Нелепая смерть: русская Калифорния потеряла свою миссис

Победительница конкурса красоты «Мисс русский Лос-Анджелес» попала под колеса внедорожника — она снимала туфли на пешеходном переходе. 30-летняя Яна Лаврентьева выходила из ресторана после ужина с друзьями и мужем Евгением. Супруг и несколько подруг Лаврентьевой уже практически перешли дорогу, когда в женщину врезалась машина.

Инцидент произошел в элитном районе Энкино в Лос-Анджелесе, очевидцы смогли распознать марку машины, но номера запомнить не удалось. Представители полиции заявили, что водитель не стал останавливаться, чтобы выйти из машины и помочь, а просто уехал с места происшествия.

Друзья Яны рассказали, что когда женщина переходила дорогу, на светофоре все еще горел зеленый свет, а таймер на нем показывал 18 секунд, поэтому бывшая королева красоты решила, что у нее есть время снять неудобные туфли на высоком каблуке. Также известно, что водитель внедорожника превысил разрешенный скоростной лимит в 56 км/ч.

Реклама

Одна из подруг Яны Ярослава Маркова сообщила журналистам местного телеканала, что примерно в полночь группа друзей решила перейти через дорогу, чтобы выпить кофе на бульваре Вентура. «Это произошло слишком быстро, мы даже не могли это предотвратить. Мы не смогли отреагировать. Мы не могли сделать ничего», — призналась Маркова.

Еще одна женщина, которая была в компании, Ольга Витер, рассказала, что, кто бы ни был за рулем, он только сильнее нажал на педаль газа после того, как сбил женщину: «Он не давил на тормоза ни до, ни после».

Мать двоих детей в тяжелом состоянии экстренно доставили в больницу.

Члены семьи Лаврентьевой говорили, что в понедельник она подавала признаки улучшения, но организм не смог бороться с последствиями травм — они были слишком тяжелыми. Доктора объявили смерть мозга — женщина скончалась. Муж Яны Евгений Лаврентьев до сих пор не может прийти в себя после случившегося: «Она была прекрасной матерью. Она была лучшей матерью на свете».

Евгений рассказал, что его покойная жена жила в этом районе на протяжении 20 лет и работала речевым терапевтом — в основном она занималась с детьми, больными аутизмом. Яна окончила университет штата Калифорния в Нортридже и готовилась к получению магистерской степени.

Ярослава Маркова поделилась с журналистами своими переживаниями и сообщила, что трагическая смерть подруги разбила ей сердце: «Она была такой молодой, такой энергичной. Она хотела прожить эту жизнь. У нее было так много целей, которых она хотела достичь».

Подруга Яны Наталья Бербачкова дала краткое интервью телеканалу KTLA, в котором выразила соболезнования мужу и детям погибшей королевы красоты русского Лос-Анджелеса: «Мне так жаль мужа, мне очень жаль детей. Невозможно поверить в то, что произошло».

Расследованием убийства Яны Лаврентьевой занимаются детективы, которые в данный момент пытаются установить номер машины и выяснить имя ее владельца, основываясь на видеозаписях с камер видеонаблюдения, установленных перед некоторыми заведениями на бульваре Вентура. Пока описанию транспортного средства соответствует одна запись, сделанная в очень плохом качестве, поэтому родные и близкие Яны просят возможных очевидцев откликнуться и помочь следствию.

Больше всего переживает Евгений, который все еще не нашел в себе силы рассказать своим детям о том, что их матери больше нет. «Я даже не хочу видеть этого человека, но ради моих детей, ради моей семьи, ради всех моих друзей я хочу, чтобы полиция и государство нашли его», — заявил Лаврентьев.

К своему заявлению он добавил, что они с Яной были счастливой семьей и проводили много времени вместе. Сейчас он не хочет слишком сильно травмировать детей в этой тяжелой ситуации.

«Когда доктор отключил ее аппарат жизнеобеспечения, я поклялся ей, что сохраню память о ней до конца своей жизни. Я обещал, что сделаю все, что в моих силах, ради детей»,

— заключил Евгений.

Полицейские говорят, что водитель вряд ли собирался задавить женщину, но он совершил тяжкое преступление не в тот момент, когда сбил ее, а после того, как уехал. Именно после оставления места ДТП ему грозит серьезная уголовная ответственность.