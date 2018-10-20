Победа демократии: у Трампа появилась модная родственница

Супермодель Карли Клосс и Джошуа Кушнер, младший брат зятя Дональда Трампа, поженились. Поклонникам одной из самых высокооплачиваемых моделей мира об этом стало известно из инстаграма — модель, число подписчиков которой составляет 7,7 млн, сообщила об этом в пятницу, 19 октября.

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Модель поделилась снимком с церемонии бракосочетания, прошедшей 18 октября. Особенное внимание поклонником привлекло платье невесты: Карли выглядела ослепительно в метрах белого кружева и шелка. Супермодель призналась, что при выборе платья она вдохновлялась подвенечным платьем герцогини Сассекской Меган Маркл: Карли Клосс была в числе гостей королевской свадьбы, состоявшейся в мае этого года в Виндзоре. По словам модели, идея фасона ее свадебного платья была взята именно у супруги принца. Однако с первого взгляда сложно понять, чем именно платье Карли Клосс, созданное модным домом Dior, похоже на платье Меган от Givenchy.

Возможно, все дело в скромности и минимализме. И, конечно же, знаменитой длинной фате. Плечи модели были прикрыты тонким кружевом: такой декор и V-образный вырез скорее напоминают платье герцогини Кембриджской — Кейт Миддлтон.

Молодожены расписались в одном из муниципалитетов Нью-Йорка. По меркам светского общества церемония бракосочетания прошла довольно скромно: пара пригласила 80 самых близких родных и друзей, но 26-летняя Карли Клосс и 33-летний Джошуа Кушнер обещали в скором времени устроить знатную вечеринку. Фотографий и подробностей свадьбы пока что очень мало, но это не мешает поклонникам и пользователи сети поздравлять молодоженов.

Известно, что церемония прошла по еврейскому обряду, поскольку семья Кушнеров — ортодоксальные евреи. В преддверии свадьбы Карли Клосс изучала Тору под руководством раввина в одной из самых знаменитых синагог Нью-Йорка — Кехилат Йешурун. Модель обратилась в иудаизм, как это сделала Иванка Трамп, дочь президента США, перед тем, как выйти замуж за Джареда Кушнера, брата супруга супермодели.

Карли Клосс и Джошуа Кушнер познакомились на одном из мероприятий Victoria's Secret в 2012 году. Они начали встречаться шесть лет назад, когда Клосс еще не могла предположить, что когда-нибудь станет родственницей американского президента. Впрочем, этой родственной связью она вряд ли гордится: дело в том, что Карли Клосс, как и Джошуа Кушнер — сторонники демократов, так что Дональд Трамп для них — скорее, родственник, которого им придется стыдиться.

Политика — не повод для раскола в семье, и Джошуа Кушнер, несмотря ни на что, любит своего брата, однако это не мешает Карли публично выражать свою неприязнь к Трампу, общаться с Мишаль Обамой и надевать голубую ленту в знак протеста против политики президента, как она сделала в прошлом году на церемонии вручения «Оскара».

Влюбленные объявили о помолвке в июле этого года: Карли опубликовала в соцсети фотографию кольца с крупным бриллиантом. Опытные ювелиры предположили, что бриллиант такой огранки весит 7-8 карат, и ориентировочная стоимость кольца может колебаться в диапазоне от $200 тыс. до $500 тыс. (от 13 до 30 млн рублей) в зависимости от качества камня, но вряд ли Джошуа Кушнер сэкономил на этом.

Как и старший брат, Джошуа Кушнер окончил Гарвардский университет. На втором курсе он начал заниматься журналистской деятельностью и стал редактором университетского журнала Scene. Это у него не очень хорошо получалось, поэтому он перешел к развитию собственных бизнес-проектов, среди которых в основном страховые и инвестиционные компании.

В отличие от своего брата, Джошуа политикой не интересуется и предпочитает заниматься своими проектами и бизнес-идеями. Однако демократические взгляды он выражает довольно ясно: на ужин в дом Кушнеров периодически заезжала Хиллари Клинтон, а после победы Трампа на президентских выборах Джошуа вместе с Карли вышел на Женский марш против нового президента США.

Карли Клосс была воспитанницей балетной академии Caston's и в 2007 году приняла участие в благотворительном показе в Сент-Луисе, где и была замечена представителями модельного агентства.

Вскоре она подписала несколько контрактов, попала на обложку Teen Vogue, после чего на нее посыпались различные предложения о сотрудничестве с известными брендами. Уже в 2011 году Карли Клосс стала одной из трех самых востребованных моделей мира и начала сотрудничать с Victoria's Secret.