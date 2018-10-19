На фото с врагом: королеву красоты лишили короны

Обладательницу титула «Мисс Земля Ливан» Сальву Акар лишили короны. Это произошло после того, как в соцсетях появилась ее фотография вместе с «Мисс Земля Израиль» Даной Зрейк. Во вторник, 16 октября, об этом сообщил в своем твиттере Офир Гендельман, представитель премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Miss Lebanon Salwa Akar who participates in the #MissEarth2018 pageant had her title revoked today in Lebanon b/c she "dared" to take this photo w/ Miss Israel.



Miss Israel Daza Zreik is an Israeli-Arab, who proudly represents her country.



Lebanese apartheid must be condemned. pic.twitter.com/eP0t9V557c — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) 16 октября 2018 г.

Фотографию вместе с соперницей по конкурсу из враждебной Ливану страны Сальва Акар выложила у себя в фейсбуке тогда же, 16 октября. «Я стремлюсь помогать людям находить мир и любовь внутри себя, чтобы они могли любить друг друга и жить в мире с нашей матерью Землей», — подписала она снимок, сделанный на Филиппинах во время подготовки к международному конкурсу.

Реклама

Как отмечает издание Jerusalem Post со ссылкой на израильский сайт Ynet, Дана Зрейк, гражданка Израиля арабского происхождения, обратилась к ливанской участнице конкурса по-арабски — об этом рассказала сама Сальва Акар. По ее словам, она не сразу поняла, что перед ней израильтянка. Однако ливанские организаторы конкурса не приняли это оправдание, поскольку на Дане Зрейк была лента, на которой было обозначено название ее страны.

Теперь Сальва Акар не сможет побороться на Филиппинах за звание «Мисс Земля» 3 ноября. Дело в том, что гражданам Ливана запрещено не только посещать Израиль, но и вступать в какие-либо контакты с гражданами этой страны.

Это не первый случай, когда у участниц конкурсов красоты из Ливана возникают проблемы из-за фотографий с конкурсантками из Израиля. В 2015 году «Мисс Ливан» Сали Греж пришлось публично оправдываться из-за своего появления на одной фотографии с «Мисс Израиль» Дорон Маталон во время подготовки к международному конкурсу «Мисс Вселенная» в Майами.

Фото 25-летней Сали Греж вызвало возмущение в Ливане — ее обвинили в отсутствии патриотизма. Однако ливанская королева красоты 2015 года нашла способ оправдаться — она заявила, что 21-летняя Дорон Маталон буквально заставила ее сфотографироваться с ней и двумя другими участницами из Словении и Японии.

Агент Сали Греж Ричард Фараон рассказал СМИ, что израильская участница преследовала его клиентку несколько дней, настаивая на том, что им нужно сфотографироваться вместе — по его словам, Сали даже пришлось пропустить несколько мероприятий, поскольку она хотела избежать встречи с израильтянкой.

«Мисс Израиль» пыталась с самого начала добраться до Сали и сделать с ней селфи — все 20 дней, что они были там, — рассказал Ричард Фараон СМИ. — Однажды они сидели в отеле Mariott, пришла «Мисс Израиль» и попросила сделать с ней селфи. Сали, конечно, отказалась, потому что она прекрасно осведомлена о конфликте с Израилем и ситуации в Ливане в целом».

Как рассказала сама Сали Греж, после успешных попыток избежать появления на одной фотографии с израильтянкой она в какой-то момент собралась сделать селфи с «Мисс Словения» и «Мисс Япония».

Внезапно в процесс вмешалась Дорон Маталон и, не спросив разрешения, сфотографировала себя в компании всех трех девушек.

Как рассказал агент Сали, израильтянка немедленно выложила фото в инстаграм.

По мнению Ричарда Фараона, это была спланированная акция. Он напомнил, что еще в ноябре 2014 года в Лондоне во время подготовки к конкурсу «Мисс мира» другая израильская участница точно так же пыталась оказаться на одной фотографии с конкурсанткой из Ливана. «Это на 100% намеренно. Я могу подтвердить, что это планировалось с ноября 2014-го».

Появление на одной фотографии с израильтянкой сказалось на репутации Сали Греж в Ливане самым отрицательным образом. Она получила более 3 тысяч комментариев на своей странице в фейсбуке: пользователи соцсети напали на нее, обвиняя в расизме и отсутствии патриотизма, а также критикуя ее за то, что она вмешивается в политические игры. Однако она получала также и слова поддержки от своих сограждан. Многие говорили о том, что понимают: по своей воле она никогда бы не стала фотографироваться с гражданкой враждебной для Ливана страны.

«Мисс Израиль» Дорон Маталон также прокомментировала скандал в своем фейсбуке. «Это меня не удивляет, но все же расстраивает, — написала она. — Жаль, что люди не могут оставить враждебность за кадром хотя бы на три недели главного мероприятия в жизни, когда можно познакомиться с девушками со всего мира, в том числе из соседних стран».