«Он гений»: актер не верит в Аллена-насильника

Испанский актер Хавьер Бардем, снявшийся десять лет назад в фильме Вуди Аллена «Вики Кристина Барселона», высказался в поддержку автора картины, который пытается защитить свое имя от тех, кто обвиняет его в педофилии и харассменте.

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На этой неделе испанский актер проводил мастер-класс в рамках кинофестиваля имени братьев Люмьер, который проходит в Большом Лионе во Франции с 2009 года. Бардем развлекал аудиторию в зале историями из своей молодости, рассказывал об изучении английского по текстам группы AC/DC и о своей прославленной талантливой семье.

Однако особое внимание актер уделил выражению благодарности кинорежиссерам, с которыми ему удалось поработать за всю карьеру — после этого настала очередь политических заявлений. Хавьер рассказал о совместной деятельности с Бигасом Луной, Джулианом Шнабелем, братьями Коэн и, наконец, с Вуди Алленом. Последнему испанец выразил поддержку в свете обвинений в сексуальных домогательствах, которые Аллену предъявила его приемная дочь Дилан Фэрроу.

«Он гений», — заявил Бардем, который стал известен широкой публике и познакомился со своей женой Пенелопой Крус благодаря картине «Вики Кристина Барселона». Американская киноакадемия высоко оценила фильм и даже дала Крус премию «Оскар» в категории «Лучшая актриса».

Хавьер Бардем признался, что готов работать с Алленом, даже если он предложит ему работу за день до начала съемок. Также испанский актер прокомментировал популярное движение #MeToo — подчеркнул, что правовой статус режиссера не изменился с тех пор как они вместе работали в 2007 году, и за все время их знакомства Аллена ни разу не обвинили ни в одном преступлении. К тому же, Бардем не собирается делать выводы раньше, чем это сделают представители закона.

«Сегодня, 11 лет спустя, это то же самое обвинение. Публичные обвинения очень опасны. Если в один день состоится судебное разбирательство, на котором его вина будет доказана, то я изменю свое решение, но, на сегодняшний день, ничего не изменилось»,

— заявил актер.

Его комментарии заслужили продолжительные аплодисменты французской публики — возможно из-за того, что она часто не разделяет американские взгляды на сексуальный харассмент.

Впервые обвинения в домогательствах Дилан Фэрроу, которой сейчас 32 года, предъявила режиссеру еще в 1992 году. Тогда она подробно рассказала как в возрасте 7 лет она пережила изнасилование со стороны отца, который говорил, что это будет «их маленьким секретом». Когда обо всем стало известно ее приемной матери, актрисе Миа Фэрроу, она в первую очередь обратилась к адвокату, и по его совету отвела Дилан к педиатру. После осмотра он позвонил в полицию.

В ответ на иск теперь уже бывшей партнерши Аллен подал ответный: в нем он заявил, что Миа Фэрроу должны лишить права опеки из-за того, что она не справляется с родительскими обязанностями. Власти Коннектикута не стали развивать уголовное дело, хотя свидетелей не отцовского отношения режиссера к девочке было предостаточно: множество знакомых семьи, няня и подруга Дилан Кейси Паскаль. Тогда представители полиции закрыли следствие со словами о том, что маленькая девочка еще слишком «хрупкая» для подобных разбирательств.

Когда Аллену пришлось отвечать на вопросы журналистов, он объяснил судебный иск Мии Фэрроу как месть за то, что он изменил своей жене с другой приемной дочерью, 21-летней Сун-И Превин.

В январе 2018 года Дилан Фэрроу дала первое телевизионное интервью каналу CBS. В свете роста популярности движения против сексуального харассмента #MeToo на ее дело снова обратили внимание, и

даже если вина Вуди Аллена не будет доказана, с ним уже вряд ли согласятся работать звезды Голливуда, которые общими усилиями уничтожили репутацию продюсера Харви Вайнштейна.

Среди актеров, публично заявивших о своем отказе работать с Алленом, оказался номинант на премию «Оскар» Тимоти Шаламе и режиссер Грета Гарвиг. 12 января актриса фильма «Дождливый день в Нью-Йорке», который должен выйти в 2018 году, Ребекка Холл заявила о том, что жалеет о съемках в картине и намерена пожертвовать весь свой гонорар в фонд помощи жертвам сексуального насилия Time's Up.

Но некоторые деятели шоу-бизнеса, как и Бардем, продолжают защищать оскароносного режиссера. В их числе оказался актер Алек Болдуин — в своем твиттере в январе 2018 года он написал, что считает актеров, которые публично сожалели о том, что снялись у Аллена, «несправедливыми и разочаровывающими». Болдуин снимался у Аллена дважды: в трагикомедии «Жасмин» и романтическом фильме «Римские приключения».