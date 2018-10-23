Брат за братом: скончался сооснователь Benetton

22 октября скончался сооснователь бренда одежды Benetton 77-летний Джильберто Бенеттон. О его смерти сообщили представители марки: «Джильберто Бенеттон умер сегодня у себя дома в Тревизо на северо-востоке Италии. Его жена Лалла, дочери Барбара и Сабрина и его зять Эрманно находились рядом с ним в последние минуты его жизни».

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Смерть предпринимателя наступила через три месяца после кончины одного из его братьев — 74-летнего Карло Бенеттона.

Домашняя марка по производству была основана тремя братья Лучиано, Карло, Джильберто и их сестрой Джулианой в 1960-х годах в деревне в окрестностях Венеции Познано Венето. Все началось с мягких цветных шерстяных свитеров, которые быстро стали пользоваться популярностью, продажи позволили четверым родственникам зарегистрировать свой торговый знак.

Всплеск популярности United Colors of Benetton пришелся на период с 1982 по 2000 годы, и неспроста — основатели решил, что привлечь к себе внимание можно за счет скандальных рекламных кампаний.

После того как итальянцы поместили на свои витрины фото темнокожей женщины, которая кормит грудью белого младенца, они молниеносно вызвали негодование большого количества людей и попали в новости.

Эта маркетинговая стратегия позволила семье Бенеттон расширить собственное производство, открыть сотни магазинов по всему миру и, соответственно, заработать свое состояние. В 90-х годах прошлого столетия они стали одной из богатейших семей Италии, но вскоре их стратегия перестала устраивать потребителей, и им стало сложно угнаться за постоянно развивающимися конкурентами и fast fashion сегментом.

На момент своей смерти Джильберто Бенеттон оставался вице-президентом семейного инвестиционного холдинга Edizione и занимал ту же должность в итальянской мультинациональной компании Autogrill, которая занимается ресторанным кейтерингом. Самый большой процент акций принадлежит все той же семье Бенеттон, поэтому неудивительно, что бизнесмены приняли решение держать руку на пульсе своих подконтрольных структур.

Как единственный член семьи, который входил в совет директоров дочерней компании Edizione Atlanta, Джильберто Бенеттон оказался под большим ударом после обвала моста в итальянской Генуе в августе 2018 года. Вследствие этой катастрофы погибли 43 человека, а вину за трагедию возложили на фирму Atlanta, которая занималась постройкой и заключила договор с ненадежными испанскими подрядчиками.

Возможно, именно это событие подкосило здоровье Бенеттона, хотя родственники в официальном заявлении утверждали, что он скончался от кратковременной болезни, которая закончилась летальным исходом.

Отказ уходить на пенсию по примеру своего старшего брата Лучано, который стоял у истоков создания самого бренда и всех неоднозначных рекламных кампаний, позволил среднему брату — Джильберто — занять 652 место в мировом списке Forbes. В 2018 году его персональное состояние составило $2,7 млрд.

Несмотря на все инвестиции в другие бизнесы, в которые вкладывались Бенеттоны, к концу 2017 года их компания не смогла заработать — убытки в прошлом году составили размере €180 млн.

Многие связывают произошедшее со странным решением отказаться от маркетологов и профессиональных управленцев. Дело в том, что в 2012 году семья снова взяла руководство компанией в свои руки — «отцам-основателям» показалось, что они справятся со своим детищем лучше наемных менеджеров.

Его брат Джильберто Бенеттона Карло, кончавшийся в июле 2018 года, был президентом большой сельскохозяйственной компании в Италии, которая тоже работала на благо семьи — одна из ее животноводческих ферм была приобретена и реструктурирована семьей Бенеттон в рамках государственной программы публичной приватизации. Проще говоря, это означает, что на ферме в окрестностях Рима общей площадью больше трех тысяч гектар растят овец, которые производят шерсть для свитеров от Benetton.