порыв ветра всколыхнул ее достаточно сильно, чтобы переключить все внимание с очаровательной невесты на жену будущего короля, но в самый ответственный момент Кейт смогла поймать юбку — при этом она умудрилась не выронить из рук клатч и расписание службы.

А вот у первого лица государства конфузов с одеждой не возникает — Елизавета II несколько десятков лет назад даже запретила в своей резиденции лук и чеснок, чтобы случайно не опозориться перед важными гостями. Со схожей радикальностью она разделалась и с капризной британской погодой. Некоторые бывшие работники Букингемского дворца рассказывают, что Ее величество не собирается смотреть на свои неудачные снимки даже если это не нарушает протокол, поэтому королева якобы подкладывает в подол своей юбку небольшие утяжелители. Вот вам настоящий королевский лайфхак.