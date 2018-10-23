Не время летать: почему Меган Маркл не приедет на родину

В ближайшее время Меган Маркл и принц Гарри не появятся в США, как было запланировано летом 2018 года. Скорее всего герцоги Сассекские не включили возможную беременность герцогини в расписание своих путешествий, поэтому им пришлось отменить тур по Северной Америке, намеченный на весну 2019 года

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В июле 2018-го источник, близкий к королевской семье, рассказал порталу US Weekly местах в США, которые молодожены планировали посетить с официальным визитом. В предварительный список вошли Нью-Йорк, Вашингтон и Калифорния, а министерство иностранных дел Канады приглашало гостей остановиться у них в консульстве.

Однако 23 октября источник TMZ сообщил, что Меган и Гарри переносят поездку на родину бывшей актрисы сериала «Форс-мажоры» на осень 2019 в свете открывшихся обстоятельств — а именно беременности герцогини. Будущая мать хочет на какое-то время оставить обязанности королевской особы, чтобы освоиться в своей новой роли после рождения весной 2019-го наследника престола, который займет седьмое место в очереди.

Возможно, это стало самым здравым решением, которое жена принца Гарри приняла за последнее время — визит в страны Британского Содружества явно дается герцогине не так просто.

Во время пребывания в Австралии Меган не смогла сопроводить Гарри на мероприятие, которое устроили коренные жители — аборигены, из-за усталости.

Find out more about Their Royal Highness's welcome from the Butchulla People, and the inclusion of this extraordinary island in The @QueensCanopy project @KensingtonRoyal or on the Royal family website at → https://t.co/ihewrFD3Ju #RoyalVisitAustralia pic.twitter.com/SjmQpZtEc1 — The Royal Family (@RoyalFamily) 22 октября 2018 г.

Королевские источники рассказали телеканалу NBC, что долгая поездка в общину аборигенов через тропический лес по плохой дороге могла бы плохо отразиться на герцогине, поэтому ее муж предложил съездить к аборигенам в одиночестве.

Дети, которым пришлось выступить с традиционными танцами только перед Гарри, рассказали корреспонденту австралийского шоу Today, что они хотели бы познакомиться с Меган, но к новости о ее отсутствии отнеслись философски. Одна из юных артисток ответила на вопрос журналиста фразой: «Ну да, грустно, но она же беременна, так что ничего не поделаешь».

Можно с уверенностью сказать, что в гостях у австралийцев герцоги расслабились без тотального контроля администрации дворца и королевы под боком — на одном из пляжей в Австралии Меган уже нарушила королевский протокол, надев удобные сабо вместо балеток или туфель на каблуке.

Доктора советуют женщинам воздерживаться от тяжелых перелетов и долгих поездок беременным женщинам — а ведь перелет только в Австралию из Великобритании занял 16 часов. Но личный доктор Маркл разрешил ей отправиться даже на остров Фиджи, власти которого предупреждают всех туристов о вирусе Зика.

Да и принц Гарри во время прогулки по парку в Квинсленде невзначай рассказал о своих надеждах на пол будущего ребенка незнакомой женщине из толпы. Когда ему прокричали «Я надеюсь, что будет девочка!», он обернулся и ответил: «Я тоже!».

23 октября королевская чета прилетела из Австралии на потенциально опасный Фиджи — Меган и Гарри не думают о грустном на торжественном вечере, который в их честь устроил президент страны Хиохи Коноуси Конроте в отеле Grand Pacific.

The Duke and Duchess of Sussex arrive for a State Reception and Dinner hosted by the President of Fiji. #RoyalVisitFiji pic.twitter.com/41oU9OvHpy — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 23 октября 2018 г.

После ряда мероприятий и трех дней на Фиджи Меган и Гарри на пару дней остановятся в Тонге, где познакомятся с королем Тапу VI и королевой Нанасипау, а далее отправятся в Новую Зеландию с краткой остановкой в Сиднее.

Есть мнение, что Меган и Гарри собираются приехать в США осенью для того, чтобы малыш успел подрасти и принять участие в поездке вместе с родителями. На тот момент ему или ей будет примерно полгода. Зато с оформлением документов проблемы не возникнет, ведь Меган, несмотря на титул члена британской королевской семьи, остается гражданкой США и до сих пор находится в процессе получение гражданства Великобритании.

Поэтому на родине бывшую мисс Маркл ждут действительно как свою собственную принцессу, а дождутся или нет — узнаем после родов.

Сможет ли седьмой наследник британского престола претендовать на американский паспорт, если родится на родине своего отца?

Да, но быть гражданином он или она сможет в случае, если его родители заполнят все необходимые формы и представят доказательства того, что Меган Маркл жила в США достаточно долго.

К тому же родители должны будут сообщить о том, что ребенок родился, в американское консульство и заполнить документ под названием «Консульское сообщение США о рождении за границей». Это большая бюрократическая процедура, но, скорее всего, он или она получит свое гражданство США раньше, чем американская мама заполучит паспорт гражданки Великобритании — ее дело может занять несколько лет.