«Неподобающее поведение»: харассмент пришел в «Медузу»

Главный редактор интернет-издания «Медуза» Иван Колпаков временно отстранен от должности в связи с обвинениями в неподобающем поведении. Об этом на своей странице в фейсбуке заявила гендиректор и учредитель «Медузы» Галина Тимченко. Обязанности по руководству редакцией она взяла на себя.

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«Произошло это в выходные, человек, выдвинувший обвинения против Ивана, в «Медузе» не работает. Редакция обсудила эти события, по итогам Иван попросил временно снять с него обязанности главного редактора до совета директоров, который должен расследовать инцидент, разобраться в ситуации и что-то решить. Пока исполнять обязанности главного редактора «Медузы» снова буду я. С большой долей вероятности вы это все равно узнаете. Так вот, лучше вы узнайте это от нас», — написала Тимченко .

Сам Колпаков поделился этой записью и написал, что добавить ему на данный момент нечего. «Комментариев до совета директоров от меня не будет», — отметил он.

«Когда станет понятно — скажем», — сообщил издатель «Медузы» Илья Красильщик в комментариях на своей странице в фейсбуке.

По данным «Би-би-си», собрание, о котором говорит руководство издания, должно пройти в первой декаде ноября.

Источники телеканала заявили, что речь идет о случае, который произошел на вечеринке, организованной после общей конференции «Медузы» в октябре 2018 года в Риге. Согласно информации телеканала, Колпаков неподобающе повел себя с женой одного из сотрудников издания и заявлял, что за это ему ничего не будет. Именно эта формулировка вызвала общее возмущение коллег, отмечают источники. Колпаков же сообщил, что произошедшее было «плохой шуткой».

Между тем, в разговоре с «Би-би-си» Тимченко отметила, что претензий к работе Колпакова у нее не было. «Иван блестящий редактор. Это лучший редактор на сегодняшний день в России», — добавила она.

Скандал, связанный с неподобающим поведением главного редактора крупного русскоязычного издания, происходит на фоне популярности движения #MeToo и борьбы с сексуальным харассментом, которое поддерживает и сама «Медуза», посвятившая ему немало текстов.

5 октября, когда исполнился год со дня публикации в издании The New York Times статьи, обличающей голливудского продюсера Харви Вайнштейна, «Медуза» предложила читателям рассказать о своем опыте, связанном с сексуальным харассментом.

«Если вы столкнулись с домогательствами со стороны начальства, коллег или вовсе незнакомых людей — и готовы рассказать нам об этом, назвав свое настоящее имя, — напишите нам. Если вы поняли, что сами приставали к кому-то против его воли — и готовы рассказать нам об этом, назвав свое настоящее имя, — напишите нам. Мы обязательно прочитаем все истории, а некоторые из них, возможно, опубликуем», — предложило издание. Истории читателей пока еще не были опубликованы.

«Медуза» – русскоязычное интернет-издание, редакция которого находится в Латвии, где оно и зарегистрировано. Издание, начинавшееся как агрегатор новостей, было запущено в октябре 2014 года Галиной Тимченко, уволенной несколькими месяцами ранее с поста главного редактора «Ленты.Ru», Иваном Колпаковым, бывшим главой отдела спецкорреспондентов того же издания и Ильей Красильщиком, бывшим директором по продуктам «Афиши».

«Мы выбрали Латвию по ряду экономических причин. Мы понимали, что в России, скорее всего, нам работать не дадут. Провели сравнительный анализ вместе с юристами, с финансистами: где наиболее прозрачное, спокойное налоговое законодательство, где возможно получить рабочие визы для сотрудников. Нам очень важно было работать без отрыва от русского языка, а в Латвии все-таки русскоязычного населения очень много. И очень важен для нас был часовой пояс», — заявляла Тимченко в интервью «Фонтанке».

По данным исследования TNS Russia, спустя три месяца после открытия число российских читателей «Медузы» составило 1,3 млн человек в месяц. Поначалу главным редактором «Медузы» была Тимченко, однако в 2016 году этот пост занял Иван Колпаков, находившийся до тех пор в должности ее зама. Галина Тимченко осталась в компании Meduza Project в качестве генерального директора и учредителя.

В декабре 2017 года сайт «Медузы» посетили 9,3 млн уникальных пользователей. За тот же месяц подкасты издания набрали 500 тыс. прослушиваний. Об этом на своей странице в фейсбуке заявлял издатель портала Илья Красильщик.