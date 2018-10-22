В тихом омуте: что скрывает образ Катрин Денев

Катрин Денев остается для зрителей идеалом сдержанной французской красоты вот уже полвека. Холодная блондинка со взглядом, от которого нежные чувства просыпаются даже в самых черствых людях, она и в свои 75 лет – не только главная звезда французского кинематографа, но и самый долгожданный гость Недели моды в Париже, любимица французских модных журналов и икона стиля.

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Прежде всего, Катрин Денев – конечно, актриса: она снималась у величайших режиссеров, включая Франсуа Трюффо, Романа Полански, Роже Вадима, Клода Шаброля, Луиса Бунюэля, Режиса Варнье, Ларса фон Триера, а ее фильмография насчитывает более 130 картин. Однако она не была бы воплощением французской красоты, если бы деятели модной индустрии не обожали ее так же, как мастера кинематографии.

На самом деле иконой стиля Катрин Денев стала, благодаря Иву Сен-Лорану. Они познакомились в 1965-м — 22-летняя актриса пришла в ателье к молодому дизайнеру выбирать платье для встречи с Елизаветой II.

Уже через два года, в 1967-м, на экраны вышел фильм Луиса Бунюэля «Дневная красавица», в котором главная героиня, Северин Серизи, носит костюмы от Сен-Лорана, которые будут на элементы разбирать историки моды и кино и которые будут вдохновлять дизайнеров.

Фоторепортаж: Юбилей Катрин Денев __is_photorep_included12030031: 1

Сен-Лоран создал гардероб, показывающий двойственность натуры Северин Серизи, благополучной супруги внимательного мужа вечерами – и работницы публичного дома днем. Двубортные пальто и плащи, элементы военного стиля в виде накладных карманов на пальто и погон на платьях, шляпки, перчатки, собранные волосы, аккуратные вязаные кофточки, и все это нейтральных оттенков – для образа жены добропорядочного буржуа.

Днем, когда Северин изучала другую сторону своей натуры, на ней появлялись красные платья и пальто, кожа, винил, а волосы рассыпались по плечам. Однако и вечерний образ героини, и дневной, выдерживали грань между эротизмом и вульгарностью, позволяя Северин в исполнении Денев оставаться сдержанной, отстраненной и страстной в одно и то же время.

«Дневная красавица» не стала единственной картиной, для которой Ив Сен-Лоран одел Катрин Денев. В 1968 году на экраны вышла картина «Капитуляция» с Мишелем Пикколи, в 1969-м – «Сирена с «Миссисипи»», где партнером Денев стал Жан-Поль Бельмондо, в 1972-м – «Лиза» с Марчело Мастрояни, а в 1983-м – знаменитый «Голод», где партнером Катрин Денев стал Дэвид Боуи.

Лицо Катрин Денев вдохновляло не только Сен-Лорана, конечно. В 70-е годы она снималась для рекламы духов Chanel №5 – совпадение это или нет, но именно тогда в США резко выросли продажи этого аромата.

Чем старше становится Катрин Денев, тем охотнее ее выбирают в качестве модели.

В 1983-м, когда актрисе вот-вот должно было исполниться 40, фотограф Ричард Аведон снял ее для рекламы омолаживающей линии Youth Garde: «Присмотритесь. В следующем год мне 40», — гласил рекламный слоган.

В 1985 году лицо 42-летней актрисы стало прообразом Марианн, символа Французской республики – вплоть до 1989-го актриса официально оставалась воплощением Франции, хотя на самом деле была им всегда.

Корпорация L'Oreal Paris выбрала Катрин Денев своим лицом в 2001-м – актриса приближалась к 50-летнему юбилею. В 2006-м великая француженка стала лицом фирмы M.A.C. В 2007-м Louis Vuitton ли ее для рекламы линии сумок и чемоданов – креативный директор марки Марк Джейкобс, как и Ив Сен-Лоран, считал актрису своей музой. С 2007-го ежегодно Катрин Денев появлялась в новой рекламной кампании бренда вплоть до 2013-го, когда Марк Джейкобс, прощавшийся тогда с модным домом, включил Денев в число участниц масштабной прощальной рекламной кампании.

В том же 2013 году издание Guardian включило Катрин Денев в список 50 звезд с безупречным стилем. А в 2017-м Louis Vuitton, которых Марк Джейкобс давно покинул, выбрали его музу для рекламной кампании умных часов – 74-летняя француженка приняла в ней участие наравне с Мирандой Керр, Дженнифер Коннели и Джейденом Смитом.